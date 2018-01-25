Первый ректор ИГУ М. М. Рубинштейн

Читатели нашей газеты из первой публикации (№ 2 от 12.01.18), посвящённой открытию университета, уже знают имя первого ректора – Моисея Матвеевича Рубинштейна. Выбрав его в качестве главного создателя ИГУ, Совет народных комиссаров (первое большевистское правительство), учитывал не только его организаторские способности и высокую степень учёности, но и почти пролетарское происхождение.

Родился Моисей Матвеевич в селе Захарово Верхнеудинского уезда Забайкальской области. После окончания церковно-приходской школы был принят в уездное училище Верхнеудинска (ныне г. Улан-Удэ), а затем продолжил обучение в иркутской гимназии. Учился он на отлично, и за успехи в образовании в 1899 году был отправлен для дальнейшего обучения в Казанский университет. Там, как «весьма успевающий студент», был отправлен в 1900 году в Германию для продолжения обучения. После двух лет обучения сначала в Берлинском, а затем во Фрайбургском университетах, увлёкся философией и в 1905 году, защитив диссертацию, получил степень доктора философии. После защиты работал преподавателем в лучших германских университетах – в Берлине, Дрездене, Гейдельберге.

Моисей Матвеевич мог бы оставаться в Германии ещё многие годы, но он хотел служить России и потому в 1909 году вернулся на родину. Сначала преподавал на Высших женских курсах в Москве, а затем был принят приват-доцентом в МГУ на кафедру философии и психологии. Когда ему стали известны подвижки в деле открытия университета в Иркутске, он целиком был поглощён идеей этого важного мероприятия. В одной из своих докладных записок он писал: «С 1917 года я подготовлял открытие университета вместе с другими профессорами».

Сохранился рукописный список первых профессоров и преподавателей, с которыми М. М. Рубинштейн в 1917 и 1918 годах вёл переговоры о приглашении их для работы в Иркутском университете. Среди них А. Е. Крымский, московский профессор, специалист по востоковедению; Н. Д. Миронов – приват-доцент Петроградского университета; С. И. Радциг – московский профессор; П. Б. Петри – этнолог, приват-доцент Казанского университета и другие. Пусть не все они дали согласие на переезд в Иркутск, но стремление Рубинштейна открыть в Иркутске университет было ими поддержано.

В начале 1918 года Комиссия при культурно-просветительском отделе Совета народных комиссаров пригласила М. М. Рубинштейна возглавить группу учёных для организации университета в Иркутске, а ему самому исполнять обязанности профессора кафедры философии и психологии. В мае 1918 года он выехал из Москвы, а в августе назначен и. о. ректора будущего университета. Как Рубинштейн справился с данным ему поручением, читатель нашей газеты уже знает из предыдущей публикации, а в этой статье мы расскажем о личной его роли в развитии ИГУ.

Мы уже отмечали, что становление университета проходило в условиях гражданской войны. Колчаковские власти неоднократно делали попытки занять здание университета под казармы. «Мы живём под угрозой реквизиции нашего здания под военные нужды. Трудно в таких условиях работать, не имея самой уверенности в существовании университета», – писал Рубинштейн 3 июля 1919 года. Ректор и преподавательский состав обратились к самому «Верховному правителю России» – адмиралу Колчаку – с просьбой не занимать здание университета, но ответа не получили. И всё-таки занятия в университете продолжались, хотя сам Рубинштейн подвергался преследованиям со стороны местных властей. Дважды, 2 января и 18 декабря 1919 года Иркутский окружной суд возбуждал против ректора уголовные дела «за неповиновение властям». Несмотря на такие сложности, университет не только устоял, но и благодаря усилиям ректора продолжал развиваться.

В январе 1919 года на заседании Совета университета был рассмотрен вопрос об открытии третьего факультета – физико-математического с медицинским отделением, которое 24 декабря 1919 года было преобразовано в самостоятельный факультет, и таким образом факультетов стало четыре, а обучающихся на них студентов – более 600 человек.

25 января 1920 года иркутские студенты впервые праздновали День российского студента. Связан этот праздник с днём основания первого в России Московского университета, который был открыт 25 января 1755 года, в День святой великомученицы Тотианы (Татьянин день). В Иркутском университете по случаю праздника была выпущена газета «Татьянин день», а состоялось ли гуляние, автору статьи неизвестно.

28 января 1920 года состоялось заседание совета ИГУ по вопросу избрания ректора. Для избрания были выдвинуты три кандидатуры: М. М. Рубинштейн, Н. Д. Бушмакин и В. А. Сварчевский. Ректором был избран М. М. Рубинштейн 12 голосами против 9. Моисей Матвеевич отказался от должности ректора университета, заявив, что им должен быть человек, имеющий абсолютное или подавляющее большинство. Поскольку ректора не избрали, то с 30 января обязанности ректора исполнял профессор В. П. Доманжо – первый декан юридического факультета, а с 18 февраля обязанности ректора исполнял профессор Н. Д. Бушмакин. 24 июня 1920 года состоялись повторные выборы ректора ИГУ. Им был избран Н. Д. Бушмакин, который проработал на этой должности до июня 1929 года.

А М. М. Рубинштейн продолжал трудиться профессором университета. Летом 1920 года ему была поручена организация Восточно-Сибирского института просвещения. В октябре 1921 года Институт сливается с гуманитарным факультетом университета и образуется педагогический факультет, деканом которого был назначен Рубинштейн. Университет расширяется, и в его составе уже пять факультетов, но материальное положение его остаётся трудным. Не хватало денег, топлива, продовольствия. В феврале 1922 года с целью организации помощи и привлечения внимания общественности к нуждам вуза организуется комитет содействия Иркутскому университету, председателем которого избирается Рубинштейн. Уже в марте он добился от губернского ревкома выделения средств – 984 тыс. рублей на нужды университета. На заготовку топлива для своего вуза были мобилизованы студенты, которые напилили 700 саженей дров и добыли 26 тыс. пудов каменного угля в шахтах Черемхово. В июле 1922 года Комитет содействия университету организовал несколько концертов для иркутян в саду им. Парижской Коммуны. Весь сбор средств от концертов, в которых участвовали студенты и артисты городского театра, был передан на нужды университета. Были и другие формы поддержки ИГУ: субботники, коллективные взносы от различных организаций и артелей и т. д.

И университет выжил, 27 октября 1922 года состоялся первый выпуск специалистов. По этому случаю в газете «Университетский клич» вышла статья Рубинштейна «Праздник зрелости», в которой он, в частности, писал: «Наконец наступает день, которого с чувством жгучего нетерпения ждали мы все ¬¬¬– день первого выпуска настоящих питомцев нашего университета. Его четвертая годовщина является праздником совершеннолетия нашей высшей школы, а первый выпуск историков, славистов и юристов – нашим аттестатом зрелости».

В мае 1923 года Моисей Матвеевич покидает Иркутск и возвращается в Москву, где работает в МВТУ, МГПИ и других вузах до 1941 года. В 1941–1942 годах он преподавал в Красноярском педагогическом институте, а в 1943-м вернулся в МГПИ на должность профессора кафедры педагогики.

В Москве он занимается не только педагогической деятельностью, но и наукой, из-под его пера одна за одной выходят книги по педагогике и психологии. Всего им опубликовано свыше 10 монографий и учебников, последняя из которых, «Воспитание читательских интересов у школьников», вышла в 1950 году. Умер Моисей Матвеевич Рубинштейн 3 апреля 1953 года в возрасте 74 лет.

М. М. Рубинштейн был один из тех российских профессоров, которые не только без остатка отдавали свои знания народу, но и постоянно расширяли свой научный потенциал. «Мы не можем ставить себя в положение учёных, открывающих уже открытое, нам всегда нужен поиск новизны», – говорил он. Этот девиз первого ректора Иркутского университета может и должен служить нравственной позицией каждого, кто вступает на научную стезю или готовит себя к педагогическому труду.

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