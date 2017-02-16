Первый этап Гражданской войны на Дону завершился во второй половине февраля 1918 г. победой сторонников Советской власти. Власть взял в свои руки Донской областной военно-революционный комитет. Почти месяц спустя, 23 марта, ВРК выпустил обращение "Ко всем трудящимся", в котором говорилось о том, что "для защиты завоеванных Революцией свобод" до созыва полномочного съезда Советов Областной военно-революционный комитет, "как высшая власть на Дону, объявляет самостоятельную Донскую Советскую Республику в кровной связи с Российской Советской Республикой и выделяет Совет Народных Комиссаров". "Российская газета" о становлении автономии Донской области.

«Донские казаки готовы грудью драться за Советскую Родину». Фото: lj-top.ru

Почему развалилась советская республика на Дону в 1918 году

Под властью Военно-революционного комитета

Председателем Донского Совнаркома стал активный участник борьбы с А.М. Калединым, подхорунжий Ф.Г. Подтелков; его заместителем и комиссаром по делам народного хозяйства - один из лидеров донских большевиков С.И. Сырцов. В структуре СНК создавались комиссариаты по делам управления; труда; народного просвещения; земледелия; финансов; путей сообщения; почт и телеграфов; по делам призрения. 30 марта Ростовский Совет рабочих депутатов, обсудив доклад С.И. Сырцова об организации Донской республики, признал мотивы ее создания, "продиктованные политическими и военными соображениями, вполне правильными".

Донские казаки

Каковы же были причины возникновения этой республики? При поиске ответа следует учитывать тот факт, что инициаторами создания республики выступили не центральные, а региональные власти. Правда, еще 28 февраля 1918 г. в телеграмме главнокомандующему войсками Южного революционного фронта по борьбе с контрреволюцией В.А. Антонову-Овсеенко председатель СНК В.И. Ленин отмечал: "Против автономии Донской области ничего не имеем; географические границы этой автономии должны быть определены по соглашению с населением смежной полосы и с автономной Республикой Донецкого бассейна". Тем не менее решение о создании республики принималось в Ростове, а Москву просто поставили перед фактом. Вооруженные силы Центральных держав в марте 1918 г. развернули широкомасштабное наступление на Украине под лозунгом оказания "помощи" Украинской Центральной Раде. Существовала опасность вторжения немецких войск на Дон. Не случайно на уже упомянутом заседании Ростовского Совета один из "отцов-основателей" республики С.И. Сырцов подчеркнул, что "Донская Республика необходима для того, чтобы выбить у германцев и австрийцев ту платформу и основания, что они со своими войсками идут на помощь к самоопределению. Мы должны им сказать: мы самоопределились и вам у нас делать нечего".

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что во главе Донского ВРК стояло немало местных уроженцев, выходцев из казачьего сословия, которые стояли на автономистских позициях по вопросу о политическом будущем Донской области. Они рассчитывали, воспользовавшись начавшейся Гражданской войной и ослаблением позиций центра, добиться большей самостоятельности и упрочить свое положение на местах, вынудив центр считаться с происшедшими в регионе переменами.

31 марта вышел "Приказ N 1" за подписью комиссара М.В. Кривошлыкова, который предписывал упразднить в населенных пунктах все старые органы управления, заменив их Советами. При этом особо подчеркивалось, что избирательного права лишались "лица, не стоящие на защите прав трудового народа, например, попы, купцы, старые полицейские, жандармские чины и офицеры, не состоящие в рядах революционной армии".

Плакат "Казак, ты с кем?"

Прения на съезде Советов

8 апреля в помещении Ростовского клуба приказчиков открылся I съезд Советов Донской области, задачей которого являлось окончательное конструирование органов власти новой республики, определение ее правового статуса, выработка курса внутренней и внешней политики. На съезде присутствовали 713 делегатов с решающим и 125 с совещательным голосом. В президиум выбрали 10 большевиков и 9 левых эсеров. Председателем был утвержден уроженец Донецкого округа, казак, член партии большевиков с 1905 г., В.С. Ковалев.

Наиболее острая полемика развернулась вокруг вопроса о ратификации Брестского мирного договора. Большевики выступали за его ратификацию, способную дать возможность "укрепить Советскую власть, организовать прочную, крепкую и сильную революционную армию". Левые эсеры, напротив, старались доказать, что подписание мира означает гибель революции, агитировали за заключение военного союза с "братской Украиной" и организацию "всеобщего восстания" против наступавших немцев. С ними фактически солидаризовались левые коммунисты, которых возглавлял Сырцов. Они выступили с декларацией, в которой обрушились на сеющую дезорганизацию в массах "иллюзию мира", отмечая, что задача упрочения Советской власти на Дону "связана с организацией отпора разбойникам международного капитала" и призывали организовать защиту молодой Донской республики "в союзе с другими южными республиками".

Однако, по словам присутствовавшего на съезде Чрезвычайного комиссара Юга России Г.К. Орджоникидзе, "казаки слишком боялись, как бы немцы не влезли на Дон", поэтому делегаты одобрили резолюцию большевиков, которая гласила, что съезд, рассматривая Донскую республику в качестве неотъемлемой части Советской России, "считает для себя Брестский мирный договор обязательным". Переходя к вопросу об организации власти, съезд констатировал, что единственными полномочными органами власти на всех уровнях являются Советы. Длительные прения вызвал вопрос организации выборов (по округам или по партийным спискам) в высший орган власти республики - Центральный исполнительный комитет. В конечном итоге было принято компромиссное решение: выбирать в него представителей от округов, но по партийным спискам. Большевики получили на выборах в ЦИК 284 голоса и провели в него 26 представителей; левые эсеры - 271 голос и 24 места. Таким образом, между двумя партиями образовался фактически паритет. Председателем Донского ЦИК был избран большевик В.С. Ковалев, а Совета Народных Комиссаров - Ф.Г. Подтелков, избранный по списку левых эсеров.

Федор Григорьевич Подтелков - председатель Донского Совнаркома

Казаки были против

Вскоре стала очевидной низкая эффективность работы практически всех органов власти новой республики. Создание Советов в казачьих станицах и хуторах шло с большим трудом, почти во всех населенных пунктах сохранялись старые органы казачьего самоуправления, что объяснялось нежеланием казачества менять веками сложившиеся устои общественной жизни. Новые органы власти так и не смогли наладить эффективное управление экономикой. Приступить к аграрному переделу не удалось из-за сопротивления казачества, не желавшего уступать часть своей земли иногородним. Окончилась неудачей и попытка наладить поставки продовольствия в Центральную Россию в широких масштабах, вновь по причине нежелания казаков продавать хлеб по твердым ценам.

Деятельность многих республиканских наркоматов свелась фактически к публикациям деклараций и обращений. В конце апреля из-за саботажа служащих и отсутствия достаточного количества сырья и топлива приостановилась работа ряда национализированных предприятий, а в городах резко ухудшилось продовольственное положение. Еще 31 марта СНК Донской республики принял решение о формировании постоянной армии. К середине апреля в ряды Красной армии вступили около 25 000 человек, в основном уроженцев городов и рабочих поселков. Казаки и большая часть крестьян распоряжение властей проигнорировали и не спешили на призывные пункты.

Причина подобных неудач заключалась в отсутствии необходимых финансовых и материальных средств; нехватке квалифицированных кадров, имевших управленческий опыт; слабости центральных и местных органов Советской власти; неприятии значительной части казачества и зажиточных кругов города и деревни радикальных социальных преобразований. Немаловажную роль в падении популярности республиканских властей сыграла их неспособность справиться с уголовным бандитизмом, обеспечить элементарный правопорядок и безопасность. Республику подрывали внутренние распри и межпартийные разногласия, нараставшие между большевиками, с одной стороны, и левыми эсерами и левыми коммунистами - с другой. Справа возникала угроза со стороны меньшевиков и правых эсеров, которые, воспользовавшись экономическими трудностями, усиливали свое влияние среди рабочих; слева - анархистов, которые развили бурную деятельность, формируя свои военизированные отряды. На улицах Ростова неоднократно проходили стычки между анархистскими отрядами и республиканской милицией.

Итогом стал рост антисоветских настроений, охвативший часть донского казачества, которое начало поднимать вооруженные восстания. Это вынудило республиканский ЦИК 16 апреля создать Чрезвычайный штаб обороны, который возглавил Г.К. Орджоникидзе. Штабу была передана вся полнота власти на территории Донской республики, однако одновременно продолжали функционировать ЦИК и СНК, издававшие зачастую противоположные приказы, с которыми, впрочем, мало считались власти на местах. Иными словами, выстроить эффективную "властную вертикаль" на Дону так и не удалось.

Виктор Семенович Ковалев - председатель ЦИК Донской республики.

Переговоры с немцами успехом не увенчались

Между тем 26-27 апреля немецкие войска вторглись в пределы Донской Советской республики. ЦИК опубликовал воззвание ко всем трудящимся, призвав их встать на защиту революции и Дона, однако особого отклика оно не получило. 30 апреля в северные округа Донской республики выехала возглавляемая Подтелковым мобилизационная коллегия, наделенная чрезвычайными полномочиями для проведения мобилизации и укрепления Советской власти на местах. Однако добраться до цели ей не удалось: в начале мая коллегия была захвачена восставшими казаками и уничтожена.

Понимая ограниченность своих сил и средств, республиканские власти попытались вступить в переговоры с немцами. В ночь на 27 апреля по поручению ЦИКа на фронт выехала группа членов Таганрогского Совета с предложением вывести немецкие войска из пределов республики. Однако немецкое командование отказалось прекратить наступление. 2 мая в захваченный накануне Таганрог прибыла полномочная делегация республики, возглавляемая Г.К. Орджоникидзе и В.С. Ковалевым. Они выразили протест по поводу нарушения границ Донской республики, входящей в состав России, с которой Центральные державы подписали мирный договор. Переговоры, однако, успехом не увенчались.

Немцы в Таганроге. Фельдмаршал Герман фон Эйхгорн принимает парад. Май 1918 г.

Население не поддержало республику

Приход немцев на Дон вызвал оживление в лагере противников Советской власти. 6 мая восставшие казаки захватили Новочеркасск, а 8 мая советские войска оставили Ростов. После падения Ростова и фактического развала фронта началась агония Донской Советской республики. Только в конце мая члены Донского СНК и ЦИК съехались в Царицын, а 11 июня переехали в станицу Великокняжескую Сальского округа. Новым председателем правительства был избран И.А. Дорошев. Но под его контролем находились лишь узкая полоса вдоль железной дороги от Батайска через Торговую и часть северных округов Дона, сохранивших верность Советской власти.

Республика не имела ни финансов, ни экономической базы, ни достаточного количества боеспособных и дисциплинированных войск, способных противостоять белым. Ее популярность в народных массах стремительно падала. Сам факт существования республики не был официально подтвержден центральными российскими властями. Думается, это было связано с тем, что центр изначально не предполагал наделять Дон особым статусом и рассматривал провозглашение Донской республики лишь как временную уступку региональным элитам.

Карта военных действий на Южном фронте. 1918 г.

В конце июня был ликвидирован штаб главнокомандующего войсками Донской Советской республики. Предложение выделить самостоятельный Донской фронт и передать Донскому Совнаркому командование революционными казачьими полками натолкнулись на решительный протест Высшего Военного Совета и осталось нереализованным. Судьба Донской республики, лишившейся собственных вооруженных сил, была предопределена. 28 июня белые захватили Великокняжескую - последнюю "столицу" республики. Эвакуировавшись в Царицын, Донской Совнарком окончательно утратил связь с округами республики, территория которой продолжала неумолимо сжиматься. Царицынские власти, как военные, так и гражданские, не считались с республиканским правительством при принятии решений. В итоге 12 августа Донской СНК принял решение ликвидировать все дела к 1 сентября, о чем доложил в Москву22. 30 сентября Президиум ВЦИК постановил считать его деятельность ликвидированной. Донская Советская республика прекратила свое существование.

Подобный исход был предопределен заранее. Слишком много сил не было заинтересовано в существовании республики на Дону. Казачья верхушка видела в ней "заразу большевизма", которую нужно было всеми силами ликвидировать. Советский центр с подозрением относился к донскому казачеству и идеям казачьей автономии, не признавал за казаками права на национальное самоопределение и в лучшем случае готов был временно смириться с существованием самопровозглашенной Донской республики, но официально признавать ее статус не намеревался. Радикальные социальные преобразования, инициированные донскими властями, настроили против них значительную часть местного населения, а экономический кризис, разгул преступности и бандитизма привели к тому, что обыватель стал мечтать о "сильной руке", способной навести на Дону порядок...

Бронеавтомобиль Донской армии "Полковник Безмолитвенный". 1918 г.

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