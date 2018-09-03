Советский Колизей

Стадион «Динамо» – это не только футбол. Это место встреч, расставаний, горячих споров. Многие здесь знакомились, тут рождались любовь, дружба. Словом, «Динамо» – это кусочек московской жизни. Скоро стадион вновь откроется после реконструкции. Но он уже будет совсем другим, не тем прежним, что остался в памяти, застыл на старых фотографиях...

В 20-х годах спортивному обществу «Динамо» принадлежал небольшой стадион в Орлово-Давыдовском переулке, рядом с детской больницей Святой Ольги. Впрочем, это была просто спортивная площадка: футбольное поле – не травяное, а земляное, три ряда скамеек. И двухэтажный домик, бывший морг, где устроили раздевалки и склад спортинвентаря. Потом появился душ с горячей водой.

Однако негоже было такому авторитетному обществу, находящему под опекой грозной структуры – ОГПУ, а потом НКВД – ютиться на скромной площадке. Задумали строить новый стадион, доселе невиданный в Советском Союзе!

Место нашли отменное – на окраине Москвы, на пересечении аллей «Московской» и «Театральной» Петровского парка. Создание проекта поручили архитекторам Аркадию Лангману и Лазарю Чириковеру.

...Поначалу стройка, которую ставили в один ряд с такими важнейшими сооружениями, как Днепрогэс, Магнитка, Волховстрой, держалась на энтузиазме комсомольцев, орудовавших в основном кирками и лопатами. Однако, как ни старалась молодежь, как ни выбивалась из сил, дело двигалось медленно. Тогда в дело вмешались партийные органы, точнее, присланная ими техника, и возведение арены пошло куда быстрее. Тем более, на 1928 год было намечено проведение первой Всесоюзной спартакиады – в пику «буржуазным» Олимпийским играм, проходившим в Амстердаме.

На одной из афиш спартакиады были такие слова: «Каждый сознательный пролетарий спортсмен должен приложить все силы и волю к тому, чтобы помешать своим классовым врагам использовать физкультуру и спорт как орудие борьбы с революционным рабочим движением».

И чуть ниже: «Все силы для пролетарских Спартакиад против Амстердамской олимпиады!»

Первый матч на новом стадионе, который называли «советским Колизеем», состоялся 17 августа 1928 года. В рамках турнира спартакиады встретились команды Белорусской ССР и рабочих клубов Швейцарии. К восторгу болельщиков с внушительным счетом 6:2 победили наши футболисты.

К моменту открытия спартакиады стадион был не достроен – об этом свидетельствуют архивные снимки. Успели возвести три бетонные трибуны на 25 тысяч зрителей, поднявшиеся на высоту 16 метров. Остальная часть динамовской арены оставалась в строительных лесах. Окончательно завершили возведение стадиона лишь в 1935-м, за год до начала первого чемпионата Союза по футболу. Он вмещал уже 50 тысяч зрителей.

«Если привести в Петровский парк на заканчивающийся постройкой стадион «Динамо» самого мрачного пессимиста, то и он вынужден будет воскликнуть: “Грандиозно! Изумительно!”, – писал журнал «Красная Нива».

Спортивное сооружение быстро завоевало популярность. На нем занимались гимнасты, боксеры, борцы, баскетболисты, городошники, теннисисты, велосипедисты. Но главными действующими лицами были, конечно, футболисты.

Дебютная игра первого чемпионата СССР в Москве прошла 29 мая на арене в Петровском парке. Столичный «Спартак» встречался с земляками из ЦДКА. Финальный свисток арбитра Усова зафиксировал счет 3:0 в пользу армейцев. «Красный спорт» отдал должное победителям и обрушился на проигравших: «Команда «Спартака» находилась в состоянии глубокой и полной разлаженности, потеряла свой облик, свою физиономию, свой стиль... Второе поражение «Спартака» в этом сезоне должно заставить руководство команды подумать об изменении системы тренировки и манеры игры и о замене молодежью ряда «имен», теряющих свой былой класс...»

У зрителей уже появились свои кумиры: спартаковцы, братья Старостины, тандем столичного «Динамо» Якушин-Семичастный, их киевский одноклубник, голкипер Идзковский, забивной форвард «Локомотива» Лавров, мастер дриблинга Федотов из ЦДКА...

На «Динамо» проходили не только футбольные встречи, но и игры по хоккею с мячом и шайбой. И на них собиралось множество зрителей. Впрочем, стадион заполнялся и на соревнованиях легкоатлетов, матчах баскетболистов и волейболистов. В последнем виде спорта, тоже весьма популярном в довоенное и послевоенное время, выделялись невысокий Щагин и длинный Рева, которые лихо взлетали над сеткой и с грохотом вколачивали мячи в площадку соперников. Стадион ревел от восторга!

Последний предвоенный футбольный матч на стадионе «Динамо» прошел 19 июня 1941 года. Встреча между московским «Динамо» и сталинградским «Трактором» завершилась вничью – 1:1.

Через три дня грянула Великая Отечественная.

Во время войны на стадионе был организован военно-учебный лагерь, где формировались отряды Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР. На территории «Динамо» специально высаживались ели – для маскировки от налетов немецкой авиации.

Наступил мир, и футбол возвратился в Петровский парк. Зазвучала задорная песенка, где были такие слова: «Но упрямо едет прямо на «Динамо» вся Москва, позабыв о дожде». Впрочем, болельщики спешили на стадион в Петровском парке не только под водопадами, но и в зной, и в мороз.

У известного фотохудожника Ивана Шагина есть снимок под названием «Ленинградский проспект в районе стадиона «Динамо» перед началом футбольного матча», датированный 1949-м годом. На нем нескончаемой вереницей движутся пешеходы, едут автомобили. Жаль, автор фотографии не указал, какие команды встречались в тот день. Но наверняка встречались сильнейшие в то время футболисты ЦДКА и московского «Динамо». Об этом историческом противостоянии – в стихотворении Агнии Барто «Петя на стадионе». Поэтесса не указала, где проходила игра, но, скорее всего, на «Динамо». Туда отправился мальчик, компанию которому составила бабушка: «Правда, на футболе я / Сроду не была,/ Погляжу тем более, / Что там за дела....»

Ленинградский проспект в районе стадиона "Динамо" перед началом футбольного матча, 1949 | Фото: Иван Шагин.

Стихотворение незатейливое, но очень «динамовское»:

«Цедека» – «Динамо»

Вывешен плакат.

Всюду о футболе

Люди говорят...

Стадион громадный

До отказа полн.

Вот идут команды.

Буря! Рокот волн!..

Небо потемнело.

Дождь как из ведра.

Разве в этом дело?

Здесь идет игра!

Не сдается бабушка,

Говорит упрямо:

– Все равно я, Петенька,

Болею за «Динамо»!

У того, старого, канувшего в Лету стадиона были свои традиции, которые стерло неумолимое время. Полосатые штанги – это иллюстрация к песне: «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот! Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет!»

Когда команды перед стартовым свистком выстраивались в центральном круге, на поле высыпали болельщики с цветами. Букеты передавали вратарям, те укладывали их за лицевой линией. После забитого мяча с трибун выпускали белых голубей.

Птицы кружили над стадионом – одни улетали, другие садились на поле, а самые смелые усаживались на перекладины ворот.

Звук гонга сигнализировал, что до конца игры осталось пять минут, и у стороны, уступавшей в счете, остаются последние шансы на «спасение мундира». Трибуны замирали, а футболисты шли в последний, решительный бой.

В дни больших матчей на «Динамо» собирался весь московский бомонд. На трибунах можно было увидеть поэта Симонова с женой, актрисой Серовой, писателей Олешу, Трифонова, Нагибина. Приходили лицедеи – Ильинский, Кторов, Яншин. Из Ленинграда на «Стреле» приезжал композитор Шостакович...

Жаловали своим вниманием стадион руководители партии и правительства. В День физкультурника здесь появлялся Сталин и, не скрывая эмоций, наблюдал за спортивным парадом. И даже непогода его не пугала. «Первый ряд кресел правительственной ложи не попадал под защиту козырька-навеса, – вспоминал председатель спорткомитета СССР Романов. – Когда начался дождь, Сталин не пересел в дальние ряды и накинул на плечи плащ лишь после того, как дождь перешел в ливень. Он встал с кресла и стоял по щиколотку в воде до конца выступления...»

У входов на трибуны маячили ребятишки. Слезно просили: «Дяденька, проведите!» Взрослые брали ребят за руку и вели на стадион: «Он со мной. Сынишка...» Таких «сынишек» было множество. Но контролеры не роптали...

Возле стадиона собирались люди не только в дни футбольных матчей. Рядом с ареной висела большая турнирная таблица, которая привлекала многих. Начинались диалоги, часто переходящие в споры: «У кого шансы лучше – у «Спартак» или «Динамо»? «Почему «Стрелец» (Стрельцов) вчера не играл и что случилось с «Осой» (Численко)? Толпа густела, в нее вливались новые болельщики. Споры становились горячей...

Даже те, кто никогда не бывал на стадионе в Петровском парке, слышали о нем, представляли. Он вливался в каждый дом хрипловатой скороговоркой Вадима Синявского: «Внимание, внимание! Наш микрофон установлен на стадионе “Динамо”...»

Исторических, эпохальных встреч на стадионе в Петровском парке было сыграно немало. Вот одна из них.

Август 1955 года. На «Динамо» – аншлаг и ажиотаж. Сборная СССР встречается с чемпионами мира, командой ФРГ. Смотреть игру приехали полторы тысячи немцев из-за границы – со свистками, трещотками, барабанами. Другие их соотечественники, в Германии и в СССР, в том числе те, кто находился в лагерях для военнопленных, с волнением слушали радиотрансляцию. Один из немцев вспоминал: «Когда мы услышали звуки гимна Германии, все в комнате встали. Некоторые заплакали».

По официальным данным, за матчем наблюдало 54 тысячи зрителей, но на самом деле их было гораздо больше – порядка 70-ти тысяч, поскольку на трибунах были установлены не кресла, как сейчас, а скамейки. На них умещалось гораздо больше людей.

На тот матч брели, ползли на стадион тысячи инвалидов, звеневшие боевыми наградами. Сначала им казалось, что война продолжается – они ненавидели немцев, бросали им обидные слова. Но потом словно очнулись, вспомнили, что это встреча уже не бранном поле, а на футбольном. И по достоинству оценили мастерство гостей.

Одним из зрителей был поэт Евгений Евтушенко. Спустя много лет он написал стихотворение «СССР – ФРГ. 1955 год. Репортаж из прошлого века». Там были такие слова: «Вернитесь в тот матч и увидите там: / кончаются войны не жестом Фемиды, / а только, когда, забывая обиды, / войну убивают в себе инвалиды, / войною разрезанные пополам».

Матч со счетом 3:2 выиграла сборная СССР. В тот день многие благодарили наших футболистов. И не только на словах – каждому игроку подарили по телевизору марки «Темп». Разумеется, черно-белых, цветных тогда просто не было...

Поздней осенью 2008 года старая арена в Петровском парке в последний раз приняла футболистов. На поле вышли столичные динамовцы и команда «Томь». Хозяева выиграли со счетом 2:0, после чего стадион закрыли на реконструкцию.

Впрочем, он еще долго стоял пустынный, задумчивый, словно прислушиваясь к шуму, доносящемуся с Ленинградского проспекта и вспоминая бушевавшие здесь когда-то спортивные баталии...

Снос трибун начался только в 2011 году. Реконструкция – не только стадиона, но и всего спортивного комплекса - шла долго, трудно, несколько раз менялся проект, с 45-ти тысяч до 26-ти уменьшилась вместимость арены. Конечно, она стала совсем другой. Единственный подлинный фрагмент, оставшийся от исторического здания, – западная трибуна.

О спортивном сооружении много говорили, обсуждали его достоинства, выискивали недостатки. Сейчас, похоже, работы близятся к завершению. Увы, сооружение потеряло легендарное имя – «Динамо». Спортивный комплекс будет называться «ВТБ Арена Парк». Возможно, матч открытия пройдет в октябре этого года, в день рождения лучшего вратаря ХХ столетия Льва Яшина, чье имя отныне будет носить футбольный стадион.

По инф. stoletie.ru

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