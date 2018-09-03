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Советский Колизей
|Валерий Бурт, stoletie.ru
|03 Сентября 2018 г.
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Стадион «Динамо» – это не только футбол. Это место встреч, расставаний, горячих споров. Многие здесь знакомились, тут рождались любовь, дружба. Словом, «Динамо» – это кусочек московской жизни. Скоро стадион вновь откроется после реконструкции. Но он уже будет совсем другим, не тем прежним, что остался в памяти, застыл на старых фотографиях...
В 20-х годах спортивному обществу «Динамо» принадлежал небольшой стадион в Орлово-Давыдовском переулке, рядом с детской больницей Святой Ольги. Впрочем, это была просто спортивная площадка: футбольное поле – не травяное, а земляное, три ряда скамеек. И двухэтажный домик, бывший морг, где устроили раздевалки и склад спортинвентаря. Потом появился душ с горячей водой.
Место нашли отменное – на окраине Москвы, на пересечении аллей «Московской» и «Театральной» Петровского парка. Создание проекта поручили архитекторам Аркадию Лангману и Лазарю Чириковеру.
...Поначалу стройка, которую ставили в один ряд с такими важнейшими сооружениями, как Днепрогэс, Магнитка, Волховстрой, держалась на энтузиазме комсомольцев, орудовавших в основном кирками и лопатами. Однако, как ни старалась молодежь, как ни выбивалась из сил, дело двигалось медленно. Тогда в дело вмешались партийные органы, точнее, присланная ими техника, и возведение арены пошло куда быстрее. Тем более, на 1928 год было намечено проведение первой Всесоюзной спартакиады – в пику «буржуазным» Олимпийским играм, проходившим в Амстердаме.
На одной из афиш спартакиады были такие слова: «Каждый сознательный пролетарий спортсмен должен приложить все силы и волю к тому, чтобы помешать своим классовым врагам использовать физкультуру и спорт как орудие борьбы с революционным рабочим движением».
И чуть ниже: «Все силы для пролетарских Спартакиад против Амстердамской олимпиады!»
Первый матч на новом стадионе, который называли «советским Колизеем», состоялся 17 августа 1928 года. В рамках турнира спартакиады встретились команды Белорусской ССР и рабочих клубов Швейцарии. К восторгу болельщиков с внушительным счетом 6:2 победили наши футболисты.
К моменту открытия спартакиады стадион был не достроен – об этом свидетельствуют архивные снимки. Успели возвести три бетонные трибуны на 25 тысяч зрителей, поднявшиеся на высоту 16 метров. Остальная часть динамовской арены оставалась в строительных лесах. Окончательно завершили возведение стадиона лишь в 1935-м, за год до начала первого чемпионата Союза по футболу. Он вмещал уже 50 тысяч зрителей.
«Если привести в Петровский парк на заканчивающийся постройкой стадион «Динамо» самого мрачного пессимиста, то и он вынужден будет воскликнуть: “Грандиозно! Изумительно!”, – писал журнал «Красная Нива».
Дебютная игра первого чемпионата СССР в Москве прошла 29 мая на арене в Петровском парке. Столичный «Спартак» встречался с земляками из ЦДКА. Финальный свисток арбитра Усова зафиксировал счет 3:0 в пользу армейцев. «Красный спорт» отдал должное победителям и обрушился на проигравших: «Команда «Спартака» находилась в состоянии глубокой и полной разлаженности, потеряла свой облик, свою физиономию, свой стиль... Второе поражение «Спартака» в этом сезоне должно заставить руководство команды подумать об изменении системы тренировки и манеры игры и о замене молодежью ряда «имен», теряющих свой былой класс...»
У зрителей уже появились свои кумиры: спартаковцы, братья Старостины, тандем столичного «Динамо» Якушин-Семичастный, их киевский одноклубник, голкипер Идзковский, забивной форвард «Локомотива» Лавров, мастер дриблинга Федотов из ЦДКА...
На «Динамо» проходили не только футбольные встречи, но и игры по хоккею с мячом и шайбой. И на них собиралось множество зрителей. Впрочем, стадион заполнялся и на соревнованиях легкоатлетов, матчах баскетболистов и волейболистов. В последнем виде спорта, тоже весьма популярном в довоенное и послевоенное время, выделялись невысокий Щагин и длинный Рева, которые лихо взлетали над сеткой и с грохотом вколачивали мячи в площадку соперников. Стадион ревел от восторга!
Последний предвоенный футбольный матч на стадионе «Динамо» прошел 19 июня 1941 года. Встреча между московским «Динамо» и сталинградским «Трактором» завершилась вничью – 1:1.
Через три дня грянула Великая Отечественная.
Наступил мир, и футбол возвратился в Петровский парк. Зазвучала задорная песенка, где были такие слова: «Но упрямо едет прямо на «Динамо» вся Москва, позабыв о дожде». Впрочем, болельщики спешили на стадион в Петровском парке не только под водопадами, но и в зной, и в мороз.
У известного фотохудожника Ивана Шагина есть снимок под названием «Ленинградский проспект в районе стадиона «Динамо» перед началом футбольного матча», датированный 1949-м годом. На нем нескончаемой вереницей движутся пешеходы, едут автомобили. Жаль, автор фотографии не указал, какие команды встречались в тот день. Но наверняка встречались сильнейшие в то время футболисты ЦДКА и московского «Динамо». Об этом историческом противостоянии – в стихотворении Агнии Барто «Петя на стадионе». Поэтесса не указала, где проходила игра, но, скорее всего, на «Динамо». Туда отправился мальчик, компанию которому составила бабушка: «Правда, на футболе я / Сроду не была,/ Погляжу тем более, / Что там за дела....»
Ленинградский проспект в районе стадиона "Динамо" перед началом футбольного матча, 1949 | Фото: Иван Шагин.
Стихотворение незатейливое, но очень «динамовское»:
«Цедека» – «Динамо»
У того, старого, канувшего в Лету стадиона были свои традиции, которые стерло неумолимое время. Полосатые штанги – это иллюстрация к песне: «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот! Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет!»
Птицы кружили над стадионом – одни улетали, другие садились на поле, а самые смелые усаживались на перекладины ворот.
Звук гонга сигнализировал, что до конца игры осталось пять минут, и у стороны, уступавшей в счете, остаются последние шансы на «спасение мундира». Трибуны замирали, а футболисты шли в последний, решительный бой.
В дни больших матчей на «Динамо» собирался весь московский бомонд. На трибунах можно было увидеть поэта Симонова с женой, актрисой Серовой, писателей Олешу, Трифонова, Нагибина. Приходили лицедеи – Ильинский, Кторов, Яншин. Из Ленинграда на «Стреле» приезжал композитор Шостакович...
Жаловали своим вниманием стадион руководители партии и правительства. В День физкультурника здесь появлялся Сталин и, не скрывая эмоций, наблюдал за спортивным парадом. И даже непогода его не пугала. «Первый ряд кресел правительственной ложи не попадал под защиту козырька-навеса, – вспоминал председатель спорткомитета СССР Романов. – Когда начался дождь, Сталин не пересел в дальние ряды и накинул на плечи плащ лишь после того, как дождь перешел в ливень. Он встал с кресла и стоял по щиколотку в воде до конца выступления...»
У входов на трибуны маячили ребятишки. Слезно просили: «Дяденька, проведите!» Взрослые брали ребят за руку и вели на стадион: «Он со мной. Сынишка...» Таких «сынишек» было множество. Но контролеры не роптали...
Возле стадиона собирались люди не только в дни футбольных матчей. Рядом с ареной висела большая турнирная таблица, которая привлекала многих. Начинались диалоги, часто переходящие в споры: «У кого шансы лучше – у «Спартак» или «Динамо»? «Почему «Стрелец» (Стрельцов) вчера не играл и что случилось с «Осой» (Численко)? Толпа густела, в нее вливались новые болельщики. Споры становились горячей...
Исторических, эпохальных встреч на стадионе в Петровском парке было сыграно немало. Вот одна из них.
Август 1955 года. На «Динамо» – аншлаг и ажиотаж. Сборная СССР встречается с чемпионами мира, командой ФРГ. Смотреть игру приехали полторы тысячи немцев из-за границы – со свистками, трещотками, барабанами. Другие их соотечественники, в Германии и в СССР, в том числе те, кто находился в лагерях для военнопленных, с волнением слушали радиотрансляцию. Один из немцев вспоминал: «Когда мы услышали звуки гимна Германии, все в комнате встали. Некоторые заплакали».
По официальным данным, за матчем наблюдало 54 тысячи зрителей, но на самом деле их было гораздо больше – порядка 70-ти тысяч, поскольку на трибунах были установлены не кресла, как сейчас, а скамейки. На них умещалось гораздо больше людей.
На тот матч брели, ползли на стадион тысячи инвалидов, звеневшие боевыми наградами. Сначала им казалось, что война продолжается – они ненавидели немцев, бросали им обидные слова. Но потом словно очнулись, вспомнили, что это встреча уже не бранном поле, а на футбольном. И по достоинству оценили мастерство гостей.
Одним из зрителей был поэт Евгений Евтушенко. Спустя много лет он написал стихотворение «СССР – ФРГ. 1955 год. Репортаж из прошлого века». Там были такие слова: «Вернитесь в тот матч и увидите там: / кончаются войны не жестом Фемиды, / а только, когда, забывая обиды, / войну убивают в себе инвалиды, / войною разрезанные пополам».
Матч со счетом 3:2 выиграла сборная СССР. В тот день многие благодарили наших футболистов. И не только на словах – каждому игроку подарили по телевизору марки «Темп». Разумеется, черно-белых, цветных тогда просто не было...
Впрочем, он еще долго стоял пустынный, задумчивый, словно прислушиваясь к шуму, доносящемуся с Ленинградского проспекта и вспоминая бушевавшие здесь когда-то спортивные баталии...
Снос трибун начался только в 2011 году. Реконструкция – не только стадиона, но и всего спортивного комплекса - шла долго, трудно, несколько раз менялся проект, с 45-ти тысяч до 26-ти уменьшилась вместимость арены. Конечно, она стала совсем другой. Единственный подлинный фрагмент, оставшийся от исторического здания, – западная трибуна.
О спортивном сооружении много говорили, обсуждали его достоинства, выискивали недостатки. Сейчас, похоже, работы близятся к завершению. Увы, сооружение потеряло легендарное имя – «Динамо». Спортивный комплекс будет называться «ВТБ Арена Парк». Возможно, матч открытия пройдет в октябре этого года, в день рождения лучшего вратаря ХХ столетия Льва Яшина, чье имя отныне будет носить футбольный стадион.