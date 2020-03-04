Почему Елизавета I так жестоко расправилась с императором-младенцем?

Век дворцовых переворотов полон интриг, заговоров и, конечно, пролитой крови. Одной из тех, кто «отличился» в тот период, была и дочь Петра I — Елизавета Петровна. О том, как «кроткая Елисавет» решилась на столь жестокие шаги по пути на престол, рассказал историк Даниил Коцюбинский.
«Перед свержением Иоанна VI Антоновича — точнее, его матери и регентши Анны Леопольдовны, жены генералиссимуса Антона Брауншвейгского, — Елизавета колебалась. От природы она была человеком незлобным и не слишком коварным. К тому же она дружила со своей двоюродной племянницей, которая была старше ее всего на 9 лет и доверительно называла „сестрицей“. Со своей стороны, Анна Леопольдовна до последнего не верила тем, кто предупреждал ее о готовящемся заговоре, в частности, вице-канцлеру и фактическому главе правительства Андрею Остерману» — рассказал Коцюбинский.
Но в итоге Елизавета все же решилась на тягчайшее государственное преступление. По словам историка, она очень хотела стать императрицей — ведь в свое время ее мать, Екатерина I, составила в 1725 году завещание именно в ее пользу: именно Елизавета должна была сесть на престол в случае бездетности Петра II — внука Петра I и сына несчастного царевича Алексея, и смерти старшей сестры Анны.
«Несмотря на то, что Петр II Алексеевич умер в 1730 году, не успев даже жениться (Анна Петровна скончалась ещё в 1728 году), Верховный тайный совет проигнорировал волю покойной императрицы Екатерины I и пригласил на трон не ее дочь Елизавету, а вдовую курляндскую герцогиню Анну Иоанновну — дочь старшего брата Петра Ивана V. Она же, в свою очередь, умирая в 1740 году, завещала трон своему внучатому племяннику Иоанну Антоновичу, сыну ее племянницы Анны, дочери ее покойной старшей сестры — Екатерины Иоанновны Мекленбургской», — поведал Коцюбинский.
Правда, по словам историка, свергая императора-младенца, которому не исполнилось еще и полугода, и обрекая все Брауншвейгское семейство на мучительное заточение сперва в крепости, а затем в далеких Холмогорах, а самого Иоанна — на пожизненное одиночное заключение, Елизавета поначалу сделала вид, что ничего плохого свергнутой семье не сделает.
«Возможно, целуя младенца перед отправкой его вместе с семьей „за границу“, как поначалу было объявлено, она и сама в это верила. Но потом передумала и слово свое не сдержала, ибо прекрасно понимала, что узурпировала трон и если в какой-то момент Иоанн Антонович заявит о своих императорских претензиях, у него будут к тому все правовые основания», — объяснил Коцюбинский.
По словам эксперта, в первую очередь царствование Елизаветы Петровны ассоциируется с ее легким нравом, показной борьбой с «немецким засильем», покровительством русским национальным кадрам и французской барочной моде, а также со страстью к нарядам и украшениям. Помимо этого, был введен бессрочный мораторий на смертную казнь — и, пожалуй, это лучшее, что успела сделать Елизавета за двадцать лет правления.
Резко усилились гонения на старообрядцев — несколько тысяч человек в итоге предпочли сжечь себя, спасая чистоту своей веры, на которую покусилось правительство. Страна вступила в затяжную, кровопролитную и затратную, хотя и успешную, но малопонятную и непопулярную в российских же «верхах» Семилетнюю войну.
«Правление Елизаветы завершило начатый ее отцом период „просвещающегося абсолютизма“, когда императоры заявляли о том, что их единственная цель — „благо Отечества“, и вплотную подошло к эпохе „просвещенного абсолютизма“, когда верховная власть начнет публично рассуждать о „естественных правах человека“ и „счастье всех подданных“» — заключил историк.
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