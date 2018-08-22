Первая спартакиада БАМа

В конце августа 1974 года на самом отдалённом участке БАМА в таёжном посёлке Улькан состоялась первая спартакиада Байкало-Амурской магистрали.

Это был неслыханный спортивный праздник, торжество силы воли и мужества парней и девчат, умевших не только строить великую магистраль, а и побеждать на спортивных площадках. На старт вышли сотни посланцев союзных республик. Одним из героев стартов стал 37-летний начальник местного строительно-монтажного поезда Анатолий Фролов, быстрее всех пробежавший 100-метровую дистанцию.

Спор в острейшей борьбе гвардейцев ГТО выиграл лесоруб из Магистрального Николай Барышников. В таком ритме проходили все состязания. Командный приз спартакиады заслуженно выиграли хозяева состязаний.

Много воды утекло с тех пор. Фролов вырос в крупного руководителя российского калибра. Да и другие строители не затерялись в таёжной глубинке. Занятия спортом придавали силы и уверенность. Та Спартакиада – историческое воспоминание о славном начинании.

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