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Скифы: каким богам они молились?
По инф. cyrillitsa.ru   
10 Февраля 2020 г.
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Религиозные представления древних скифов можно попытаться восстановить на основании трех видов источников: письменных свидетельств современников (прежде всего, показаниях знаменитого «отца истории» Геродота); археологических данных; изображений на шедеврах скифской торевтики (т.е. рельефных художественных изделиях из металла).

Почему скифы молились греческому богу войны Аресу

Общие данные

У скифов явно не было устоявшейся и развитой религии, аналогичной, скажем, греческой или иудейской того же периода. Недаром Геродот сообщает о том, что «у скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам». Тем не менее, у них, безусловно, были достаточно разнообразные примитивные религиозные культы. Так, богатые подкурганные захоронения красноречиво свидетельствуют о том, что скифы верили в загробную жизнь и полагали, что положенные в могилу предметы понадобятся человеку и после смерти. Так называемые «зольники» – массивные холмы пепла, по форме напоминающие курганы и находящиеся практически в каждом скифском поселении – говорят о том, что у скифов был распространен культ домашнего очага. Тот факт, что единственным богом, которому скифы строили святилища, был бог войны Арес, говорит о том, что самым важным для них был культ войны. Впрочем, иначе у такого воинственного народа как скифы, быть и не могло. Известно также, что в жертву своим богам скифы приносили и животных, и людей.

«Семибожье» и пантеон греческих богов

Увы, сами скифы были бесписьменным народом и не оставили нам никаких свидетельств. По этой причине единственным письменным источником, который называет нам имена скифских богов, является все тот же Геродот. Вот что пишет об этом сам «отец истории»: «Скифы почитают только следующих богов. Прежде всего – Гестию, затем Зевса и Гею (Гея у них считается супругой Зевса); после них – Аполлона и Афродиту Небесную, Геракла и Ареса. Этих богов признают все скифы, а так называемые царские скифы приносят жертвы еще и Посейдону. На скифском языке Гестия называется Табити, Зевс (и, помоему, совершенно правильно) – Папей, Гея – Апи, Аполлон – Гойтосир, Афродита Небесная – Аргимпаса, Посейдон – Фагимасад».

Итак, Геродот сообщает нам не только скифские имена богов, но и приводит их греческие аналоги. Если отбросить Посейдона-Фагимасада, которого почитала только часть скифов, то остаются следующие основные боги: Гестия-Табити, Зевс-Папей, Гея-Апи, Аполлон-Гойтосир, Афродита-Аргимпаса, Геракл и Арес. Нетрудно заметить, что общее число скифских богов – семь. И тут невольно напрашивается сразу несколько аналогий. Во-первых, анонимный автор «Перипла Понта Эвксинского» (V век н. э.) среди прочего, упоминает о том, что таврический город Феодосия на аланском или таврском языке называется также Ардавда (Ардабда), т.е. «Семибожный». Учитывая, что аланы, как и скифы, являлись ираноязычным кочевым народов, вполне возможна также и преемственность религиозной традиции между этими двумя народами. По предположению В.И. Абаева, продолжение культа «семи богов» можно проследить и у осетин, являющихся, как известно, потомками алан. Еще В. Миллер в XIX веке писал о расположенном в Осетии возле селения Галиат святилища под названием Aυd dzwary, т. е. «семь божеств».

Другие боги

Впрочем, насколько убедительна эта теория В.И. Абаева о скифском семибожье судить сложно – прежде всего ввиду отсутствия дополнительных источников, а также из-за молчания самого Геродота о почитании именно семи богов. Стоит, к примеру, вспомнить, что в другом месте «отец истории» упоминает о том, что скифы, давая «особо священную клятву», обыкновенно клялись богами царского очага. Можно, конечно, предположить, что здесь имелась ввиду Гестия (Табити) – богиня семейного очага. С другой стороны, сам Геродот в данном пассаже своего труда имени этой богини не упоминает и говорит именно о «богах» во множественном числе, а не об одной богине. Кроме того, можно также вспомнить и свидетельство древнегреческого географа Страбона, писавшего о том, что племя массагетов (большинство исследователей считает их одним из скифских племен) почитает «за божество одно солнце», принося «ему в жертву лошадей». Сведения Лукиана о том, что скифы якобы строили храмы в честь Ореста и Пилада, впрочем, едва ли стоит принимать во внимание. Уж слишком ненадежен этот источник.

Культ войны и бога Ареса

Нет особых сомнений в том, что наиболее важным для скифов был культ Ареса – бога войны. Арес – это греческое имя этого бога, а как его называли сами скифы Геродот, к сожалению, не записал. Именно он был единственным богом, в честь которого скифы возводили импровизированные святилища. Вот как они выглядели: «горы хвороста нагромождены одна на другую на пространстве длиной и шириной почти в 3 стадии, в высоту же меньше. Наверху устроена четырехугольная площадка; три стороны ее отвесны, а с четвертой есть доступ. От непогоды сооружение постоянно оседает, и потому приходится ежегодно наваливать сюда по полтораста возов хвороста. На каждом таком холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир Ареса».

Именно этому «кумиру Ареса» в виде меча скифы приносили в жертву коней, рогатый скот и даже людей из числа пленников, захваченных ими в войнах и набегах. Вот как выглядел этот свирепый обряд. Из каждой сотни пленников выбирали одного кандидата на заклание. Далее, «головы пленников сначала окропляют вином, и жертвы закалываются над сосудом. Затем несут кровь на верх кучи хвороста и окропляют ею меч. Кровь они несут наверх, а внизу у святилища совершается такой обряд: у заколотых жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух; затем, после заклания других животных, оканчивают обряд и удаляются. Рука же остается лежать там, где она упала, а труп жертвы лежит отдельно».

Примитивные верования

Помимо веры в богов у скифов, безусловно, бытовали и более примитивные верования. Из свидетельства Геродота можно узнать, что у них были элементы шаманистских представлений, действовали прорицатели, а также наличествовала развитая мифологическая система. Историк также сообщает, что сверхъестественные свойства приписывались скифами золоту и изделиям из него. По его словам, во время царствования сыновей мифологического скифского царя Таргитая с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Эти золотые предметы позднее тщательно охранялись и почитались; им также подносились богатые жертвы. С ними нельзя было засыпать под открытым небом; позднее они, по словам Геродота, остались в самой большой части скифского государства, т.е. функционировали как символы царской власти.

Это почитание золота можно проследить и в археологических находках. Как мы помним, в погребениях т.н. «царских скифов» часто бывали обнаружены массивные золотые предметы с искусно сделанными изображениями, в том числе содержавшими также и различного рода мифологические сюжеты. Наиболее распространённым сюжетом скифской торевтики были сцены терзания и так называемый «скифский звериный стиль». Наличие этих «звериных» сюжетов, несомненно, говорит о преобладании тотемистических и зооморфных представлений в верованиях скифов. Впрочем, и тут надо быть осторожным: дело в том, что изготавливали эти сложнейшие дорогостоящие предметы для скифов греческие мастера. Поэтому периодически появлявшиеся на скифских предметах античные сюжеты стоит относить не к скифским религиозным представлениям, а к греческим. Впрочем, даже само наличие этих сцен на скифских предметах говорит о том, что им в какой-то степени были известны и греко-римские боги и герои.

Напомним, что на нашем сайте есть и другие любопытные материалы, касающиеся исторической тематики. Некоторые можно прочитать здесь:

По инф. cyrillitsa.ru

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