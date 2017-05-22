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Установлено имя русского офицера, останки которого были найдены в Турции
Артем Локалов, "Российская газета"   
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В Москве живет праправнучатый племянник Карла Ржепецкого, пишет "Российская газета".

Останки русского офицера Карла Ржепецкого нашли в Турции

Фото: enter.news

Останки русского офицера Карла Ржепецкого нашли в Турции

Как уже сообщалось, установлено имя русского офицера, останки которого были найдены в турецкой провинции Ардаган. Но, как говорит российский ученый Олег Чистяков (а именно ему с группой научных работников удалось выяснить имя военного), это может быть не последнее захоронение российского воина на том месте.

Там, где турки развернули строительство, в начале ХХ века, судя по всему, располагалось русское кладбище. Ученым из России удалось установить, что на нем в Ардагане был похоронен только один подполковник - в 1894 году. Это Карл Карлович Ржепецкий.

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Фото: enter.news

- К нам, в Российский государственный военно-исторический архив, поступил запрос Министерства иностранных дел России с просьбой установить имя офицера, останки которого были найдены, - сказал корреспонденту "РГ" начальник отдела научно-справочного аппарата в РГВИА Олег Чистяков. - Мы по эполетам определили, что это подполковник, служивший в 20-й пехотной дивизии. По мундиру можно было установить, что умер он между 1882 и 1907 годами.

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Фото: enter.news

По словам Чистякова, после проверки списков офицеров этой дивизии было установлено, что за это время умерло 8 подполковников:

- Нам пришлось установить место захоронения каждого. И именно на русском кладбище в Ардагане был похоронен подполковник Карл Карлович Ржепецкий - в 1894 году. В официальном заключении сказано, что "от кровоизлияния в мозг, вызванного хроническим воспалением спинного мозга", хотя жена Карла Карловича указывала в своих прошениях о денежной помощи на тиф.

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Фото: enter.news

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Фото: enter.news

Ржепецкий, род которого происходит из Волынской области, - поляк, католик по вероисповеданию. В Ардагане в то время не было римско-католической церкви, поэтому отпевали подполковника в армянской католической.

- На гробе изображены и православные, и католические, и греческие кресты. А есть и такие, которые вообще нигде не применяются, - отметил Чистяков.

Возможно, это не единичное захоронение. Если это территория русского кладбища, там должны быть и другие могилы.

- Судя по всему, это действительно так, - говорит Олег Чистяков. - Тем более турки выкладывали фото со стройки. Там, где копают котлован, виден чей-то сапог, торчащий из земли. Возможно, это другое захоронение. Мы постарались составить список русских офицеров, которые там похоронены. У нас несколько десятков фамилий.

Таким образом, именно российские ученые установили все факты.

- Турки не имеют отношения к выяснению имени подполковника. Еще больше недели назад мы сообщили о результатах работы в российский МИД, - отметил представитель РГВИА.

Появлялись отклики, что турки вообще не слишком заинтересованы в продолжении темы с обнаружением останков российского военного, так как Российская империя владела этими землями после победы в русско-турецкой войне - с 1878 года. Только в 1922 году Ардаган и Карс отошли к Турции.

- Это не так - ко мне обращались ученые из Турции. Они готовят большую статью по этому поводу. Как я понял, находка вызвала там большой ажиотаж, - сказал Олег Чистяков.

Что касается личности Карла Ржепецкого, он не совершал подвигов, был, как говорит Чистяков, "обычным русским офицером". В русско-турецкой войне не участвовал, в отличие от туркестанского похода, когда был взят, в том числе, Коканд. Карл Карлович награжден тремя орденами.

Но что будет дальше? Какова судьба останков офицера российской армии?

- Вероятно, нашлись потомки Карла Карловича. Человек приходится ему праправнучатым племянником, живет в Москве, - говорит Олег Чистяков. - Смогут ли они забрать останки Ржепецкого из Турции для перезахоронения в России? Вопрос сложный, но участвовать в его решении они, конечно, могут.

И еще один важный вопрос - если турки раскопали старое русское кладбище, на этой территории находятся захоронения многих воинов. Как быть в этой ситуации?

- Это должны решать наши дипломаты. Мы на данный момент свою миссию выполнили, - подытожил Чистяков.

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