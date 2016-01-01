Судьба коррупционеров ХVIII века

Иркутских чиновников высокого ранга, вплоть до губернатора, за казнокрадство секли кнутом, ссылали на каторгу, а то и вешали.

166 лет тому назад вышел первый том «Истории России с древнейших времён» С. М. Соловьёва, где неоднократно упоминается наш Иркутск. Сергей Михайлович освящает деятельность В. Н. Татищева по созданию в Сибири «серебряного дела», называет численность жителей Иркутска по генеральной переписи 1738 года, говорит о злоупотреблениях иркутских чиновников. Ограниченность объёма статьи вынуждает остановиться на трёх сюжетах, наиболее ярко характеризующих иркутскую специфику российской истории.

Тягостную борьбу с вечными русскими недугами – казнокрадством и взяточничеством хорошо характеризует анекдот, приведённый в «Истории России с древнейших времён»: «Пётр I, слушая в сенате дела о казнокрадстве и взятках, страшно рассердился и приказал обер-прокурору Ягужинскому: «Напиши указ, что если кто и настолько украдёт, что можно купить верёвку, то будет повешен». На что Ягужинский заметил: «Тогда тебе, Государь, не с кем будет работать». И хотя анекдот трактуется как байка, забавный случай, для сибирского губернатора Матвея Петровича Гагарина он стал печальной реальностью: 295 лет назад, 16 марта 1721 года он был повешен.

Дорога на эшафот началась в 1691 году, когда «товарищ» (помощник) иркутского воеводы Матвей Гагарин был уличён в махинациях в торговле с Китаем, по его делу начато следствие. Тогда удалось избежать наказания благодаря заступничеству влиятельных лиц, в их числе – А. Д. Меньшиков. Целых десять лет Гагарин чурался Сибири, но, вероятно, жажда дармового обогащения притупила чувство самосохранения. В 1708 году он был назначен сибирским губернатором, спустя три года приступил к исполнению обязанностей. Власть губернатора в то время была триедина: он был и законодателем, и главой исполнительной, и судебной власти. Стоит ли говорить о бесконтрольности губернаторов: до царя – далеко, до бога – высоко. Губернатор и его чиновники, по утверждению П. Н. Милюкова, творили неслыханно безнравственные пакости, применяли пытки, плети и кнут, тратили казённые деньги, вымогали подношения. «Семейная» система управления во главе с «отцом-губернатором» сформировала корпоративную этику поведения: полная лояльность, соблюдение правил игры, принятой губернаторской камарильей, сокрытие злоупотреблений, обязательство делиться взятками с начальством.

В 1717 году обер-фискал Нестеров начал ревизию сибирского губернатора. Ревизия выявила целый реестр взяток и незаконных сборов. «Оказалось, что Гагарин утаил хлеб, купленный в Вятке, велел брать казённые деньги и товары на свои расходы, а расходные и приходные книги кинул; брал взятки за отдачу на откуп винной и пивной продажи; писал угрожающие письма купчине Гусятникову, чтоб прислал ему китайские подарки; взял у купчины Карамышева казённые товары и заплатил за них казёнными же деньгами...» Таково одно из обвинений из многих сотен, «помещённых в два больших ящика, переданных Сенату». В январе 1719 года по решению Сената Гагарин был арестован и обвинён в казнокрадстве. Попытка Меньшикова вновь помочь своему подельнику была решительно пресечена Петром: «Ты мне представляешь плутов честными людьми, а честных людей – плутами. Говорю тебе в последний раз: «Перемени поведение, если не хочешь беды». Звезда Гагарина закатилась: два года допросов с пристрастием, «несколько раз пытан», конфискация многочисленных имений и смертный приговор.

Гагарин признал вину и просил государя: «Припадаю к ногам Вашего Величества, прошу милосердия и помилования ко мне погибающему. Разыскивают много, взыскивают на мне во время ведения моего Сибирской губернии и покупки алмазных вещей и алмазов, что я чинил всё не по приказу... Со слезами прошу у Вашего Величества помилования для милости Всевышнему к Вашему Величеству: сотвори надо мною многобедным милосердие, чтоб я отпущен был в монастырь для пропитания, где б мог окончить живот свой, а за преступление моё на движимом и недвижимом моём имении да будет воля Вашего Величества». Но Государь не внял просьбе. Гагарину был приговорён к повешению – самому позорному наказанию для государственных вельмож. Казнь свершилась перед окнами юстиц-коллегии на Васильевском острове. Но этого показалось мало, и тело Гагарина три раза перевешивали в течение нескольких дней в разных местах столицы.

Другой сюжет из «Истории» С. М. Соловьёва, связанный с Иркутском, повествует о вице-губернаторе Лоренце Ланге. Необычное имя для нашего слуха. Швед по рождению, российский дипломат, иркутский правитель. Три несовместимых, на первый взгляд, понятия совместило время – время первой российской модернизации, сопровождаемой «утечкой мозгов» из Европы в Россию. Лоренц Ланг был в числе двенадцати тысяч шведов, пленённых под Полтавой. После освобождения из плена он остался в России и поступил на дипломатическую службу. Об одном его дипломатическом поручении, связанном с сопровождением в Китай английского доктора Томаса Гарвина, упоминает иркутская летопись: «1716 года апреля 27 дня прибыл из Москвы отправленный в Китай доктор Томас Гарвин да при нём иноземец Лоренц Ланг». Тогда речь шла об установлении границы с Китаем. Переговоры с китайцами были трудными и продолжались два года. Наконец 21 октября1727 года был подписан Кяхтинский договор. Значительный вклад в разработку этого документа и защиту российских интересов внёс Лоренц Ланг, «фигура во всех отношениях колоритная, человек недюжинного ума и большой предприимчивости».

За заслуги на дипломатической службе Ланг в 1739 году был произведён в чин статского советника и назначен вице-губернатором Иркутской провинции. В Иркутск он прибыл 26 июня 1740 года. Первые три года «в делах и сборах он был радетелен, а потом занемог и предался бездействию, в делах произошли многие непорядки и упущения, последовали недоимки, секретари чинили подряды и покупки высокими ценами для своих лихоимственных взяток, многие безвинно наказаны и в ссылку посланы, бедным и неимущим суда сыскать было не можно». Умер Лоренц Ланг 26 декабря 1752 года и был похоронен на лютеранском кладбище. Сейчас на этом месте, перекрёсток улиц Тимирязева и Ленина, – сквер и статуя бабра.

«Крыловский погром» в Иркутске – таков третий сюжет, нашедший отражение на страницах «Истории» С. М. Соловьёва. Он связан с деятельностью коллежского асессора Петра Никифоровича Крылова, прибывшего в Иркутск для ведения следствия по питейному откупу. Приезду Крылова предшествовали следующие события: генерал-прокурор сената Глебов, один из влиятельнейших вельмож Елизаветы Петровны, получил откуп на производство винокурения в Иркутской провинции. Но иркутские купцы, справедливо считая сделку незаконной, отказались уступить своё право на винокурение. Купцов поддержал вице-губернатор И. И. Вульф. Но Глебов и не думал отступать: он сфабриковал дело о злоупотреблениях иркутских купцов по производству и продаже водки и добился принятия сенатского указа о создании следственной комиссии во главе с Крыловым, получившим неограниченные права.

Крылов отрешил от должности И. И. Вульфа, посадил его под арест, провозгласив себя вице-губернатором....

Но не всё коту масленица... «Елизавета приказала судить Крылова в особой комиссии, чтоб в комиссию были назначены люди совестливые и беспристрастные и чтоб с таким злодеем было поступлено по повелению Её Величества, несмотря ни на какие персоны». Год просидел Крылов в Иркутске и только 20 ноября 1761 года этапирован в столицу, где бывшему вельможе объявили: «Вместо заслуживаемой смертной казни направить в Иркутск, где высечь кнутом и сослать на каторгу в работы вечно, а имение его продать с аукциона».

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