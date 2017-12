Тайны горбачёвской перестройки

Интерес, который вызвала у читателей моя предыдущая статья о беловежском сговоре, свидетельствует, что многих россиян до сих пор волнует тема развала Советского Союза. Накануне 26-й годовщины этой даты считаю целесообразным рассказать о тайных причинах, которыми руководствовался Горбачев, когда он решил начать так называемую перестройку, превратившуюся, по меткому выражению великого русского философа Александра Зиновьева, в катастройку.

Перестройка-катастройка

Эта тема заслуживает целого исследования. Этому посвящена моя книга «Кто Вы mr. Gorbachev? История ошибок и предательств» (Вече, 2016) В этой статье я остановлюсь лишь на знаковых событиях, которые, на мой взгляд, обусловили принятие Горбачевым решения о перестройке-катастройке. Начну с его биографии.

От помощника комбайнера до Генсека ЦК КПСС

Родился Михаил Горбачев в 1931 г. В 1942 г. полгода находился на территории, оккупированной нацистами. По свидетельству матери, Марии Пантелеевна, Миша был очень работящим мальчиком. В оккупации он старательно ощипывал для немцев гусей и носил им воду для бани.

Отец Миши, сапер Сергей Андреевич Горбачев вернулся с фронта с двумя орденами Красного Звезды и медалью «За отвагу» и продолжил работу механизатором-комбайнером машинно-тракторной станции. Михаил с 15 лет работал его сезонным помощником на комбайне. В 1948 г. за намолот с отцом 8900 центнеров зерна Сергей Андреевич был удостоен ордена Ленина, а сын награжден орденом Трудового Красного Знамени. Получив орден, Михаил, школьником, в 19 лет вступил кандидатом в чл. КПСС. Так он попал в элиту советской молодежи.

Надо признать, Михаил был сообразителен, обладал великолепной памятью. Брал науки с налета, поэтому, видимо, не получил навыков вдумчивой работы с серьезными материалами. Ранняя слава и успехи развили в Михаиле самолюбование. Валерий Болдин, помощник Горбачева, а впоследствии руководитель аппарата Президента СССР считал, что: «Горбачев по складу ума, привычкам, по духу провинциал, которому неокрепшую голову вскружила ранняя слава... благодаря ордену он попал и в МГУ и на аппаратную работу» («Коммерсантъ-Власть», 15.05.2001).

По окончании школы Михаил, серебряный медалист, без экзаменов был принят на юридический факультет Московского государственного университета им М.В. Ломоносова. Там он был избран секретарем комсомольской организации факультета и членом парткома МГУ. В университете Михаил женился на студентке философского факультета МГУ Раисе Титаренко. После завершения учебы Горбачев был уверен, что его направят в Прокуратуру СССР. Но «наверху» решили, что молодых юристов, не имеющих жизненного и профессионального опыта, рискованно определять на работу в высший эшелон прокурорского надзора.

В итоге молодая чета Горбачевых направилась в Ставрополь. В краевой прокуратуре Михаилу предложили поехать в заштатный район. Но Горбачев, мечтавший о карьере, решил прорваться в крайком комсомола. Тогда сотрудников, имевших высшее образование, в аппарате Ставропольского крайкома ВЛКСМ насчитывалось всего шесть человек.

Бывший первый секретарь этого крайкома Виктор Мироненко в декабре 2008 г. рассказал мне, что перед визитом к нему Михаил заручился поддержкой в крайкоме КПСС в лице заместителя заведующего орготделом Николая Поротова. Того молодой юрист привлек тем, что не только имел высшее образование, но был орденоносцем и членом КПСС. Ну, а далее Михаил, при поддержке Раисы, «очаровал» первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС Федора Кулакова, далее председателя КГБ СССР Юрия Андропова и даже «неподкупного и сухого» Михаила Суслова, не говоря уже об Андрее Громыко, который был известен на западе, как «мистер Нет»...

Основным средством продвижения по карьерной лестнице М. Горбачев сделал умение войти в доверии к старшим товарищам, вовремя поддакивать им, убедительно рассуждать на актуальные темы, не забывая при этом о саморекламе.

Вскоре Горбачев на Ставрополье прослыл трибуном-пропагандистом. В период Хрущева, а затем Брежнева, это качество у комсомольских и партийных деятелей весьма ценилось.

Известно, что тезисы выступлений Михаилу готовила жена-философ Раиса. С тех пор ее советы для Михаила стали непререкаемым руководством по жизни. Он уверовал в свою счастливую звезду и в то, что он предназначен для великих дел. Эту уверенность, точнее самоуверенность и самовлюбленность, подпитывали семейные рассказы о том, что родился он на соломе в сенях, как когда-то Иисус, а его первое имя Виктор (победитель) дед при крещении изменил на Михаил (равный Богу). Это со слов самого Михаила Сергеевича. Раиса эту веру поддерживала. И, видимо, не зря. В марте 1985 г. Михаил Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Мания её величества

В жизни Михаила Горбачева было немало судьбоносных встреч. Но главной, по моему убеждению, следует считать встречу с Раисой Титаренко в общежитии МГУ. Для провинциального ставропольского юноши она стала определяющей. Валерий Болдин, многолетний помощник Горбачева, в книге «Крушение пьедестала...» так писал о роли Раисы:

«Трудно сказать, как бы сложилась его судьба, если бы он не женился на Раисе. Отношение к внешнему миру и характер его жены сыграли решающую роль в его судьбе, и, я уверен, в существенной степени отразились на судьбе партии и всей страны».

Но вернусь к будущему юристу Михаилу. Ему пришлось потратить 1,5 года, чтобы Раиса Титаренко обратила на него внимание. Дело в том, что до встречи с Михаилом она пережила любовную драму. Мать возлюбленного Раисы, жена советского высокопоставленного хозяйственного работника, заставила сына отказаться от неё. Для Раисы, целеустремленной и гордой натуры, это было и драмой, и унижением.

Видимо, по этой причине, согласившись на брак с Михаилом, она поставила себе задачу сделать его успешным человеком, который займет более высокое положение в обществе, нежели люди, отвергнувшие её. Вновь сошлюсь на Болдина, подметившего одну особенность Горбачевой. Она заключалась в том, что: «Раиса Максимовна изо дня в день настойчиво и неуклонно могла повторять одну и ту же овладевшую ею идею и, в конечном счете, добивалась от супруга своего».

Можно не сомневаться, что стремление доказать, что она вышла замуж за успешного человека, стала у Раисы почти маниакальной и она приложила максимум усилий, что её реализовать. Именно она создала Горбачева, как политика и, как вспоминал сам Михаил, всё время подталкивала его к продвижению по карьерной лестнице.

Вот так трагедия одного человека спровоцировала трагедию огромной страны. Известно, что маленький камешек, упавший с вершины горы, у её подножья иногда превращается в огромную лавину, всё сметающую на своём пути...

Горбачев жену боготворил, что он и не скрывал. Об отношении Раисы к нему можно судить по некоторым эпизодам их жизни. Так, в интервью газете «Комсомольская правда» (23.03.2016). Горбачев вспоминал, что в их спорах Раиса обычно говорила: «Ты помолчи. У тебя только серебряная медаль!». В православной газете «Русский вестник» (06.06.2003) представлена подборка свидетельств о чете Горбачевых. В числе свидетелей там фигурируют Валерий Болдин, Дмитрий Язов, Майя Плисецкая и др.

Прославленная балерина вспоминала, как в Германии у Горбачева брали интервью. Так вот на все вопросы, адресованные Михаилу Сергеевичу, отвечала Раиса Максимовна. Журналист не выдержал и заметил, что вопросы он задает президенту. В ответ Горбачев улыбнулся и сказал: «У нас всегда первенствует женщина». Отмечу, что Плисецкая попутно дала характеристику Горбачевой, заметив, что она «вела себя, как царица».

Подборку свидетельств завершала информация о том, что Горбачев днем никогда не принимал окончательных решений по важным государственным вопросам. Он записывал их и уезжал на дачу в Новоогарево.

Вечером, во время двухчасовой прогулки по парку с Раисой, Михаил излагал ей вопросы государственного значения, после чего принимал по этим вопросам решения с учетом её мнения. Об этой ситуации я узнал ещё в 1990 г., когда стал общаться с сотрудниками аппарата ЦК КПСС. Те уже привыкли к тому, что Горбачев днем вроде дает согласие, а вечером или утром всё меняет.

О том, какую роль в браке Горбачевых играла Раиса, рассказал газете «Бульвар Гордона» (№ 49/137, 04.12.2007) Александр Коржаков, бывший начальник охраны Б. Ельцина: «Однажды, когда Горбачёв приехал домой выпившим, Раиса при охране стала хлестать его по щекам. Ельцин такого бы не позволил...». Вновь сошлюсь на Болдина: «Чтобы вы представляли себе масштаб ее (Раисы) влияния, скажу только одно. Яковлев, когда хотел сказать мне что-то о ней, выводил меня из помещения и говорил шепотом на ухо». («Коммерсантъ-Власть», 15.05.2001).

Владимир Медведев, начальник личной охраны Горбачева, считал, что Михаил Сергеевич был болен манией ее величия («Человек за спиной», Русслит, 1994). Неслучайно 21 февраля 2013 г. в «Комсомольской правде» появилась статья под названием «Страной руководил не Михаил Сергеевич, а Раиса Максимовна».

К этому добавлю, что мать Михаила, Мария Пантелеевна, так и не смогла принять невестку. Видимо, материнское сердце чувствовало что-то недоброе в характере Раисы. Замечу, вышеизложенное приведено не для красного словца. Эта информация имеет непосредственное значение для уяснения вопроса, когда и почему у Горбачева родилась мысль о перестройке-катастройке.

Судьбоносные встречи

Немалое влияние на мировоззрение молодого Горбачева оказал чех Зденек Млынарж, с которым Михаил делил комнату в общежитии МГУ. Это подтверждает сам Горбачев. Млынарж уже в 16-летнем возрасте (1946 г.) стал членом Компартии Чехословакии. Став коммунистом по убеждению, Зденек был неплохо знаком с марксистскими идеями и был сторонником демократического социализма. Оказавшись в 1950 г. в СССР, он был несколько разочарован реализацией этих идей на практике. Ведь согласно «Манифесту Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, в результате построения коммунизма должно быть создано общество, представляющее собой: «ассоциацию свободных производителей, в которой свободное развитие каждого, есть условие свободного развития всех».

Но в СССР был построен социализм, как сейчас нередко говорят, казарменного типа. Не знаю, понимал ли Млынарж, что извращения советского социализма были обусловлены тем, что первая социалистическая революция произошла в аграрной России, а не во всех промышленно развитых странах (Англии, Германии, Франции и США), как это предполагали Маркс и Энгельс.

В результате враждебное капиталистическое окружение обусловило особенности построения социализма в Советской России. Стране приходилось не только строить социализм, но воевать и готовиться к отражению вражеского нападения. Поэтому Иосиф Сталин превратил партию большевиков, главную движущую силу построения социализма, в партию, построенную по образцу средневекового ордена меченосцев, централизованную и со строжайшей дисциплиной. Впервые о такой партии Сталин заявил в 1921 г., в статье «Набросок плана брошюры».

Сталинская партия в кратчайшие сроки обеспечила решение проблемы индустриализации страны, победу в Великой Отечественной войне против всей капиталистической Европы, возглавляемой нацистской Германией, а затем за считанные годы обеспечила восстановление разрушенного войной народного хозяйства.

К сожалению, превращение партии в некий орден обусловило перерождение диктатуры пролетариата в диктатуру вождя и партаппарата. Именно эта диктатура позволила генсеку Горбачеву в 1985-1991 гг. безнаказанно экспериментировать над КПСС и страной.

Однако полагать, что Млынарж внушил Горбачеву мысль о развале СССР, как неудачной модели построения коммунизма, безосновательно. Да, Млынарж стал секретарем ЦК КП Чехословакии и был одним из главных идеологов и организаторов Пражской весны 1968 г. Он, как говорилось, отстаивал идею демократического социализма или социализма с человеческим лицом.

Млынарж в своих воспоминаниях «Мороз ударил из Кремля» (1978 г.) утверждал, что в 1968 г. чехословацкие коммунисты лишь пытались создать «новую систему управления народным хозяйством... постепенно устраняя бюрократическую централизацию и высвобождая самостоятельную экономическую активность государственных предприятий...». Это напомнило мне, что в 1978 г. первый секретарь ЦК КП Белоруссии Петр Машеров предложил на Пленуме ЦК КПБ развивать социалистическую предприимчивость и инициативу на предприятиях республики.

Но в Чехословакии 1968 года сторонников у Млынаржа было не так много. Больше было тех, кто предлагал отказаться от социализма и выйти из советского блока. Вероятнее всего, они бы тогда победили, что подтвердила «Бархатная революция» 1989 г. Но для СССР их победа в 1968 г. означала, что НАТО получило бы прямой выход к границам СССР. То есть повторилась бы ситуация 1939-1941 гг. Поэтому Пражская весна была прекращена вводом войск стран Варшавского договора.

После поражения Пражской весны Млынарж эмигрировал в Австрию. В Чехословакию он вернулся после «Бархатной революции» 1989 г., когда Компартия была отстранена от власти. Млынарж стал почётным председателем «Левого блока» – коалиции коммунистов с социалистами. Но захватившие в Чехословакии власть правые либералы даже слышать не хотели о демократическом социализме. В итоге Млынарж предпочел вернуться в Австрию. В этой связи полагать, что он сумел настроить Горбачева антисоциалистически, нет оснований.

Судьбоносной для Горбачева в его бытность 2-м секретарем Ставропольского крайкома КПСС, стала встреча с Юрием Андроповым, членом Политбюро и председателем КГБ СССР. Известно, что хотя Андропов был выходцем из ЦК КПСС, там его не жаловали. Особенно в Политбюро. Понимал Андропов и то, что старцы из Политбюро будут «уходить» только на орудийных лафетах и они костьми лягут, но не допустят, чтобы он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Так началась тайная война главы КГБ за пост генсека.

В этой войне Андропову был необходим верный помощник. Но не просто помощник, а человек, способный входить в доверие к людям, при необходимости создать группу поддержки в защиту патрона, внести раскол в стан оппонентов, быть его глазами и ушами – и в то же время производить впечатление самостоятельно мыслящего политика.

Горбачёв Андропову на фоне других региональных партийных лидеров представлялся именно такой фигурой.

При этом, как утверждал Валерий Легостаев, бывший помощник секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва, глава КГБ был прекрасно осведомлен о негативных чертах личности Горбачева: патологически честолюбив, умственно неглубок, хвастлив, самонадеян, редкий лицемер и лгун. Людей такого типа я встречал в аппарате ЦК Компартии Литвы (советской). Причем, как правило, они всегда «крутились» в окружении высокопоставленных партийных деятелей. Одним словом, «нужные и удобные» люди.

Юрий Владимирович также сделал ставку на «удобного» ставропольца. Ему нужна была эффективная и управляемая подпорка в Политбюро ЦК КПСС. Можно утверждать, что уверенность Андропова в том, что лишь он способен направить СССР по верному пути, а поэтому должен возглавить партию и государство, явилась той пружиной, что вбросила Михаила Сергеевича на самый верх властной пирамиды СССР.

Под присмотром ЦРУ

Ну, а как же с зарубежными спецслужбами, о которых так много написано и которые якобы завербовали Горбачева? Уверен, что в картотеку западных спецслужб он попал, когда ещё был высокопоставленным комсомольским деятелем. В то время даже они были в зоне внимания западных разведок. Об этом свидетельствует мой опыт зарубежных поездок в бытность комсомольским функционером достаточно высокого ранга.

Горбачев, ставший в 1958 г. (в 27 лет) первым секретарем Ставропольского крайкома ВЛКСМ, был весьма подходящей кандидатурой для разработки западными спецслужбами. Ну, а когда он в 1970 г. (в 39 лет) занял пост первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС, давшего двух членов Политбюро ЦК КПСС – М. Суслова и Ф. Кулакова, то, безусловно, должен был заинтересовать американское ЦРУ и английскую МИ-6.

Для зарубежных спецслужб не являлись секретом контакты первых секретарей Ставропольского крайкома КПСС с отдыхающими членами Политбюро.

В 1994 г. в Минске бывший заместитель заведующего Отдела пропаганды ЦК КПСС Владимир Севрук в разговоре со мной утверждал, что чета Горбачевых попала в поле зрения экспертов ЦРУ, работавших по программе Гарвардского проекта и связанного с ним плана подготовки агентов влияния «Лиотте», в сентябре 1971 г. в Италии.

Тогда Горбачев, уже первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, прибыл с Раисой в Палермо (Сицилия) на симпозиум молодых политиков левой ориентации. По словам Севрука ЦРУушников привлек не столько внушаемый, словоохотливый и себялюбивый Михаил, сколько Раиса с её жестким характером, необузданным честолюбием, стремлением к власти и неограниченным влиянием на мужа. Тандем «Раиса&Михаил» западные эксперты сочли наиболее перспективным для проталкивания «наверх». Они не ошиблись.

Моментом истины окончательного формировании мировоззрения четы Горбачевых стала их путешествие по Франции в 1977 г. ЦК Компартии Франции предоставил им автомобиль с шофером и переводчиком и, как вспоминает Горбачев в мемуарах «Жизнь и реформы». Они «за 21 день проехали на автомобилях 5 тысяч километров. Это было великолепное путешествие, которое накрепко привязало меня к этой великой стране и ее жизнелюбивому народу...».

Горбачевы во Франции посетили десяток городов. Вероятно, не раз им встречались на пути семейные пары, прилично говорящие по-русски и умеющие расположить к душевной беседе. Михаилу Сергеевичу этого только и надо было. Он вываливал на слушателей массу информации, которую, несомненно, внимательно слушали и фиксировали. Потом в западных спецлабораториях психологи, врачи–психиатры, антропологи и другие специалисты по человеческим душам на основании этой информации пытались распознать характер Горбачевых и их уязвимые места.

Именно тогда, я полагаю, у Горбачева был выявлен комплекс Буратино, который наиболее четко сформулировала лиса Алиса: «На дурака не нужен нож, ему с три короба соврешь и делай с ним, что хошь!».

Конечно, дураком Горбачева не назовешь, но комплексом Буратино он явно страдал. Как впоследствии выяснилось, западных лидеров – Тэтчер, Рейгана, Буша для встреч с Горбачевым готовили высококлассные западные психологи, знавшие слабые места Михаила Сергеевича.

Представляется вероятным, что именно в период поездки по Франции, чета Горбачевых была «завербована», но не спецслужбами, а, как тогда говорили, «загнивающим» капитализмом. Франция с уютными городками и красочными деревнями, в которых люди как бы наслаждались жизнью, поразила Горбачевых. Это разительно отличалось от России. Как рассказывал мне Виктор Казначеев, бывший второй секретарь Ставропольского крайкома КПСС, Раиса после Франции постоянно повторяла: нам надо жить так, как живут французы. Вновь напомню Болдина, который утверждал, что Раиса умела добиваться того, что она желала.

Известно также, что отношение Раисы к советской власти омрачалось неприятными воспоминаниями. Ее дед по отцу, железнодорожник, в 1930-годах по ложному доносу четыре года отсидел в тюрьме. Дед по материнской линии был расстрелян, как троцкист, а бабушка в период коллективизации умерла от голода. Предки Горбачева тоже пострадали от советской власти. Деды Михаила, по отцу и матери, были в тех же 1930-годах репрессированы. И только ордена их сына фронтовика Сергея прикрыли внука Михаила, а затем и он сам, как уже говорилось, получил орден.

Встречи, встречи, встречи...

Другой определяющей зарубежной поездкой для Горбачева был его полет в Канаду в мае 1983 г. Об этом я писал в предыдущей статье, но следует сделать дополнение. Упомянутый мною В. Севрук, говоря о Горбачевых, особо напирал на то, что Раиса якобы являлась каналом связи западных «покровителей» с Михаилом Сергеевичем. Я не соглашался. Хотя действительно – каким образом в 1983 г. Горбачев узнал, что его ждут в Канаде? А Раиса прекрасно говорила по-английски и, будучи женой секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству, пользовалась относительной свободой при выездах в город, а также при встречах с широким кругом людей. Но...

Мог быть и другой вариант. Напомню заявление генерала КГБ Юрия Дроздова в интервью «Российской газете» (№ 4454, 31.08.2007).

Он привел откровение подпившего американского разведчика, сказанное им во время дружеского ужина в московском ресторане: «Вы хорошие парни, ребята!.. Но придет время и вы ахнете, узнав (если это будет рассекречено) какую агентуру ЦРУ и Госдеп имели в вашей стране на самом верху».

В этой связи ещё раз напомню, что в руководящих эшелонах власти СССР к началу перестройки насчитывалось 2200 агентов влияния Запада. Одним словом, Горбачевым было с кем общаться и от кого получать важные сообщения.

Следует иметь в виду, что Горбачева в Канаде ждал не только агент влияния Запада и посол СССР Александр Яковлев, но и премьер-министр Канады Эллиот Трюдо. Иначе как понимать, что Трюдо встречался с Горбачевым трижды, хотя по дипломатическому регламенту было достаточно одной встречи. Причем, как мне говорили в аппарате ЦК КПСС, каждый раз на встречах были новые люди. Фактически это были смотрины Горбачева.

А. Яковлев, бывший секретарь ЦК КПСС и советник Горбачева в вопросах перестройки, в интервью еженедельнику «Коммерсантъ-Власть» (14.03.2000) сообщил: «Первым западным политиком, который с симпатией отнесся к Горбачёву, была не Тэтчер, а канадский премьер Трюдо. Михаил Сергеевич приезжал в Канаду, когда я был там послом. Своим свободным поведением он поразил канадских руководителей. Вместо одной запланированной его встречи с Трюдо состоялось три».

Некоторые исследователи считают, что Горбачёв был завербован западными спецслужбами именно в Канаде. Однако, учитывая, что он крайне охотно шел на контакт с западными политиками, необходимость в прямой вербовке отсутствовала. Американцы, и, особенно, англичане, помимо вербовки владеют методиками прямого и косвенного воздействия на человека, помимо его согласия.

Горбачев на Трюдо произвел хорошее впечатление и канадский премьер немедленно сообщил об этом премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер. Та заинтересовалась Горбачевым и в феврале 1984 г., прилетев в Москву на похороны Генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, постаралась познакомиться с Михаилом Сергеевичем.

После визита в Канаду интерес к Горбачеву проявил и тогдашний вице-президент США Дж. Буш-старший. Он, как вспоминал руководитель советской делегации на Женевской конференции по разоружению Виктор Израэлян, во время своего пребывания в Женеве в апреле 1984 г, заявил, что хотел бы встретиться с М. Горбачевым. Но не удалось. Однако Буш, в беседе с Израэляном один на один заявил: «Вашим следующим лидером будет Горбачев!». (Несостоявшаяся встреча. АиФ, №25, 1991). Странная уверенность!..

Осенью 1984 г. из Лондона в Москву поступило предложение, инициированное Тэтчер. Якобы в целях укрепления межгосударственных британо-советских отношений желательно прислать в Англию делегацию Верховного Совета СССР, но только во главе с М. Горбачевым. 15 декабря 1984 г. Горбачев, сопровождаемый Раисой, А. Яковлевым и делегацией ВС СССР, прибыл в Лондон с официальным шестидневным визитом.

Первая встреча М. Горбачева с М. Тэтчер прошла в особой резиденции премьера в Чекерсе в Бакингемшире, где принимались лишь первые лица других государств.

Там Горбачев поразил Тэтчер тем, что развернул перед ней сверхсекретную карту Генштаба Минобороны СССР с направлением ядерных ударов по Англии и заявил, что с «этим надо кончать». Этот факт описал А. Яковлев в «Омуте памяти». Он также был удостоен чести быть на встрече в Чекерсе!..

МИ-6 (английская разведка), несомненно разъяснила Тэтчер, что карта Горбачева не могла быть подлинной (она могла быть предоставлена только генсеку ЦК КПСС), но премьер поняла, что Горбачев в своём желании поразить западных партнеров может пойти на многое и заявила, что с ним «можно иметь дело». Этот вывод она сообщила президенту США Рональду Рейгану. Послание Тэтчер Рейгану рассекретили в декабре 2014 г.

Особо отмечу, что 18 декабря 1984 г. Горбачев выступил в британском парламенте с речью, сутью которой было «Европа – наш общий дом». Не вызывает сомнений, что идею об общем европейском доме Горбачеву подкинула Тэтчер. Между тем Михаил Сергеевич не имел полномочий от Политбюро для оглашения такого заявления. Но Черненко, видимо, крайне больной, не отреагировал на такой серьезный проступок секретаря ЦК КПСС. Устинов, министр обороны и фактический глава Политбюро при Черненко, 20 декабря 1984 г. по неизвестной причине скоропостижно скончался. Ну, а тогдашний председатель КГБ Виктор Чебриков предпочёл промолчать.

В итоге 11 марта 1985 г. Горбачев занял кресло Генерального секретаря ЦК КПСС. В этот же день в Нью-Йорке вышла большим тиражом отдельной брошюрой весьма внушительная по объему биография Горбачева. Такого не удостаивался ни один Генеральный секретарь ЦК КПСС. Но дело не только в этом.

Известно, что разница во времени между Москвой и Нью-Йорком составляет 8 часов. Пленум ЦК КПСС, избравший Горбачева Генсеком, закончился примерно в 17 час. 30 мин 11 марта 1985 г. В Нью-Йорке это было начало дня, 9 час. 30 мин. Для того, чтобы брошюра с биографией Горбачева в достаточном количестве появилась на прилавках в тот же день, её необходимо было начать печатать за несколько дней до Пленума КПСС. То есть американским издателям надо было быть абсолютно уверенными, что Горбачева изберут!

План перестройки

Вопрос, был ли у перестройки план, занимает многих исследователей. Одни считают, что Горбачев, по привычке, без плана «ввязался в бой», надеясь затем разобраться с ситуацией. Другие, прежде всего, из окружения Горбачева, утверждают, что была некая сумма идей о перестройке, но не конкретный план действий. Сам же Горбачев в интервью газете «Свободное слово» в 1996 г. заявил, что концепция перестройки была, но не было конкретного плана, такого, как расписание поездов.

Однако 14 декабря 1997 г. в интервью американской газете «Minneapolis Star – Tribune» М. Горбачёв заявил, что «общим смыслом перестройки было: ликвидация монополии государственной собственности, раскрепощение экономической инициативы и признание частной собственности, отказ от монополии коммунистической партии на власть и идеологию, плюрализм мысли и партий, реальные политические свободы и создание основ парламентаризма». Это и были подлинные цели горбачевской перестройки, так как они обеспечивали перевод СССР на капиталистические рельсы. Заявления Горбачева о реформировании СССР, КПСС, социалистической экономики являлись пустым словоблудием.

Не вызывает сомнений, что Горбачева к такой перестройке подтолкнула М. Тэтчер. Эта умная и коварная женщина по максимуму использовала горбачевский комплекс Буратино и в декабре 1984 г. подбросила Горбачеву идею «давайте жить дружно».

К этому времени Горбачев психологически был готов отказаться от социалистических ценностей. Тут сыграла роль поездка по Франции, полет в Канаду, обиды на советскую власть и влияние жены. В итоге Горбачев «клюнул» на предложение Тэтчер.

Несомненно, премьер сказала Горбачеву, что вопрос о вхождении Советского Союза в Европейский общий дом можно будет ставить в практической плоскости лишь в том случае, если СССР освободится от марксистской идеологии и социалистических подходов в экономике. Мысль интересная, как говорили персонажи известного в СССР «Кабачка 13 стульев». Она была направляющей для Горбачева в период перстройки.

Он решил, что у него появляется возможность стать главой евроазиатского сообщества, простирающегося от Атлантического до Тихого океана. Ведь кто в Европе мог в политическом, экономическом и военном плане тягаться с СССР? Москва становилась бы центром огромного евроазиатского сообщества. Но эта идея была лишь приманкой для Горбачева, чтобы с его помощью устранить с мировой политической и экономической арены такого мощного конкурента, как СССР.

Западные партнеры сделали для Горбачева отказ от социализма и замену его на капиталистические идеалы своеобразной «морковкой». Известно, что упрямый осел хорошо бежит за подвешенной морковкой, которая так и остается ему недоступной. Эта «морковка» и обусловила одностороннюю сдачу Михаилом Сергеевичем основных позиций СССР в мире.

Горбачев был уверен, что его ждет великое будущее. Поэтому он начал перестройку, главными задачами которой были: убрать с политической арены КПСС, как главную скрепу СССР и доказать неэффективность социалистической экономики.

Всё остальное, как говорилось, ускорение научно-технического прогресса, реорганизация системы управления, демократизация КПСС и т. д. было лишь отвлекающими элементами.

Между тем Дж.Кеннан, в 1950-х годах посол США в СССР и автор знаменитой доктрины мирового сдерживания коммунизма, так характеризовал роль КПСС для СССР: «Если кому-нибудь удастся нарушить единство и силу Коммунистической партии, как политического инструмента, Советская Россия может быть быстро превращена из одного из сильнейших в одно из самых слабых и ничтожных национальных сообществ».

Не вызывает сомнений, что события, происходившие тогда в Европе, подкрепляли решимость Горбачева начать перестройку-катастройку для СССР. Известно, что в марте 1985 г. Европейский совет сделал первый шаг к созданию Евросоюза с единым экономическим и политическим пространством. В феврале 1986 г. был подписан Единый европейский акт, предполагавший постепенное создание с 1 января 1987 г. «единого пространства», в котором должны были быть ликвидированы внутренние границы между государствами Европы и обеспечено свободное перемещение капитала, товаров и физических лиц.

Европа – наш общий дом

Реализацию плана своей перестройки Горбачев начал встречей с Фридрихом Вильгельмом Кристиансом, председателем Вестминстерского банка, одного из крупнейших мировых банков. Она состоялась в Кремле 18 апреля 1985 г. и до сих пор полная запись их беседы засекречена. Но из интервью Ф. Кристианса можно понять, что новый Генсек ЦК КПСС познакомил своего зарубежного собеседника с некоторыми замыслами в отношении «перестройки советской экономики». То есть, буквально через месяц после «восшествия на престол» неформальный глава советского государства начал обсуждать концепцию перестройки-катастройки с представителем иностранного банка.

5-6 октября 1985 г. Горбачев находился в Париже, где встретился с президентом Франсуа Миттераном. Встреча прошла под девизом «Европа – наш общий дом». Миттеран с интересом выслушал соображения Горбачева о вхождении Союза ССР в «общеевропейский дом», хотя его несколько озадачили намерения главы СССР критически пересмотреть основные политические и экономические механизмы советской системы.

Поэтому Миттеран заявил Горбачеву: «Если вам удастся осуществить то, что вы задумали, это будет иметь всемирные последствия». А в своем окружении французский президент высказался так: «У этого человека захватывающие планы, но отдаёт ли он себе отчёт в тех непредсказуемых последствиях, которые может вызвать попытка их осуществления?».

Вернувшись из Франции, Горбачёв решил бросить «пробный шар». 13 октября 1985 г. на страницах «Правды» появилась передовая статья «Европа – наш общий дом». Но особой реакции в СССР она не вызвала, так как большинство в стране не понимало, какие перемены за ней стоят.

Первые итоги перестройки Горбачев и его западные покровители подвели в Кремле на заседании с представителями Трёхсторонней комиссии (одним из экономических и политических инструментов так называемого «мирового правительства»). 18 января 1989 г. Комиссию в Кремле представляли её председатель Дэвид Рокфеллер, а также Генри Киссинджер, Жозеф Бертуан, Валери Жискар д'Эстен и Ясухиро Накасонэ. С советской стороны присутствовали Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Эдуард Шеварднадзе, Георгий Арбатов, Евгений Примаков, Вадим Медведев и др. Вся горбачевская рать.

Подводя итоги встречи, Горбачев заявил, что интегрирование СССР в капиталистическую мировую экономику можно считать принципиально решенным. (М. Стуруа. «Известия», 19.01.1989). Полагаю, что вышеизложенного достаточно, чтобы понять, какие планы вынашивал Горбачев, объявляя перестройку-катастройку.

Дефицит как орудие катастройки

После визита во Францию события в СССР развивались в нужном для Горбачева направлении. Дабы не утомлять читателя анализом губительных горбачевских реформ, сошлюсь на Брента Скоукрофта, советника по национальной безопасности президента США Дж. Буша-старшего. 5 декабря 2011 г. он дал интервью радиостанции «Свобода», в котором заявил, что «Горбачёв делал за нас нашу работу» (Gorbachev Was Doing Our Work For Us). Этим сказано всё.

Тем не менее, мне хочется затронуть проблему дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в СССР периода перестройки. Она наиболее ярко показала предательский и разрушительный характер горбачевских реформ.

Именно тотальный дефицит во многом обусловил нарастание сепаратистских настроений в союзных республиках, да и в самой России. Сегодня абсолютно ясно, что дефицит и сопровождавший его саботаж, были сознательно спланированными диверсиями, которые должны были подтвердить ущербность социалистической экономики и отказ от социализма.

Напомню, что для СССР дефицит и очереди за ним были привычными явлениями для союзных республик, кроме прибалтийских. Но при этом, как известно, объемы производство продуктов питания и товаров народного потребления в Союзе постоянно росли.

Михаил Антонов, зав. сектором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, утверждал, что по данным ФАО (организация ООН по продовольствию), СССР в 1985 – 1990 годах при населении, составлявшем 5,4% от мирового, производил 14,5 % продовольствия в мире. Особо отмечу, что СССР обеспечивал 21,4% мирового выпуска сливочного масла, но в большинстве магазинов России его не было!

По данным статистики, в 1987 г. объем производства пищевой продукции в СССР по сравнению с 1980 г. вырос на 130%. В мясной отрасли прирост производства по сравнению с 1980 г. составил 135%, в маслосыродельной – 131%, рыбной – 132%, мукомольно-крупяной – 123%. За тот же период численность населения страны увеличилась всего на 6,7%, а среднемесячная заработная плата по всему народному хозяйству возросла на 19%. Одни словом, ситуация – не верь глазам своим.

А дело было в том, что агенты влияния, опиравшиеся на обогатившихся мафиозных деятелей, взявших под контроль ключевые точки советской торговли и снабжения, умело, как перед Февральской революцией 1917 г., в 1988-1991 гг. организовали в СССР тотальный дефицит продуктов и товаров народного потребления. Значительная часть дефицита припрятывалась для реализации в условиях свободного рынка, а другая часть нелегально экспортировалась. Активно в этом участвовало тогдашнее окружение Б. Ельцина.

Николай Рыжков, бывший председатель Совмина СССР в телепрограмме НТВ «СССР. Крах империи» (11.12.2011), рассказал, как летом 1990 г. в стране был искусственно создан дефицит табачных изделий. Оказывается, по указанию Б. Ельцина 26 российских табачных фабрик из 28 были внезапно закрыты на ремонт...

В этой же телепрограмме Юрий Прокофьев,. 1-й секретарь Московского горкома КПСС в 1989-1991 гг., сообщил, что на Межрегиональной депутатской группе (МДГ – «демократическая» фракция народных депутатов СССР) Гавриил Попов, сопредседатель МДГ и председатель Моссовета, заявлял, что «надо создать такую ситуацию с продовольствием, чтобы продукты выдавали по талонам. Надо вызвать возмущение рабочих и их выступления против Советской власти...». («Правда», 18.05.1994).

Газета «Правда» 20 октября 1989 г. опубликовала фотоснимки железнодорожных товарных станций Москвы, которые были забиты вагонами с медикаментами, сгущенным молоком, сахаром, кофе и другими продуктами. Заместитель начальника службы контейнерных перевозок Московской железной дороги О. Войтов сообщал, что на площадках товарных станций Москвы скопилось 5.792 средне и крупногабаритных контейнеров и около 1.000 вагонов. Но...

Также напомню телепередачу «600 секунд» ленинградского тележурналиста А. Невзорова, в которой регулярно показывались сюжеты с варварским вывозом свежей мясной продукции на свалки. Писатель Юрий Козенков в книге «Голгофа России. Схватка за власть» напомнил, что:

«В 1989 г. на первой сессии ВС СССР писатель В. Белов передал записку, выступавшему тогда с трибуны председателю КГБ СССР В. Крючкову, с вопросом: «Существуют ли в стране диверсии на транспорте, в промышленности, существует ли экономическое вредительство?» С трибуны сессии у Крючкова не хватило духа ответить, а в перерыве он дал Белову положительный ответ».

Комментарии излишни. Естественно, что горбачевскую перестройку следует называть только катастройкой. Неслучайно советские люди, за 6,5 лет насмотревшись на безобразия, творимые Горбачевым и его окружением, 25 декабря 1991 г. спокойно и равнодушно приняли его прощальную речь и отставку с поста президента СССР, которая ознаменовала крушение Советского Союза.

P.S. 17 декабря 2017 г. на сайте ИА «Панорама» появилось сообщение, что в Екатеринбурге рядом с «Ельцин-центром» планируется построить «Горбачев-центр», примерной стоимостью около 10 млрд руб. Вывод один. Кому-то в России хочется дождаться новой катастройки и вернуть так называемые «святые», а на самом деле «воровские» 1990-е.

Источник: stoletie.ru

