Техническое образование – женщинам России! А когда появилась такая возможность?

28 января 1906 года, в Санкт-Петербурге открылись первые женские высшие политехнические курсы. Это техническое учебное заведение стало первым в России, куда могли поступить на обучение женщины.

В царской России у женщин не было права получить высшее образование, стать студентами могли только мужчины. Женское обучение до революции подразумевало собой только общее образование, оно оставалось доступно исключительно для девушек из высшего общества. Большинство простых женщин зачастую не умели даже читать.

Высшие политехнические курсы для женщин состояли из четырёх отделений: архитектурного, инженерно-строительного, химического, электро-механического. Обучение было платным. При этом подобные курсы не могли сравняться с университетским образованием, после окончания женщинам не присваивали никакие звания.

Интересно, что Московский университет открыл женские курсы ещё в 1872 году в виде частного учебного заведения, где женщины могли только продолжить общее образование после окончания средних учебных заведений. Лекции на курсах читали известные профессора Московского университета. Право проводить выпускные экзамены и выдавать дипломы о высшем образовании такие курсы получили лишь с 1915 года.

После Великой Октябрьской социалистической революции все женские курсы были реорганизованы и вошли в состав единой системы высшей школы. У женщины, наконец, появилось право получать высшее образование наравне с мужчинами.

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