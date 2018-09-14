Вековой холод острова Мудьюг

В этом концлагере на острове Мудьюг под Архангельском сотни русских людей содержались в нечеловеческих условиях, были расстреляны, замучены или умерли от болезней. Официальный Лондон никогда не извинялся и не каялся перед Россией за это.

Вообще, наши британские «партнеры», и в целом англосаксы, за последние двести лет приложили немало усилий в борьбе с Россией, в том числе и военных. Лишь в ХХ веке им удалось дважды стравить нас с Германией в самых страшных мировых войнах.

Помним ли мы об этом? Надо помнить, и иметь всегда в виду.

К слову, тогда же точно такой же лагерь был создан американцами на Дальнем Востоке.

Они, англосаксы, нас много в чем упрекают. И это мы в своей истории делали не так, и то не эдак. Допустим, нас есть в чем упрекнуть. А их? Мы должны помнить, что концлагеря в ХХ веке англичане затеяли задолго до германских нацистов. По некоторым сведениям, они использовали такие лагеря еще во время англо-бурской войны 1899–1902 гг.

Кстати, за однозначный геноцид русских Прикарпатской Руси в лагерях Терезин и Талергоф Австрия тоже не извинилась. И никто в мире не говорит о геноциде русских, как говорят о геноциде некоторых других народов…

Об этой тягостной странице истории не любят вспоминать в Англии, а нам о ней сегодня известно немного.

Политолог Владимир Корнилов утверждает, что в прошлом году BBC делала сюжет о лагере на острове Мудьюг, но без особых признаков покаяния. Там это подается, как и многими у нас: дескать, «интервенты все равно няшки по сравнению с кровавыми большевиками».

Сегодня на остров Мудьюг архангелогородцы порой отправляются за грибами, хотя местные называют его «островом смерти». Отправляются туда и редкие экскурсии. Единственные люди, которые сегодня живут в этом отдаленном месте — пограничники и метеорологи. Расположен остров в 60 км от Архангельска, вблизи устья Северной Двины, в Двинской губе Белого моря. Остров длинный и узкий, в длину около 15 км, в ширину — три.

Спрашивается: а что вообще англичане делали тогда в Архангельской области? Видимо, надеялись, как и вся Антанта, откусить лакомый кусок, пока Российская империя распадалась.

Есть даже версия, что англичане прибыли туда по приглашению товарища Троцкого.

Интервенцию, начавшуюся с высадки «союзнического» десанта на Белом море в 1918 г., архангелогородцы с ужасом вспоминают по сей день. Говорят буквально: пока белые с красными уничтожали друг друга по причине идеологической несовместимости, заезжие (приплывшие) убивали и тех, и других — потому что обе противоборствующие стороны были для них одинаково чужды. Кроме того, мешали заниматься основной работой, для которой англичане высадились в Поморье: грабить все подряд — церкви, рыбокоптильни, лавки, даже погреба селян (которые были всегда заполнены сушеной или мороженой треской и всякими дарами леса). На Архангельщине говорят также, что северную интервенцию того периода (здесь не было фашистской оккупации) можно сравнить по степени разрухи только с ельцинскими 1990-ми...

Кстати, то же творили и японцы на Сахалине. 14 стран Антанты, интервентов-«миротворцев», «исключительно из благородных целей» вывозили из страны эшелоны имущества, продуктов и ресурсов.

* * *

Бараки концлагеря на о. Мудьюг

Самый трагичный период в истории Мудьюга длился немногим больше года, с 1918 по 1919-й, когда здесь располагалась ссыльно-каторжная тюрьма для военнопленных. Это единственный концлагерь тех времен, постройки которого сохранились до наших дней.

Под Архангельском высадились, по разным оценкам, от пяти до 14 тысяч британских военных якобы для противодействия созданию баз германских субмарин.

Антибольшевистское правительство Северной области было сформировано в августе именно в результате интервенции.

Вскоре после того, как союзники прибыли в Архангельск 2 августа 1918 года, они начали задерживать людей.

«Они не знали, кому верить, и не могли отличить красных от белых, поэтому сажали в тюрьму любого, кто казался подозрительным», — рассказывает Людмила Новикова, московский историк, специализирующийся на постреволюционном периоде России.

Когда основная тюрьма города переполнилась, потенциальных возмутителей спокойствия стали отправлять на остров Мудьюг. Первой партии заключенных (134 человека) пришлось построить в этом пустынном ветреном месте тюремный лагерь для самих себя.

О самом лагере в Мудьюге рассказано в книге управляющего отделом внутренних дел Временного правительства Северной области В.И. Игнатьева «Некоторые факты и итоги 4-х лет Гражданской войны» (Белый Север. Архангельск, 1993. Т.1): «Во время Гражданской войны первые концлагеря были созданы в 1918 г. англичанами на острове Мудьюг и в бухте Иоканьга. Туда помещали заподозренных в симпатиях к коммунистам. Исследование, проведенное Иоканьговским Совдепом уже после падения Северной области, показало, что из 1200 арестантов, побывавших в застенках Иоканьги, лишь 20 человек принадлежало к коммунистической партии, остальные были беспартийные. Из этих 1200 людей 23 человека были расстреляны, 310 умерли от цинги и тифа, и лишь 100 человек оставались более или менее здоровыми».

Предположим, что англичане действительно «хотели помочь» белому движению в борьбе с коммунистами. Но тогда зачем они часть заключенных увезли в Англию? Как пишет в своей статье «Страницы жизни» И.С. Кривенко (журнал «Новый мир». 1967., № 11): «Не только на территории России англичане устраивали концлагеря. Так, в сентябре 1919 г. 47 человек погрузили в трюм английского судна, увезли в Англию и поместили в концлагере Уитли-бэй».

«У них и на родине были концлагеря для русских пленных! — эмоционально реагирует блогер Дмитрий Беляев. — Прекрасно, ведь все это было с ведома премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа и короля Георга V. Иначе быть не могло. Хотели «помочь», говорите? Конечно, очень помогли.

Ведь, как известно, правительство белых, а именно главковерха Русской армией барона Врангеля Антанта признала в августе 1920 г., за два месяца до отхода белых войск из Крыма. Считайте, когда все уже было предрешено. Что случилось дальше, мы помним — фактически те же самые концентрационные лагеря, но уже для белых, на острове Лемнос.

В бывшем музее Мудьюга

Об этом подробнее можно прочитать в статье «Как англичане и французы уничтожали белое движение». Да, самое главное, что когда англичане эвакуировались из Мурманска в 1920 г., они почему-то не оставили амуницию и продовольствие своим «союзникам», а потопили! Вот это, действительно, очередной акт благородства со стороны “дружественной” державы».

Есть еще одна небезынтересная книга, выпущенная уже в советские годы, в 1939 г., — «Иностранная интервенция на Советском Севере. 1918–1920».

Вот цитата из нее, из резолюции Архангельского уездного земского собрания, опубликованной в газете «Возрождение Севера» от 21 января 1920 года.

«За время интервенции через тюрьмы Архангельска прошло около 52 тысяч человек — 11 процентов всего населения Архангельской губернии. … Всего по “статистике” белых было расстреляно по приговорам военно-полевых судов до 4000 трудящихся. А сколько расстреляно без суда — это остается неизвестным, так как в этих случаях никакой статистики не велось.

Хозяйство Севера было разрушено до основания».

В лагере на Мудьюге интервенты в день заключенным выдавали 200 г галет, 175 г консервов, 42 г риса, 10 г соли. При такой дневной норме заключенных заставляли выполнять тяжелые работы; тех, кто падал от изнеможения, прикладами поднимали французские охранники.

По ночам устраивались обыски, с частыми избиениями или отправкой в карцер. Отсутствовали баня, мыло, смена белья, медицинская помощь. При этом распространились тиф, цинга, дистрофия, паразиты. Температура в бараках была около минус восьми градусов, в результате чего каждую ночь несколько человек умирало от холода.

Известия о Мудьюгском концлагере, об эпидемии тифа в нем, перекинувшейся в тюрьмы Архангельска, вызвали возмущение у населения Архангельска. Тогда же на заседании городской думы председатель губпрофсоюза М. И. Бечин заявил, что причиной эпидемии тифа являются действия властей: «Эпидемии тифа предшествовала эпидемия арестов, которая разрослась до размеров общественного бедствия». Он потребовал немедленного лечения арестантов для ликвидации эпидемии. В результате Бечина самого отправили на Мудьюг.

Как пишет историк П.А. Голуб, приняв решение о прекращении интервенции, союзники утратили интерес к Мудьюгу, и 2 июня 1919 года англичане передали концлагерь белому правительству Чайковского–Миллера в Северной области. На Мудьюге была образована ссыльно-каторжная тюрьма для 800 заключенных из тюрем Архангельска.

В результате взволновавшей народ информации об условиях жизни заключенных на Мудьюге 1 сентября 1919 г. в Архангельске произошла массовая политическая забастовка, в которой участвовали работники судостроительного завода, мастерских военного порта, лесозавода и нескольких типографий.

Сменившие англичан белогвардейцы оказались, как уверяют, не менее жестокими, чем их английские союзники. Поэтому 15 сентября 1919 г. в лагере вспыхнуло восстание.

В отсутствие коменданта лагеря заключенные частично разоружили охрану и попытались захватить комендатуру, но были отбиты огнем. 53 человека сумели прорвать проволоку, и под пулеметным огнем с маяка Черной башни добрались до берега Сухого моря (пролив, отделяющий остров от материка), где угнали баркасы местных рыбаков и бежали на материк. После этого беглецы разделились на две группы: одна пошла в сторону Архангельска и погибла, вторая группа в составе 32 человек двинулась на Пинегу и, пройдя 300 километров, вышла в расположение красных войск.

При подавлении восстания было убито 11 человек, 13 расстреляны на следующий день по приговору военно-полевого суда. Немедленно после этого лагерь был переведен в Йоканьгу (Кольский полуостров) на территорию бывшей военно-морской базы. Окончательно этот лагерь смерти был ликвидирован в феврале 1920 г. при наступлении войск РККА.

* * *

В 1928 г. на острове Мудьюг был поставлен 17,5-метровый памятник «Жертвам иностранной интервенции»: узникам концлагеря, замученным в период интервенции английскими, американскими и французскими войсками в 1918–1920 гг.» На его постройку ушло около 200 тысяч пудов камня и цемента. По обе стороны от монумента были установлены пушки Canon калибра 120 мм американской фирмы Bethlehem.

Новый памятник из гранита, чугуна и бетона в виде обелиска высотой 24,5 метров, украшенный красной звездой и серпом и молотом, был поставлен в южной части острова в 1958 г.

«Этот монумент виден с любого корабля, который проплывает мимо, — рассказывает историк Людмила Новикова. — Иностранных моряков, посещавших в Архангельск, часто везли на Мудьюг, чтобы напомнить им о тех зверствах, которые были совершены здесь их соотечественниками и правительствами».

Сегодня каменная лестница к памятнику заросла травой, деревянные мосточки, проложенные между монументом и зданиями, сгнили, разрушается и деревянная дамба, защищающая берег во время штормов.

Но у подножия памятника есть каменная доска, под которой была замурована капсула с посланием от комсомольцев 1967 г. к молодежи 2017 г. Тогда на острове для участия в памятной акции собралось около 500 комсомольцев и пионеров.

Монумент на о. Мудьюг

В августе 2017 г. в правительстве Архангельской области собрались некоторые участники памятной закладки полувековой давности. Капсула с письмом молодежи на острове Мудьюг была утеряна. Но текст ее сохранился, он был опубликован в молодежной прессе пятьдесят лет назад.

Мудьюг. Письмо из 1967 года в 2017 г.

«Письмо молодежи 2017 года. Дорогие ровесники XXI века! К вам обращаемся мы — поколение молодых северян шестидесятых годов XX столетия. Мы пишем вам в год, когда наша Родина отмечает 50-летие Советской власти, пишем от имени 120-ти тысяч комсомольцев, которые во всех концах нашего края героически трудятся во имя счастья людей, во имя мира на планете, во имя коммунизма. Мы хотим рассказать вам о нашем времени и о себе.

Молодежь нашей области дарит вам, юность XXI века, Коряжму, превращенную нами из маленькой деревни в современный город за десять лет; Северодвинск, построенный нами там, где были болота; гиганты лесохимии Севера — Котласский, Соломбальский, Архангельский комбинаты. Вам уже не придется увидеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска. Наше поколение сегодня преображает город. Весь Архангельск — кипящая стройка, и мы — всегда на лесах ее.

В тайге и топях ведем мы трассу железной дороги Архангельск — Карпогоры, геологи нашли нефть в тундре. Энтузиазм, великое желание преобразить свой край — главное наше стремление.

Сегодня мы пришли на священную землю острова Мудьюг, политую кровью славных сынов, пролетариев и крестьян Севера, замученных в белогвардейских застенках. Помните этот остров. Письмо это покоится на земле, принесенной участниками слета со всех уголков нашей области, с самых священных мест — полей сражений красноармейцев н партизан, с братских могил. Обнажи голову и вспомни о несгибаемом мужестве, о жизни, отданной за наше и ваше счастье!

Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы немножко завидуем вам, встречающим столетний юбилей Советской Родины. Но знаем, что и вы позавидуете нам, нашему беспокойному молодому поколению. У нас ясная цель, прекрасное будущее, много дел. Есть где приложить руки, ум, сердце, энергию. И в этом — наше счастье.

И вы, далекие потомки,

Когда оглянетесь назад,

Поймете ль, жмурясь от сполоха,

Пронзающего толщу тьмы,

Что это светит та эпоха,

Которую творили мы.

Участники второго областного слета комсомольцев и молодежи — победителей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.

23 июня 1967 г.»

В Архангельском правительстве решили организовать встречу поколений и предложили написать новое письмо — молодежи уже 2067 года. Хорошо бы не забыть, что в 2017 году в деревянных бараках Архангельска проживает около 20 тысяч человек...

* * *

В 1934 г. на острове был открыт Музей революции Северной области, который в 1938 г. был объединен с Архангельским областным краеведческим музеем и стал называться музеем «каторги». В 1940 г. он был законсервирован из-за размещения на острове воинской части системы ПВО, и вновь был открыт 15 июня 1973 г.

Музей революци Северной области «каторги»

В музее сохранились основные лагерные постройки: барак, карцер, вышки с ограждениями из колючей проволоки. В настоящий момент музей вновь находится в состоянии консервации. Недалеко от монумента находится запущенное помещение — с покрытыми пылью стеклянными витринами, потертыми красными плакатами на стенах и фотографиями «мучеников, отдавших свои жизни за Революцию», или тех, кто умер здесь, на острове. В объясняющих надписях это место называют концентрационным лагерем.

Обращение с заключенными на Мудьюге ужаснуло даже человека, которому позже было суждено сыграть опустошительную роль на севере России. Известный большевик из ближайшего окружения Ленина Михаил Кедров был отправлен в Архангельск после Октябрьской революции, и позже стал фанатичным главой регионального ЧК.

Михаил Кедров создал несколько лагерей смерти на Севере, включая первый лагерь такого рода в Холмогорах, в часе езды от Архангельска. В тамошнем монастыре XIX в. были заключены и убиты от трех до восьми тысяч человек. Многие из них были офицерами Белой армии и моряками из Кронштадтской военно-морской крепости неподалеку от Финляндии, которые восстали против большевиков. Но остальные ничего общего не имели с военными. Часть из них была духовенством, некоторые — простыми людьми, которых по какой-то причине назвали «контрреволюционерами».

В советское время Мудьюг был даже популярным туристическим направлением. Полные лодки туристов приезжали в однодневное путешествие на остров Мудьюг, чтобы посетить музей, который находился среди остатков тюремного лагеря.

По свидетельству блогера Grannushka, восстановить туристические посещения острова имеют намерение организаторы культурно-экологического волонтерского open-air фестиваля «Тайбола». «Однако остров фактически необитаем, и туда не ходит рейсовый транспорт, нет и необходимой инфраструктуры. Кто будет обеспечивать безопасность нескольких сотен человек, которые наверняка захотят искупаться в жаркий июльский день, сходить в сосновый бор, полный гадюк? Кто будет следить за сохранностью построек музея, в которые открыт свободный доступ?».

Тем не менее побывать на Мудьюге и изучить трагические страницы нашей истории более подробно, наверное, будет небесполезно для многих из нас.

Фото Grannushka

По инф. stoletie.ru

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