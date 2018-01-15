Праздник Крещения Господня: история праздника, традиции

18 и 19 января православные христиане традиционно отмечают Крещение. Этот день имеет свою историю, уходящую корнями в древние времена, а церковные каноны за долгое время тесно переплелись с народными поверьями.

Праздник Крещения Руси принято отмечать 28 июля. Это событие, по данным исторических исследований, датируют 988 годом. Однако принятие на Руси христианской веры было не кратковременным действием, а длительным процессом, требующим переосмысления жителями языческого государства новых форм жизни и взаимодействия.

История праздника. Крещение

В переводе с греческого слово «крещение» означает погружение. Именно так проводят очистительное омовение человека, решившего принять христианскую веру. Истинный смысл ритуала с водой состоит в духовном очищении. Согласно христианской традиции, 19 января принял крещение Иисус Христос, а также в этот день отмечают Богоявление, когда миру явился Всевышний в трех ипостасях.

В Крещение Господне (история праздника так повествует) Бог-сын проходил Таинство в реке Иордан в возрасте 30-ти лет, где ему в образе голубя явился Святой Дух, а Бог-Отец дал знать с небес о том, что Иисус Христос - его сын. Отсюда и второе название праздника – Богоявление.

18 января по православной традиции принято поститься до выноса свечи, который следует за Литургией, сопровождающейся причащением водой. Праздник Крещения Господня, точнее, его канун, также называют сочельником, что связано с обычаем варить пшеничное сочиво с добавлением изюма и мёда.

Традиции празднования

Крещение – праздник, традиции которого связаны с необыкновенной способностью воды исцелять, причем ее можно взять из самого обычного водоема. Даже та, которая подается в квартиры наших домов, наделена этим свойством. Для исцеления необходимо принимать освященную крещенскую воду на голодный желудок в очень маленьком объеме (чайной ложки вполне достаточно). После приема нужно выждать время перед тем, как принимать пищу.

Целебные свойства крещенской воды

Крещение – православный праздник и, согласно христианской вере, святая вода – это самое эффективное лекарство от всех болезней. Для избавления от телесных и духовных недугов ее нужно пить ежечасно, глубоко веруя в целительную силу. Женщинам в критические дни прикасаться к святой воде нельзя, можно только в исключительном случае, например, при тяжелой болезни.

В православных традициях хорошо известна история праздника. Крещение Господне наделяет воду чудодейственной силой. Ее капелька может освятить огромный источник, и она не портится при любых условиях хранения. Современные исследования подтвердили, что крещенская вода не меняет свою структуру без холодильника.

Где хранить крещенскую воду

Вода, собранная в день праздника Крещения, должна храниться в Красном углу возле икон, это самое лучшее для нее место в доме. Брать ее из Красного угла надлежит без ругани, в этот момент нельзя ссориться и позволять себе неблагочестивые помыслы, от этого теряется святость волшебного напитка. Окропление дома водой очищает не только жилище, но и членов семьи, делает их более здоровыми, нравственными и счастливыми.

Крещенские купания

Традиционно 19 января, в праздник Крещения Господня, вода из любого источника обладает чудодейственными свойствами и способностью исцелять, поэтому в этот день все православные христиане набирают ее в различные емкости и бережно хранят, добавляя по необходимости небольшими капельками, например, в стакан с водой. Как вы помните, даже небольшая порция способна освятить огромные объемы. Однако наиболее широко известен праздник Крещения массовыми купаниями. Конечно, решиться на это может далеко не каждый. Однако в последнее время крещенские купания становятся все более популярны.

Погружения проводятся в вырезанной в форме креста проруби, которая называется Иорданью. Окунувшись в холодную воду 19 января в Крещение, православный праздник, верующий человек, как гласит поверье, избавляется от грехов и всех хворей на целый год.

Когда принято набирать воду

В церковь за святой водой люди идут утром 19 января. Есть примета, что нужно взять ее первому. Это делает поведение некоторых прихожан неприемлемым для храма, ибо в священном месте нельзя толкаться, ругаться и суетиться.

Освященную воду можно набирать также накануне, 18 января, в Крещенский Сочельник. Служба в церкви идет и в этот день. Как говорят священники, вода освящается одинаково и 18, и 19 января, поэтому на ее целебных свойствах время сбора не отражается. При невозможности пойти в церковь можно воспользоваться обыкновенным квартирным водопроводом. Набирать воду из-под крана лучше в ночь с 18 на 19 января между 00.10 до 01.30. Это время считается наиболее благоприятным. Когда и где купаться в праздник Крещения? Относительно купания церковь отмечает, что оно не является каноном христианства, а просто стало традицией. Окунаться на Крещение можно как в ночь с 18 на 19 января, так и утром 19-го. В каждом городе к этому празднику организуются специальные места, узнать о них можно в любой церкви.

О принятии крещения в православной традиции

В Крещение Господне (история праздника повествует об этом) миру впервые явился Бог в трех ипостасях (Богоявление). Мало кто задумывается, что приобщение к Господу – важное событие в жизни каждого православного христианина. В день принятия крещения человек усыновляется Богом и становится частью Христа.

Крещение, как уже говорилось выше, следует переводить как погружение или обливание. Оба значения так или иначе связаны с водой, которая является символом православной христианской религии. Она обладает огромной разрушительной и созидательной силой. Вода – символ обновления, преображения и духовного очищения. Первые христиане проходили обряд принятия крещения в реках, озерах. В последующем, как и в настоящее время, это действо стали совершать в купелях. Православное крещение обязательно для освобождения от негативных сил.

После прохождения обряда крещения человек принимается Православной Церковью и перестает быть рабом сатаны, который теперь может искушать его только хитростью. После обретения веры можно посещать храм и молиться, а также пользоваться другими Таинствами православной веры.

Принятие Крещения взрослым человеком совершается осознанно, поэтому наличие крестных родителей не обязательно. Будущий христианин должен обязательно ознакомиться с основами православной веры и, по желанию, выучить молитвы.

Когда речь идет о младенцах, то им необходимы крестные родители, которые в последующем должны позаботиться о религиозном развитии ребенка и, конечно, молиться за него. Они должны быть примером нравственности для своих крестников.

Перед совершением Таинства всем, кто будет присутствовать в церкви, рекомендовано соблюдать пост и воздерживаться от мирских развлечений. Сами младенцы не нуждаются в подготовке.

Сейчас в каждой церкви существует запись на крещение, там же можно узнать, что необходимо взять с собой. Обязательно нужно приготовить освященный крестик и, по желанию, крестильный набор, в который входят рубашка, чепчик, пеленка. Для мальчиков чепчик не обязателен.

После проведения обряда вы получите «Свидетельство о крещении». Храните его, если ваш ребенок решит поступать в духовное училище, оно обязательно потребуется.

Надо сказать, что крещение ребенка – праздник, которому в России с каждым годом придается все большее значение.

Народные обычаи и традиции, связанные с Крещением

Праздник Крещения, конечно, менее популярен, чем Рождество Христово, однако он очень богат различными ритуалами. Вот некоторые из них.

В этот день принято выпускать в небо голубей во время богослужения, что является символом Духа Божьего, явившегося на землю в обличие этой птицы. Также этот ритуал «отпускает» рождественские праздники.

Обязательно происходит освящение воды в церквях. Накануне Крещения в водоемах вырезается крестообразная прорубь, крест же устанавливают вблизи от нее и иногда украшают. Воду крестят огнем, для чего священник опускает в нее горящий трехсвечник.

Чтобы смыть грехи во время крещенского купания, нужно окунуться с головой три раза.

В прежние времена молодежь в этот день развлекалась, катаясь на каруселях и коньках. Также парни и девушки колядовали – обходили с песнями и поздравлениями дома, а хозяева давали им угощение.

После этого праздника заканчивался пост. Молодые люди снова начинали собираться вместе на гулянья, где можно было выбрать себе вторую половинку. Период от окончания Крещенского и до Великого поста – время, когда можно было сыграть свадьбу.

В Крещение не принято работать и много есть.

Приметы и поверья

Человеку, который принял крещение 18 и 19 января, суждено быть счастливым всю жизнь.

Договориться о свадьбе в этот день – к счастливой жизни для будущей семьи. Вообще, любое доброе дело, начатое в этот день, благословенно.

Снег в Крещение – к богатому урожаю.

Солнце в этот день – быть плохому урожаю.

Умыться льдом и снегом в этот день – быть целый год красивой, милой да пригожей.

Девушки в этот вечер собирались вместе и гадали.

Крещенские гадания

Наиболее популярны, конечно, гадания на суженого. Способов узнать имя и увидеть будущего мужа – великое множество, некоторые из них достаточно жутковаты: с зеркалами, свечами, «спиритическими кругами» и алфавитом.

Практически каждая современная девушка знает о гадании на жениха по методу Татьяны Лариной: чтобы узнать имя суженого, нужно в полночь выйти на улицу и спросить у первого попавшегося мужчины, как его зовут.

А вот очень забавное гадание на исполнение желания. Задаете вопрос, хорошо представляя то, о чем спрашиваете (вопрос действительно должен быть важен для вас, ну а если делаете это ради шутки, то и ответ будет неправдивым), а потом зачерпываете из мешка зерна (крупу). Далее высыпаете все на тарелку и пересчитываете. Если количество зерен четное – сбудется, нечетное – не сбудется.

Источник: SYL.ru

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