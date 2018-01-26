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Просто shapka
Наталья Летникова, culture.ru   
26 Января 2018 г.
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Самый зимний подарок из России – шапка-ушанка, которая в морозные дни превращается из популярного сувенира в жизненную необходимость. История согревающего в лютые холода головного убора.

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1. Прообраз русского треуха — монгольский малахай. Овчинный колпак-трансформер защищал кочевников и от шальной стрелы, и, главное, — от лютого ветра. Когда морозы отступали, монгольские всадники завязывали уши головного убора на затылке. Вслед за татаро-монгольским нашествием — лишь одна версия появления ушанки на Руси.

2. Носили собственный вариант треуха и поморы. Практичные шапки-цибаки пользовались популярностью у финно-угорских народов. «Оплеухи» — меховые поморские шлемы, дополненные длинными ушами, которые спускались до пояса. Рыбаки использовали их в суровую погоду вместо шарфа, отправляясь в Белое море.

Поморы в «оплеухах»

Поморы в «оплеухах»

3. С севера или с юга пришла на Русь ушанка — доподлинно никто уже и не скажет. Прижилась шапка в крестьянской среде. Треух в ХVI веке слыл своеобразным символом благополучия. Носили его не только мужчины. Женский вариант дополнял унизанный жемчугом подзатыльник — оборка, закрывающая волосы на затылке. Эдакий кокошник по-зимнему.

4. Атрибут военного времени. В 1919 году ушанка обосновалась в обмундировании Белой армии и стала именоваться колчаковкой — по имени генерала Александра Колчака. Суконный головной убор тогда шили из японского полотна. Носили его и солдаты, и командный состав. Офицеров отличала кокарда или бело-зеленая лента.

Солдаты в колчаковках

Солдаты в колчаковках

5. Рабоче-крестьянский Петроград подхватил моду на финку-ушанку. И это уже была один в один современная шапка. А вот кожаный головной убор с каракулевой окантовкой — непременный атрибут и особый шик для фартовой петроградской публики.

6. В начале 30-х годов прошлого века ушанка «заступает на службу» в Красную армию как часть зимнего обмундирования бойцов. Первыми этот головной убор стали носить моряки. В Военно-морских силах ушанки — привычного для флота черного цвета. Как дань традиции: столетие назад пароход с угольной пылью выдерживал лишь угольно-черный.

7. На земле, в небесах и на море. 45 лет назад ушанка удостоилась приказа Министерства обороны СССР. Сухопутные войска получили отвороты стального цвета, ВВС — в тон вечернего неба, моряки — традиционный черный. Чем суровее условия — тем длиннее уши. Чтобы прятать от мороза не только солдатские уши, но и подбородок.

Юрий Непринцев. Отдых после боя. 1951 год

Юрий Непринцев. Отдых после боя. 1951 год

8. Пересекая границы. Ушанка — часть обмундирования не только Российской армии. Китай и Северная Корея, Монголия и Канада, Швеция и Финляндия. Чем севернее страна, тем больше бойцы ценят тепло, заступая в наряд. А тест полицейского управления Вестфалии показал, что русская ушанка гораздо теплее бейсболки с защитой для ушей.

9. Ушанка давно перешагнула рамки практичности. Появилась на подиуме. Высоким стилем зимняя шапка стала благодаря Вячеславу Зайцеву. Идею русского кутюрье подхватили Dolce&Gabbana. Ушанка технологичная: в стиле хай-тек с LED-дисплеем. Ушанка-символ — как часть униформы болельщиков английского футбольного клуба «Челси».

Показ коллекции Вячеслава Зайцева, 2010 год

Показ коллекции Вячеслава Зайцева, 2010 год

10. Кабардинка из выдры и казачья бурка, белорусская аблавуха и магерка польских шляхтичей, латвийские аусене и эстонская ляки-ляки. Дальние и ближние родственники ушанки такой популярности могут лишь позавидовать. Русский треух прогремел на весь мир. Именно этот головной убор обозначается в Оксфордском словаре просто — shapka.

Источник: culture.ru

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