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Восемь детей Ивана Грозного: до взрослого возраста дожили лишь два сына
По инф. cyrillitsa.ru   
08 Марта 2020 г.
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Иван IV из династии Рюриковичей известен нам, как фактический создатель централизованного Российского Государства и продолжатель дела своего отца. Он занимал московский престол чуть больше чем полвека, вплоть до марта 1584 года, и увеличил площадь страны примерно в 2 раза, при этом создав условия для дальнейшего расширения страны. Однако помимо внешней и внутренней политики у Ивана Васильевича была еще одна забота — семья.

Восемь детей Ивана Грозного: до взрослого возраста дожили лишь два его сына

Его своеобразное «многоженство» объясняют личными интересами или желанием оставить больше наследников. С первой женой, Анастасией Захарьиной-Юрьевой, Иван Грозный прожил в браке тринадцать лет. Великий князь Московский лично выбрал себе невесту на смотре, согласно перенесённой на Русь византийской традиции. Как сообщают источники, отношения у супругов отличались теплотой. Внезапная кончина любимой жены привела к ухудшению психического состояния царя и опале бояр. В 1561 году, для заключения второго брачного союза, государь послал сватов к своему союзнику, кабардинскому властителю Темрюку. Его дочь, «девицу из черкас пятигорских», крестили под именем Мария.

Как пишет Карамзин, когда скончалась царица Мария Темрюковна, вновь появились подозрения в организации отравления боярством. К несчастью для царя, третья русская царица, Марфа Собакина, скончалась через две недели после венчания. В деле оказалось замешано некое зелье, переданное Марфе «с благими целями» её родственниками. Последовали казни и ссылки в монастыри. Спустя некоторое время Иван IV обратился к православным клирикам за разрешением снова жениться: дело в том, что по церковным законам признавалось только три первых бракосочетания. Высшее духовенство согласилось и сделало исключение из правил. Брак с четвертой женой, Анной Колтовской, был скоротечен – после четырех месяцев Анна была удалена со двора и пострижена в монахини. Историки так и не нашли достоверной информации о причинах развода...

Из шести совместных с Анастасией Романовной Захарьиной-Юрьевой детей до взрослых лет дожили только двое: Иван Иванович и Фёдор, известный нам как будущий царь Всея Руси Фёдор I (при этом отношения с сыновьями у Иоанна Васильевича были достаточно напряженные). Анна, Мария, Дмитрий и Евдокия скончались во младенчестве. Сын от второго брака, названный в честь Василия III, не прожил и пяти недель. Во время сожительства с Марией Фёдоровной Нагой родился Дмитрий (младший), который в возрасте восьми лет при загадочных обстоятельствах погиб в угличском кремле, став «удобной легендой» для Лжедмитриев в Смутное Время.

Раннюю кончину пяти из восьми детей можно объяснить высокой смертностью в 16-м веке, однако не всё так просто. После рождения первого мальчика – царевича Дмитрия, царь потребовал об бояр принести ему присягу. С эти требованием согласились родственники Анастасии — Захарьины, а вот группировка, желавшая видеть на троне двоюродного брата Ивана, Владимира Старицкого, на фоне болезни государя делать это отказалась. Выздоровев, Грозный первым делом уехал подальше от Москвы, в Кириллов монастырь у Вологды. Во время путешествия младенец умер из-за болезни. Как пишет опальный князь Андрей Курбский, малыш выпал в воду Шексны прямо из рук венценосной пары. Так как в достоверности сообщения Курбского есть большие сомнения, можно предположить, что Дмитрий стал жертвой бояр-заговорщиков.

Единственный ребенок от Марии умер в мае 1563 года. Сразу после его похорон началось «следствие» против Старицкого и его матери Ефросиньи Хованской-Старицкой. Обвинялись они в некоем «злом умысле». Что интересно, Владимир, как брат царя, был объявлен наследником малолетнего царевича Ивана, сразу после последнего рождения в 1554 году. Через несколько лет многие Старицкие были казнены. Возможно, окружение царя нашло доказательства их вины. Нельзя исключать вариант, что кто-то не хотел давать «козырь» приехавшей из Кабарды знати.

Вряд ли три дочери монарха были отравлены детоубийцами, ведь они в теории не имели никаких прав на державу и скипетр. Однако это не значит, что Анна, Мария, Евдокия не могли бы влиять на политическую жизнь страны. Нам остается лишь предполагать, как изменилась бы история России, если бы все дети Ивана IV прожили долгую жизнь. Но, как известно, историческая наука не терпит сослагательного наклонения.

Яркая историческая личность и сама по себе интересна. И судьба отпрысков Ивана Грозного тоже вызывает большое любопытство. Хорошо, казалось бы, быть ребенком царя. Но, как показывает практика, не во все времена...

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Восемь детей Ивана Грозного: до взрослого возраста дожили лишь два сына
    Иван IV из династии Рюриковичей известен нам, как фактический создатель централизованного Российского Государства и продолжатель дела своего отца. Он занимал московский престол чуть больше чем полвека, вплоть до марта 1584 года, и увеличил площадь страны примерно в 2 раза, при этом создав условия для дальнейшего расширения страны. Однако помимо внешней и внутренней политики у Ивана Васильевича была еще одна забота — семья.
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