Шахматная война

В 1978 году в филиппинском городе Багио проходил матч чемпиона мира Анатолия Карпова и претендента на титул Виктора Корчного. Очередная, 32-я партия при счете 5:5 была отложена. На другой день, 18 октября, Корчной признал свое поражение. Это означало, что Карпов выиграл этот невероятный по накалу поединок и сохранил почетное звание.

Триумфатор немедленно послал телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу: «Глубокоуважаемый Леонид Ильич! Счастлив доложить, что матч на звание чемпиона мира по шахматам закончился нашей победой. Примите, дорогой Леонид Ильич, сердечную благодарность за отеческую заботу и внимание, проявленные ко мне и нашей делегации в период подготовки и проведения матча...»

В ответном послании Брежнев поздравил советского шахматиста, отметив, что тот проявил «высокое творческое мастерство, подлинный советский характер, выдержку и самообладание». Действительно, результат матча буквально висел на волоске...

Карпов впервые стал чемпионом мира в 1975 году. Это произошло после отказа короля шахмат американца Роберта Фишера защищать свой титул. Спустя три года на пути Карпова встал Корчной, бывший гражданин СССР, ставший диссидентом и невозвращенцем. После турнира в Амстердаме он попросил политического убежище в Голландии.

На Корчного обрушился поток обвинений. Его называли «власовцем от шахмат», «предателем», «иудой». В «Советском спорте» было опубликовано письмо «Это ходы в грязной политической игре», подписанное тремя десятками советских гроссмейстеров (отказались поставить свои подписи Михаил Ботвинник, Борис Спасский, Давид Бронштейн и Борис Гулько), резко осуждавшее поведение претендента. Ему припомнили не только новые, но и старые «грехи»: «...Встречаясь с Корчным за шахматной доской, многие из нас не раз сталкивались с проявлением его зазнайства и бестактности. Многое прощалось Корчному, щадилось его болезненное самолюбие, а эта терпимость, видимо, воспринималась им как должное. Теперь, попросив защиты от надуманных преследований у голландской полиции, Корчной свои мелкие личные обиды пытается возвести в ранг международных проблем...»

Карпов и Корчной не раз встречались за шахматной доской, но это было раньше, когда они представляли одну страну. В Багио шахматисты оказались по разные стороны политических баррикад. Карпов представлял Советский Союз, Корчной же – только себя, ибо еще не обрел зарубежного гражданства. На стороне «уральского самородка» были молодость, талант, поддержка государства, второй был гораздо старше, опытней. Корчной был обуреваем яростью бойца, переполнен страстным желанием отомстить коммунистической системе, которая, как он утверждал, изрядно навредила ему.

Матч претендентов, который состоялся в 1974 году, проходил в ожесточенной борьбе и завершился нелегкой победой Карпова над Корчным со счетом 12½:11½.

В 2008 году Анатолий Евгеньевич в интервью украинскому изданию «Факты» говорил: «При моем неоднозначном отношении к Корчному могу сказать, что он, конечно же, заслуживал звания чемпиона мира. Значительную часть своей шахматной жизни он боролся с более молодыми Спасским и Талем, затем с Петросяном, который был чуть постарше. Потом чемпионом мира стал Фишер. Когда же Фишер ушел с шахматной арены, Корчной посчитал, что преград к заветному титулу практически не существует. Но вдруг появился Карпов – шахматист на 20 лет моложе, который окончательно перечеркнул шансы на титул...»

В том же интервью Карпов на вопрос «Тяжело далась вам победа?» эмоционально ответил: «Не то слово! Весь матч – подчеркиваю, весь (!) – проходил в исключительно упорной борьбе и был очень интересным. Следует отдать должное Корчному: при счете 1:4 любой сломался бы, а он — нет. Помню, как в один из критических для меня моментов я не мог уснуть до трех-четырех часов утра, в голове крутились дебютные позиции. Вдруг в некой полудреме мне является вариант, где я получаю перевес...»

Теперь – экскурс в более далекую историю.

Шахматы в СССР были не просто игрой, а игрой политической. Так было еще с довоенных времен, когда советские шахматисты стали участвовать в престижных международных турнирах.

В 1935 году на соревнования, проходившие в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, приехали экс-чемпионы мира кубинец Хосе Рауль Капабланка и эмигрировавший из нацистской Германии Эммануил Ласкер. В числе участников были и другие известные игроки, в частности, чемпионка мира среди женщин Вера Менчик из Чехословакии. Однако турнир неожиданно выиграл молодой человек с копной черных волос и проницательным взглядом из-под очков с тонкой оправой. Это был представитель СССР, 23-летний ленинградец Михаил Ботвинник.

Спустя год сильнейшие шахматисты снова собрались в советской столице – на сей раз в Колонном зале Дома Союзов. Успех сопутствовал Капабланке, который опередил Ботвинника. Советский Союз представлял и Ласкер, который поселился в Москве.

Вдова кубинского шахматиста, русская эмигрантка Ольга Капабланка-Кларк в беседе с журналистом Феликсом Медведевым вспоминала, что за поединком экс-чемпиона мира и Ботвинника из-за портьеры наблюдал Сталин. Кстати, он и сам был не чужд старинной игре. Существует легенда (или быль?), что вождь однажды выиграл партию у Николая Ежова, будущего шефа НКВД. Ее запись попала в шахматные справочники.

После окончания игры, завершившейся победой Капабланки, Сталин появился на сцене. Между ним и кубинцем состоялся короткий диалог. «Здесь хочу заметить, что мой Капа всегда был сам себе голова, он никого не боялся, – рассказала Ольга Евгеньевна. – Общался с королями, президентами, многими великими людьми.

И здесь, в Москве, он вдруг говорит человеку, которого все боялись, что «советские игроки трусят». После этой фразы Сталин вздрогнул, а Капа добавил, что они сдаются тогда, когда не следует сдаваться, а надо сражаться до конца.

Сталин улыбнулся и хитро сказал: «Я этим займусь...» – и пригласил Капабланку к себе в Кремль». К счастью, никаких «оргвыводов» не последовало.

Во время беседы вождь спросил, сможет ли Ботвинник стать чемпионом мира. Кубинец ответил утвердительно, подчеркнув, что для этого у советского шахматиста есть все необходимые данные – молодость, большой талант, целеустремленность.

Так в итоге и произошло. Но – спустя много лет.

После турнира в английском Ноттингеме в августе 1936 года Ботвинник отправил письмо Сталину. В нем, в частности, говорилось: «...Горячее желание поддержать честь советского шахматного мастерства заставляла меня вкладывать в игру все силы, все знания, всю свою энергию. Я бесконечно рад тому, что могу доложить: представитель советского шахматного искусства разделил в турнире первое место вместе с бывшим чемпионом мира Капабланкой.

Это могло произойти лишь потому, что я чувствовал за собой поддержку всей моей страны, заботу нашего правительства и нашей партии и прежде всего ту повседневную заботу, которую проявляли и проявляете Вы, наш великий руководитель и вождь...»

Заметьте, это был не матч на первенство мира, а обычный, хотя и представительный международный турнир. Но в то время любой представитель СССР, вступавший в борьбу с посланниками «буржуазного» спорта, был обязан достойно защитить честь страны. Ботвинник не оплошал и встал в первые ряды героев того времени – подобно летчику Валерию Чкалову, шахтеру Алексею Стаханову, актрисе Любови Орловой.

В 1946-м Ботвинник должен был играть матч с чемпионом мира Александром Алехиным. Но тот внезапно скончался. Двумя годами позднее Ботвинник, выиграв турнир претендентов, завоевал шахматную корону. С тех пор – без малого четверть века (!) чемпионами мира становились только шахматисты СССР. Их конкуренты из других стран лишь пытались столкнуть их с шахматной вершины. Но – безуспешно.

Ботвинник дважды терял звание чемпиона мира и столько же раз его возвращал. Кроме него, сильнейшими на планете становились Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский. Но в 1972 году взошла звезда 29-летнего американца Роберта Фишера. На пути к решающему матчу со Спасским он играючи расправился со своими соперниками. Фишер победил Марка Тайманова и датчанина Бента Ларсена с одинаковым счетом – 6:0, затем победил Петросяна – 6 ½:2½.

В финальном матче в Рейкъявике Фишер сокрушил солидные бастионы Спасского (счет 12½:8½.). Американец вел себя нагло, капризно – требовал то одного, то другого. Представитель СССР, выигрывая поначалу 2:0, имел все основания прервать матч, что давало ему возможность сохранить звание. Этого, кстати, требовал и председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР Сергей Павлов. Однако Спасский решил продолжать борьбу...

Увы, Фишер был явно сильнее. К тому же он получал секретную информацию из лагеря советского шахматиста. «Я взял помощником Иво Нея из Эстонии, – рассказывал Спасский в одном из интервью. – Он оказался американским шпионом. Договорился с Робертом Бирном, который вел шахматный отдел в «Нью-Йорк Таймс», что станет соавтором книги о матче. Ней был в курсе всех наших замыслов...» К слову, шпионаж в матчах на первенствах мира еще не раз повторится.

Став чемпионом мира, Фишер, как уже было сказано, не стал защищать свой титул. Точнее, вроде бы хотел, но слишком много выдвигал требований. Или американец просто опасался молодого, талантливого претендента? Бог весть...

В 1978 году все любители шахмат, следившие за более чем трехмесячным поединком Карпова и Корчного в Багио, ждали острой борьбы и... скандалов. И действительно, они получили в изобилии и то, и другое.

Карпов позже признавал, что пятимесячный «матч в Багио – самое склочное, самое скандальное соревнование из всех, в которых я когда-либо принимал участие». Ему вторил в своей книге «О чем молчали фигуры» гроссмейстер Юрий Авербах: «То, что там происходило, было выше моего понимания, никак не вязалось с благородным имиджем старинной королевской игры. Поведение сторон было далеко от джентльменского, оно напоминало кухонную ссору в коммунальной квартире. Корчной, например, надевал зеркальные очки и, по утверждению Карпова, делал так, чтобы отражавшийся от них свет попадал в глаза противнику. В ответ Карпов, по утверждению Корчного, начинал вертеться на кресле, издавая им звуки, мешавшие противнику думать. А ретивые журналисты расписывали эти штучки-дрючки, как будто они были шедеврами шахматной мысли. И подобной дребеденью заполнялись страницы газет, как западных, так и наших...»

Корчной написал книгу «Антишахматы», в которой подробно изложил скандалы, сопровождавшие матч в Багио. И, естественно, возложил ответственность на советскую сторону. Однако в пресловутых «антишахматах» преуспели обе стороны – протесты, жалобы, аппеляции следовали одна за другой. Подводя итоги поединка, английская газета «Таймс» резюмировала: «Матчем в Багио престижу шахмат был нанесен серьезный удар».

Для психологического воздействия на Корчного сторонники Карпова пытались использовать способности известного медика и гипнотизера Владимира Зухаря. Претендент ответил приглашением американских йогов из секты «Ананда Марга» и экстрасенса из Израиля. Корчной также утверждал, что в его комнате были расставлены «жучки» и камеры, поэтому его разработки якобы тут же становились известны штабу Карпова.

Поначалу преимущество советского шахматиста не вызвало сомнений. Он вел – сначала со счетом 4:1, потом – 5:2. Казалось, еще одно усилие (матч проводился до шести побед), и для Корчного все будет закончено. Но тот в очередной раз показал невероятную стойкость и самообладание. Карповым же овладели апатия и бессонница – он устал, страшно устал...

Претендент – только так безлико, без упоминания имени и фамилии называли Корчного в советской прессе – тремя мощными ударами сравнял счет – 5:5, и вызвал панику в лагере чемпиона мира.

Михаил Таль, бывший в Багио одним из консультантов Карпова, в 90-е годы, выступая на телевидении, говорил: «Мы не могли себе представить последствия, если чемпионом станет не советский, а антисоветский шахматист. Не исключено было, что в этом случае шахматы будут объявлены лженаукой». К счастью, замечательная игра уцелела.

...В 32-й партии, по словам Корчного, «Карпов играл неплохо. По дебюту, правда, он не использовал всех возможностей – дал мне высвободить игру. Но я упустил свой шанс. Трудности черных оказались уже стабильного характера. Потом я попал в цейтнот, понес серьезный урон и - партия была отложена».

Претендент был уверен, что новый вариант, который он разработал, стал известен чемпиону мира: «Я анализировал его много дней, рассчитывая на психологический эффект новинки. Каково же было мое удивление, когда Карпов в критический момент ответил не раздумывая! Он знал этот ход, более того - я вдруг почувствовал, что он ждал его именно сегодня!»

Утром 18 октября 1978 года Корчной отправил письмо судье матча, чеху Мариану Филипу: «Я не буду доигрывать 32-ю партию. Но я не собираюсь и подписывать бланк, ибо партия игралась в совершенно незаконных условиях. Я не считаю эту партию законной. Матч не окончен. Я оставляю за собой право жаловаться в ФИДЕ на недопустимое поведение советских, враждебность организаторов, недостаточную активность судей...»

Однако эти слова Корчного были истолкованы, как признание поражения в той беспрецедентной шахматной войне.

Спустя три года два «К» встретились снова – на сей раз в итальянском Мерано. Но упорной борьбы не получилось – Карпов выиграл матч за звание чемпиона мира с разгромным счетом 6:2. И снова послал телеграмму в Кремль.

По инф. stoletie.ru

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