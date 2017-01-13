За что боролись блокадники

Выпуск своей новой книги «Война внутри: Дневники блокадного Ленинграда» профессор Бостонского университета (США) Алексис Пери решила приурочить к очередной годовщине прорыва блокады Ленинграда – 18 января. На русском языке эта книга еще не издана, но уже вызвала в России и особенно в Петербурге бурю протестов в связи с появлением рекламной статьи о ней в английской газете «Гардиан».

В своей книге историк рассказывает о дневниках жителей блокадного Ленинграда, которые она якобы исследовала. Пери утверждает, будто никакого героизма в осажденном городе не было – по сути, умирающие от недоедания люди якобы сражались не с фашизмом, а с собственными болезнями, холодом, голодом и такими же несчастными за последний кусок хлеба.

В Петербурге такие рассуждения вызвали шквал возмущения. Депутат Госдумы Виталий Милонов, недавно переехавший в столицу из Петербурга, заявил, что историк Алексис Пери из-за «грязного либерального мировоззрения» просто не могла понять такие вещи, как героический подвиг и борьба духа. Появление статьи в газете «Гардиан» он объяснил отсутствием у историка соответствующих ценностей, через призму которых она могла бы оценить подвиг жителей блокадного Ленинграда. По мнению депутата, историк, выросшая в среде «европейской псевдокультуры», просто не в состоянии понять мотивы советских людей, защищавших свою родину от фашизма.

«Читала она дневники или не читала – неизвестно. Самое главное, что её знакомство с историческими свидетельствами легло на некую неолиберальную матрицу ценностей. То есть, отрицая такие вещи, как борьба духа, как героический подвиг, не понимая этих фраз, эта женщина переложила историю подвига Ленинграда на язык тупого европейского потребителя. Она превратила героический подвиг в некий материалистический разбор по полочкам – что было так, что было не так», – заявил Виталий Милонов.

Он уверен – «профессор Алексис Пери просто не понимает, о чём она говорит, и потому не считает свои выводы ужасными. Точно так же, как Адольф Гитлер не считал, что творит страшные вещи, так как они естественно вписывались в его мировоззрение». Он назвал Алексис Пери лжеучёной и подчеркнул, что когда её книга, посвящённая годовщине прорыва блокады Ленинграда, будет напечатана, Россия будет вправе потребовать запрета данного труда.

«Хотя страны, которые позволяют существовать подонкам типа "Шарли Эбдо", вряд ли будут заботиться о памяти наших блокадников», – посетовал депутат.

Позиция Пери крайне возмутила и председателя общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» Елену Тихомирову. «Не знаю, где и каких людей опрашивали эти англичане, в Ленинграде их не было. Может быть, это те самые, которые уехали жить на Запад в девяностые годы, и им надо как-то жить, вот и устраивают "сенсации". Хотела бы я спросить у этой английской журналистки: разве жизнь в блокадном городе без еды, без воды, в холоде без топлива, с постоянными бомбёжками фашистов – это не героизм? Как можно не ощущать войны с фашистами, если нас каждый день бомбили? Или это, по мнению Пери, соседи были? У нас лежат каски пробитые, патроны, пусть приедет к нам, посмотрит на фотографии разбитого города. Покажем ей реальную историю войны и блокады».

По мнению Елены Тихомировой, эта статья – одно из проявлений информационной войны Запада против России. «Они отрицают, что Донбасс бомбили, сейчас лгут про блокаду. Они убеждены, что и Освенцим американцы освободили, и войну американцы выиграли. Глупость, глупость. Это недаром всё сейчас идёт. На Западе чувствуют, что Россия набирает силу, мы не отдаём им Сибирь, мы сильны на международной арене, они всячески будут стараться нас оболгать. Идёт дикая информационная война, они всё, что у нас есть святого, хотят испоганить и оболгать», – заявила председатель организации блокадников.

Как известно, не только забугорные, но и доморощенные либералы за последнее время уже не в первый раз пытаются оболгать героический подвиг защитников Ленинграда.

Всем памятен скандал, который вспыхнул вокруг попытки телеканала «Дождь» устроить «опрос» на тему, а не стоило ли бы вообще сдать гитлеровцам Ленинград.

Однако либералы продолжают и сегодня дуть все в ту же дуду и сейчас кинулись на защиту нового издания. Так либеральный сайт интернет-газеты «Фонтанка», который в последнее время в Петербурге играет роль «Эха Москвы», опубликовал статью профессора Европейского университета (который, кстати, был недавно лишен Рособрнадзором лицензии) Никиты Ломагина, энергично вступившегося за автора новой книги о блокаде.

«Книга выйдет в одном из самых серьезных издательств – Гарвардского университета... Алексис Пери – хороший историк, – с апломбом заявил он. – В качестве этой книги, думаю, сомневаться не приходится... Она написана на основании 125 дневников, которые Алексис нашла в Ленинграде – Петербурге. Многие из них были принесены в архивы и музеи уже после 1991 года, до того сами блокадники и их потомки опасались, поскольку в дневниках содержится не такая радужная и принятая в те годы оценка того, что происходило в городе. Но особенность дневника в том и состоит, что, в отличие от публичных выступлений, это исторический источник, в котором люди выражают сокровенные мысли. В дневниках до нас дошло много вещей, к которым мы не привыкли. Многие дневники отражают то катастрофическое положение, в котором были блокадные ленинградцы осенью-зимой 1941 – 1942 года».

Кстати, нынешний адвокат Алексис Пери – тот самый Ломагин, который издал не так давно двухтомник «Неизвестная блокада», использовав архивные материалы Управления Народного комиссариата внутренних дел по Ленинградской области (УНКВД ЛО) военных лет. В ней, ссылаясь на архивные документы, Ломагин утверждает, будто настроения ленинградцев в осажденном городе на самом деле выражались в донесениях «стукачей НКВД», и обильно их цитирует: «Рабочие говорили, что придет немец и перевешает всех коммунистов», «народу все равно, какая власть будет, лишь бы кормили», «скорей бы пришли немцы и разогнали всю эту свору», «Гитлер установит у нас новый порядок, и жить станет лучше». «Ленинградцы ждут прихода немцев и всячески будут помогать немецким войскам завершить победу над Советским Союзом. Попрошу передать через немецкие войска Гитлеру: "Чем можем, всем будем вам помогать, господин Гитлер"».

В итоге на вопрос, почему в Ленинграде в период блокады не было голодных бунтов, профессор Ломагин отвечает следующим образом: дело в том, что здесь сыграло свою роль чрезвычайное ослабление людей вследствие голода. Но главная причина «по Ломагину» – свирепый НКВД, который поддерживал тотальный контроль над населением, оперативно выявляя и уничтожая малейшие ростки потенциальной оппозиционности. Вот так – подвига не было! Таков вывод либерального историка: «ослабление от голода» и «контроль НКВД»...

Такими выводами Ломагина возмутились даже в Германии. Так Яков Черкасский в газете «Русская Германия» пишет: «В такого рода объяснении что-то уж очень коробит мне душу – в итоге, хочет автор того или не хочет, у читателя его двухтомника создается впечатление, что население блокадного Ленинграда состояло сплошь из коллаборационистов, готовых предать родной город даже не за библейские тридцать сребреников, а просто-напросто ради куска хлеба...»

По его мнению, на самом деле «блокадный город не смирился с участью, определенной ему лучшим другом немецких физкультурников («сравнять Ленинград с землей»). Он не только жил и сражался, он сохранил себя как исторический и культурный центр, как вторую столицу России, свое лицо, если хотите, свою душу. Промышленность города продолжала выпускать военную продукцию. Вот сухие цифры: было построено и отремонтировано две тысячи танков, полторы тысячи самолетов, тысячи артиллерийских орудий, десятки боевых кораблей... Список можно продолжать и продолжать. Из ленинградцев было сформировано десять дивизий народного ополчения, семь из них стали кадровыми. В боях они понесли тяжелые потери, но героически провоевали до конца, до прорыва блокады.

Вдумаемся в поистине поражающий человеческое воображение факт: из всемирно известного селекционного фонда ленинградского Всесоюзного института растениеводства не было тронуто ни одного зернышка, ни одного картофельного клубня. Двадцать восемь (!) сотрудников института умерли от голода, но сохранили эти бесценные материалы. Я пишу эти строки, и у меня мурашки бегут по коже – от восхищения перед мужеством, благородством и волей этих безвестных мне людей. А смог бы я вот так? Не знаю, не знаю...», – склоняет голову перед мужеством ленинградцев Я. Черкасский.

«Голодных бунтов в блокадном Ленинграде не было, – пишет он, – потому что быть их просто не могло: на подступах к Ленинграду и в самом городе питерцы погибали с верой не в Гитлера, а в свой город и в свою страну, с верой в Победу. Это не штампы советской пропаганды, это правда».

Таков ответ либеральным историкам.

Источник: stoletie.ru

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