ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Праздник Крещения Господня: история праздника, традиции
Екатерина Радостина, SYL.ru   
15 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

18 и 19 января православные христиане традиционно отмечают Крещение. Этот день имеет свою историю, уходящую корнями в древние времена, а церковные каноны за долгое время тесно переплелись с народными поверьями.

Праздник Крещения Руси принято отмечать 28 июля. Это событие, по данным исторических исследований, датируют 988 годом. Однако принятие на Руси христианской веры было не кратковременным действием, а длительным процессом, требующим переосмысления жителями языческого государства новых форм жизни и взаимодействия.

1

История праздника. Крещение

В переводе с греческого слово «крещение» означает погружение. Именно так проводят очистительное омовение человека, решившего принять христианскую веру. Истинный смысл ритуала с водой состоит в духовном очищении. Согласно христианской традиции, 19 января принял крещение Иисус Христос, а также в этот день отмечают Богоявление, когда миру явился Всевышний в трех ипостасях.

2

В Крещение Господне (история праздника так повествует) Бог-сын проходил Таинство в реке Иордан в возрасте 30-ти лет, где ему в образе голубя явился Святой Дух, а Бог-Отец дал знать с небес о том, что Иисус Христос - его сын. Отсюда и второе название праздника – Богоявление.

18 января по православной традиции принято поститься до выноса свечи, который следует за Литургией, сопровождающейся причащением водой. Праздник Крещения Господня, точнее, его канун, также называют сочельником, что связано с обычаем варить пшеничное сочиво с добавлением изюма и мёда.

Традиции празднования

Крещение – праздник, традиции которого связаны с необыкновенной способностью воды исцелять, причем ее можно взять из самого обычного водоема. Даже та, которая подается в квартиры наших домов, наделена этим свойством. Для исцеления необходимо принимать освященную крещенскую воду на голодный желудок в очень маленьком объеме (чайной ложки вполне достаточно). После приема нужно выждать время перед тем, как принимать пищу.

3

Целебные свойства крещенской воды

Крещение – православный праздник и, согласно христианской вере, святая вода – это самое эффективное лекарство от всех болезней. Для избавления от телесных и духовных недугов ее нужно пить ежечасно, глубоко веруя в целительную силу. Женщинам в критические дни прикасаться к святой воде нельзя, можно только в исключительном случае, например, при тяжелой болезни.

В православных традициях хорошо известна история праздника. Крещение Господне наделяет воду чудодейственной силой. Ее капелька может освятить огромный источник, и она не портится при любых условиях хранения. Современные исследования подтвердили, что крещенская вода не меняет свою структуру без холодильника.

Где хранить крещенскую воду

Вода, собранная в день праздника Крещения, должна храниться в Красном углу возле икон, это самое лучшее для нее место в доме. Брать ее из Красного угла надлежит без ругани, в этот момент нельзя ссориться и позволять себе неблагочестивые помыслы, от этого теряется святость волшебного напитка. Окропление дома водой очищает не только жилище, но и членов семьи, делает их более здоровыми, нравственными и счастливыми.

Крещенские купания

Традиционно 19 января, в праздник Крещения Господня, вода из любого источника обладает чудодейственными свойствами и способностью исцелять, поэтому в этот день все православные христиане набирают ее в различные емкости и бережно хранят, добавляя по необходимости небольшими капельками, например, в стакан с водой. Как вы помните, даже небольшая порция способна освятить огромные объемы. Однако наиболее широко известен праздник Крещения массовыми купаниями. Конечно, решиться на это может далеко не каждый. Однако в последнее время крещенские купания становятся все более популярны.

4

Погружения проводятся в вырезанной в форме креста проруби, которая называется Иорданью. Окунувшись в холодную воду 19 января в Крещение, православный праздник, верующий человек, как гласит поверье, избавляется от грехов и всех хворей на целый год.

Когда принято набирать воду

В церковь за святой водой люди идут утром 19 января. Есть примета, что нужно взять ее первому. Это делает поведение некоторых прихожан неприемлемым для храма, ибо в священном месте нельзя толкаться, ругаться и суетиться.

Освященную воду можно набирать также накануне, 18 января, в Крещенский Сочельник. Служба в церкви идет и в этот день. Как говорят священники, вода освящается одинаково и 18, и 19 января, поэтому на ее целебных свойствах время сбора не отражается. При невозможности пойти в церковь можно воспользоваться обыкновенным квартирным водопроводом. Набирать воду из-под крана лучше в ночь с 18 на 19 января между 00.10 до 01.30. Это время считается наиболее благоприятным. Когда и где купаться в праздник Крещения? Относительно купания церковь отмечает, что оно не является каноном христианства, а просто стало традицией. Окунаться на Крещение можно как в ночь с 18 на 19 января, так и утром 19-го. В каждом городе к этому празднику организуются специальные места, узнать о них можно в любой церкви.

О принятии крещения в православной традиции

В Крещение Господне (история праздника повествует об этом) миру впервые явился Бог в трех ипостасях (Богоявление). Мало кто задумывается, что приобщение к Господу – важное событие в жизни каждого православного христианина. В день принятия крещения человек усыновляется Богом и становится частью Христа.

Крещение, как уже говорилось выше, следует переводить как погружение или обливание. Оба значения так или иначе связаны с водой, которая является символом православной христианской религии. Она обладает огромной разрушительной и созидательной силой. Вода – символ обновления, преображения и духовного очищения. Первые христиане проходили обряд принятия крещения в реках, озерах. В последующем, как и в настоящее время, это действо стали совершать в купелях. Православное крещение обязательно для освобождения от негативных сил.

После прохождения обряда крещения человек принимается Православной Церковью и перестает быть рабом сатаны, который теперь может искушать его только хитростью. После обретения веры можно посещать храм и молиться, а также пользоваться другими Таинствами православной веры.

Принятие Крещения взрослым человеком совершается осознанно, поэтому наличие крестных родителей не обязательно. Будущий христианин должен обязательно ознакомиться с основами православной веры и, по желанию, выучить молитвы.

Когда речь идет о младенцах, то им необходимы крестные родители, которые в последующем должны позаботиться о религиозном развитии ребенка и, конечно, молиться за него. Они должны быть примером нравственности для своих крестников.

5

Перед совершением Таинства всем, кто будет присутствовать в церкви, рекомендовано соблюдать пост и воздерживаться от мирских развлечений. Сами младенцы не нуждаются в подготовке.

Сейчас в каждой церкви существует запись на крещение, там же можно узнать, что необходимо взять с собой. Обязательно нужно приготовить освященный крестик и, по желанию, крестильный набор, в который входят рубашка, чепчик, пеленка. Для мальчиков чепчик не обязателен.

После проведения обряда вы получите «Свидетельство о крещении». Храните его, если ваш ребенок решит поступать в духовное училище, оно обязательно потребуется.

Надо сказать, что крещение ребенка – праздник, которому в России с каждым годом придается все большее значение.

Народные обычаи и традиции, связанные с Крещением

Праздник Крещения, конечно, менее популярен, чем Рождество Христово, однако он очень богат различными ритуалами. Вот некоторые из них.

В этот день принято выпускать в небо голубей во время богослужения, что является символом Духа Божьего, явившегося на землю в обличие этой птицы. Также этот ритуал «отпускает» рождественские праздники.

Обязательно происходит освящение воды в церквях. Накануне Крещения в водоемах вырезается крестообразная прорубь, крест же устанавливают вблизи от нее и иногда украшают. Воду крестят огнем, для чего священник опускает в нее горящий трехсвечник.

Чтобы смыть грехи во время крещенского купания, нужно окунуться с головой три раза.

В прежние времена молодежь в этот день развлекалась, катаясь на каруселях и коньках. Также парни и девушки колядовали – обходили с песнями и поздравлениями дома, а хозяева давали им угощение.

6

После этого праздника заканчивался пост. Молодые люди снова начинали собираться вместе на гулянья, где можно было выбрать себе вторую половинку. Период от окончания Крещенского и до Великого поста – время, когда можно было сыграть свадьбу.

В Крещение не принято работать и много есть.

Приметы и поверья

Человеку, который принял крещение 18 и 19 января, суждено быть счастливым всю жизнь.

Договориться о свадьбе в этот день – к счастливой жизни для будущей семьи. Вообще, любое доброе дело, начатое в этот день, благословенно.

Снег в Крещение – к богатому урожаю.

Солнце в этот день – быть плохому урожаю.

Умыться льдом и снегом в этот день – быть целый год красивой, милой да пригожей.

Девушки в этот вечер собирались вместе и гадали.

Крещенские гадания

Наиболее популярны, конечно, гадания на суженого. Способов узнать имя и увидеть будущего мужа – великое множество, некоторые из них достаточно жутковаты: с зеркалами, свечами, «спиритическими кругами» и алфавитом.

7

Практически каждая современная девушка знает о гадании на жениха по методу Татьяны Лариной: чтобы узнать имя суженого, нужно в полночь выйти на улицу и спросить у первого попавшегося мужчины, как его зовут.

А вот очень забавное гадание на исполнение желания. Задаете вопрос, хорошо представляя то, о чем спрашиваете (вопрос действительно должен быть важен для вас, ну а если делаете это ради шутки, то и ответ будет неправдивым), а потом зачерпываете из мешка зерна (крупу). Далее высыпаете все на тарелку и пересчитываете. Если количество зерен четное – сбудется, нечетное – не сбудется.

Источник: SYL.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 