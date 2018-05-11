Спустя 70 лет после завершения Великой Отечественной войны с некоторых документов был снят гриф «секретно». Речь в настоящей статье пойдет о так называемых «разминёрах», которые были мобилизованы согласно постановлению Государственного Комитета Обороны СССР № 5216 от 19 февраля 1944 г. «О привлечении организаций Осоавиахима к работам по разминированию и сбору трофейного и отечественного имущества в районах, освобожденных от немецкой оккупации».

Мобилизованными оказались подростки допризывного возраста, фактически дети. Пройдя краткий инструктаж и недолгое обучение, они осуществляли разминирование освобожденных от немецкой оккупации территорий. Не имея должной подготовки и качественного снаряжения, многие из них погибли... Информации о точном количестве погибших нет до сих пор, однако свидетельства непосредственных участников тех событий заставляют предположить, что эта цифра достаточно велика.

На полях, еще не успевших остыть от пыла сражений, продолжал оставаться смертоносный металл, способный уносить жизни людей и в послевоенное время. Одной из главных проблем первого послевоенного десятилетия стали неразорвавшиеся снаряды и авиабомбы, продолжающие стоять на взводе мины, прочее боеспособное оружие. Всё это требовалось убрать, и притом как можно скорее.

Профессиональные саперы были на фронте, поэтому снять их с боевых участков и перенаправить в тыл не представлялось возможным. Начинался 1944 год, фронт двигался на Запад, а в тылу продолжал оставаться очень опасный противник – мины.

На полях сражений Второй мировой войны противоборствующие стороны, установили от 80 до 150 млн мин (Мины: вчера, сегодня, завтра. – Веремеев Ю.Г. Минск.: «Современная школа», 2008). По поводу приведенных цифр можно полемизировать, но в любом случае количество оставшихся боеприпасов было чрезвычайно велико.

Государственный Комитет Обороны 19 февраля 1944 года принимает вышеупомянутое постановление № 5216. Подписал его заместитель председателя ГКО Вячеслав Михайлович Молотов, свою подпись поставил на лицевой стороне документа Николай Алексеевич Вознесенский – в годы Великой Отечественной войны член ГКО по вопросам восстановления хозяйств в районах, освобожденных от немецкой оккупации.

Приводим фрагмент из постановления ГКО № 5216 от 19 февраля 1944 г. «Для окончательного разминирования и очистки от трофейного и отечественного вооружения, боеприпасов и имущества территорий, районов и областей, освобожденных от немецкой оккупации и оказания помощи трофейным командам Красной Армии и местным Советским органам, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Возложить на организации Осоавиахима работу по окончательному разминированию местности и сбора оставшегося трофейного и отечественного оружия, боеприпасов и другого военного имущества в городах и сельских местностях, освобожденных от немецкой оккупации, после ухода из них специальных инженерных и трофейных частей, а также по оказанию помощи этим частям в этих районах.

2. Обязать Центральный Совет Союза Осоавиахима СССР (т. Кобелева) (Кобелев Павел Прокофьевич, в 1938–1948 гг. возглавлял Осоавиахим – А.Ч.)

А) сформировать при каждом районном совете Осоавиахима СССР освобожденных от оккупации областей, районную команду по разминированию и сбору вооружения, боеприпасов и другого военного имущества в составе 50 –100 человек.

Команды создать на добровольных началах из числа рабочих, служащих, колхозников и учащихся, преимущественно членов Осоавиахима, обоего пола в возрасте не моложе 16-ти лет...».

Постановление ГКО № 5216 свидетельствует о неудовлетворительном исполнении приказа НКО СССР от 5 января 1943 г. о работе трофейных органов Красной армии по сбору и учету, а также вывозу с полей сражений трофейного и оставленного вооружения и имущества, боеприпасов и металлолома. Существовало положение о работе трофейных команд Красной армии, оно предписывало:

«Трофеями считать все виды оружия и военного снаряжения, любое инженерное, санитарное, вещевое, обозно-хозяйственное имущество, горючее и продовольственный фураж. Ответственность за сбор трофейного имущества в пределах своего района (тыла) несут командир полка, дивизии, бригады, корпуса и начальники армии тыла и фронта. Брать в личное пользование трофейные предметы запрещается, так же лица, занимающиеся сокрытием таковых, подлежат суду военного трибунала по законам военного времени».

Чтобы производить разминирование территорий, необходимо было как-то готовить «разминёров», и это требовалось сделать в кратчайшие сроки, поставив на поток. Из текста постановления ГКО № 5216 следует: «Организовать и провести подготовку личного состава команд по разминированию, подготовить для них программы и инструкторские кадры, разработанные Главным военно-инженерным управлением Красной Армии со сроками: Для инструкторов 50 дней с отрывом от производства и для личного состава команд 20 дней без отрыва от производства. Обучение проводить через систему областных курсов Осоавиахима из расчета 2–4 инструктора на район. В соответствии с этим, обязать начальника инженерных войск Красной Армии (тов. Воробьева) выделить в распоряжение центрального Совета Союза Осоавиахима СССР в счет «тысячи» – 39 офицеров-подрывников. Отпускать Осоавиахиму необходимое инженерное вооружение для команд по разминированию и обезвреживанию минных полей. Обязать военные советы округов организовать контроль за соблюдением техники безопасности при разминировании, принимать собранное вооружение, боеприпасы и имущество на сборные пункты в райвоенкоматы и склады в районах, отведенные для этого. Местным органам власти оказывать содействие в работе по разминированию территорий».

На работы по разминированию территорий было выделено 3 млн рублей.

Данное постановление не могло учесть страшную реальность.

Подростки, желающие проявить себя, отличиться, показать свою значимость, не осознавали опасности, которую несли в себе оставленные на полях сражений боеприпасы. До сих пор нет единой статистики о том, сколько юношей и девушек погибло на работах по разминированию.

В середине 1950-х информация о «разминёрах» загадочным образом исчезла из архивов, словно их и не было вовсе. В 2009 году кинокомпанией «Мост-Медиа» был снят фильм «Рябиновый вальс», основанный на реальных событиях – работе «разминёров» в Оштинском районе Вологодской области (режиссер А.М. Семёнова). Некоторые воспоминания вологодских «разминёров» сохранились и вошли в региональный краеведческий альманах «Вытегра» (подготовила к печати и собрала К.Н. Логинова). Вот фрагмент из этого сборника.

«...Был один из ярких солнечных дней июля 1944 года. Юноши и девушки с рюкзаками, вещмешками заполнили просторный кабинет райфо старого здания райисполкома. Мне было поручено регистрировать их. Едем на разминирование полей Ошты!

У каждого на руках мобилизационная повестка райисполкома, в которой сказано, что надлежит взять с собой постельное белье, кружку, ложку.

Меня лично пригласили перед отъездом в Ошту в райком комсомола и сообщили, что формируется батальон минеров из числа комсомольцев и несоюзной молодежи и что я включена в состав батальона.

– Принимаю это как почетное задание Родины, – сказала я.

– Без ордена не возвращайтесь, – напутствовала меня секретарь райкома Анастасия Кузина.

Сколько нас отъезжало в тот день в Ошту, точно не помню. Но, наверное, не меньше 50 человек. Прощание с родителями было таким же волнующим и трогательным, как проводы ребят на фронт. Плакали родители, плакали сами мобилизованные, ибо ехали не на увеселительную прогулку, а на очень опасную работу, связанную с риском для жизни. В глубине души каждый из нас понимал, что не всем суждено вернуться домой живыми и невредимыми, но каждый надеялся на благополучный исход...

Во время учебы мы познакомились с минерами, приехавшими из других деревень. Они присоединились к нам и тоже изучали минно-подрывное дело. Обучение вел начальник штаба Иван Карпов. На учебу ушло 10 дней. Потом был экзамен. Из тех, кто сдал экзамен на «отлично», были назначены командиры взводов и отделений. Я стала командиром отделения первого взвода Тамары Котовской.

Десять дней учебы быстро пролетели, и настал первый день нашей работы на минном поле. Все три взвода выстроились на тротуаре возле штаба.И вот мы стоим на шоссе со своими «орудиями производства» – щупами – у самой кромки минного поля, огражденного колючей проволокой с табличкой: «Осторожно: мины!»

А поле такое ровное, трудно поверить, что под этой травой притаилась смерть...» (Вытегра. Краеведческий альманах. Вып. 1. Ред. А.Е. Скупинова. Вологда.: «Русь» – 1997. [Электронный ресурс]: https://www.booksite.ru/fulltext/1us/tuz/na/4.htm#10) .

19 сентября 1944 года, Государственный Комитет Обороны СССР принял новое постановление № 6564 «О дополнительных мероприятиях по привлечению организаций Осоавихима к работе по разминированию и сбору трофейного и отечественного вооружения, боеприпасов и имущества в районах, освобожденных от немецкой оккупации».

Из текста этого постановления:

«Государственный Комитет Обороны отмечает, что организация Осоавиахиму, выполняя постановление от 19 февраля 1944 № 5216, подготовили свыше 46000 инструкторов и бойцов минёров, силами которых с 15 марта по 1 августа разминирована площадь в 252.865 кв. километров, обезврежено 8.368.429 противотанковых, противопехотных мин, артснарядов и авиабомб. Однако указанное постановление выполняется неудовлетворительно. Работа по разминированию и сбору трофеев в большинстве областей, краев и республик не спланирована, сроки работ местными органами власти не установлены. Указания, предписанные постановлением № 5216 не выполняются в райвоенкоматах и на местах. Команды организованы не во всех районах. Вследствие слабой подготовки разминёров, низкой дисциплины имеет место большое количество жертв. В целях устранения отмеченных недостатков и завершения разминирования в кратчайший срок усилить организацию кампании по разминированию территорий, всю работу закончить к посевной кампании, к весне 1945 года».

В условиях войны сроки посевной кампании 1945 года пришлось ставить выше жизней юношей и девушек, занимающихся разминированием территорий... Лица, пострадавшие на этих работах, считаются или инвалидами войны, или тружениками тыла. Стоит обратить внимание на Федеральный Закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. ФЗ N 5 статья 4 «Инвалиды войны»: «К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий (далее также – инвалиды войны) относятся: лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в указанный период...».

Автор статьи разыскал участника кампании по разминированию территорий, записал воспоминания, которые приводятся в качестве свидетельства из первых уст.

« – Меня зовут Дмитрий Александрович, в боевых действиях я не участвовал, но меня мобилизовали на разминирование территорий. В 1944-м два постановления ГКО вышло: одно Сталин подписал, другое Молотов. Нам повестки приходили, затем говорили, что мобилизован, и отправляли на обучение, показывали, как мины снимать.

В моей группе четверо было: я и еще трое. Так те, кто со мной были, погибли.

Кусты какие-то были: то ли малина, то ли смородина, не помню уже, и ребята полезли их собирать. А я отвлекся, мину как раз снимал и поймал себя на мысли, что рядом есть еще, как слышу взрыв, грохот такой... Потом смотрю: я один и остался, они погибли...

– А что потом? Как отреагировали военкомат и органы власти?

– Да как отреагировали, никак... есть постановление, мы были мобилизованы, и его выполняли, ну пенсию там начисляли какую-то, я в военкомат посылал запросы, Язову писал несколько раз, так никто мне и не ответил, а до суда дело никогда не доходило. Я не помню, во всяком случае, да таких случаев тьма было (Язов Дмитрий Тимофеевич, в период с 1987 по 1991 гг. министр обороны СССР – А.Ч.).

– То есть никаких документов вам не выдавалось, и вы ничего не смогли доказать даже после войны, спустя столько времени?

– Вот моё доказательство (демонстрирует на левой руке увечье), а тогда я тоже молодой был и наивный, кого-то наградили даже. Грамоту и значок еще давали «Отличный сапер». Сейчас уже много воды утекло, не хочу, чтобы думали, что на старости лет жаловаться решил, нет, просто за товарищей обидно. Я потом еще Москву послевоенную отстраивал, но это уже другая история...».

Интервью было взято у ветерана труда, труженика тыла Дмитрия Александровича Мишакова, 1928 года рождения. Занимался разминированием в районе Зайцевой горы в Калужской области.

Встреча автора статьи с «разминёром», Дмитрием Александровичем Мишаковым

Трудно представить, сколько жизней спасли эти юноши и девушки. Погибая на минных полях, они выполняли приказ правительства, вели свою войну с невидимым и не менее опасным врагом – минами. Данные постановления о «разминёрах» действовали до осени 1951 года, позже к разминированию были привлечены профессиональные военные.

После войны свою принадлежность к работам по разминированию освобожденных от оккупации территорий доказать стало невозможно, так как официальных документов, имеющих юридическую силу, не выдавалось.

«Разминёры» были приравнены к труженикам тыла, инвалидам войны, но не к участникам боевых действий, так как по факту на фронте их не было, возраст ведь допризывной... Их фронт проходил там, где за табличкой с надписью «Осторожно: мины!» пряталась смерть. Именно из среды «разминёров» вышли первые следопыты. Эти люди занимались поиском останков погибших в годы войны красноармейцев. Они не понаслышке знали, что такое война...

Автор статьи выражает благодарность за оказанную помощь в подготовке интервью: председателю Совета ветеранов Обручевского района г. Москвы – Ермаковой Ангелине Михайловне; ветерану, «разминёру» Дмитрию Александровичу Мишакову; командиру поискового отряда «Витязь» – Федосову Дмитрию Григорьевичу (Молодежное общественное объединение поисковый отряд «Витязь». Работает на базе ГБУ ЦДС «Обручевский», Ленинский проспект, 99.)

Александр Черепанов – студент Московского педагогического государственного университета.

Источник: stoletie.ru

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