Паруса над Ангарой

Молодёжь, прогуливаясь по набережной Ангары в Иркутске, не представляет, что когда-то здесь был знаменитый яхт-клуб, воспитавший десятки выдающихся гребцов.

«Окно в Европу» прорубил в далёком 1928 году патриарх иркутского спорта Степан Гусев, сенсационно завоевавший серебряную медаль Всесоюзной спартакиады в Москве. Развитие этого красивого спорта как-то не вязалось со студёной и своенравной стремительной рекой. Своим успехом Гусев проторил дорожку к победам своим землякам. В первый послевоенный, 1946-й год сразу два экипажа – мужской и женский – выиграли серебряные награды чемпионата СССР в гребле на байдарках: Владимир Большин – Михаил Озаренок и Изольда Лахно – Конкорди Катруш. В 50-е годы тон задавал выпускник вечерней школы тренеров техникума физкультуры Николай Фролов. С партнёрами по команде он побеждал на отдельных дистанциях в первенстве ЦС «Спартак», а самого большого успеха добился в 1956 году, завоевав серебро Спартакиады народов России на байдарке-двойке в паре с Владимиром Нейхаузе. В том же году этот тандем отличился на чемпионате СССР в Киеве, финишировав бронзовыми призёрами. Спустя четыре года Фролов и Нейхаузе завоевали звание чемпионов России в Астрахани на дистанции 1000 метров. Успех иркутян повторил в эстафетной гонке талантливый молодой гребец Владимир Бырдин, с именем которого связано немало ярких побед. В 1962 году он в составе советского квартета в Румынии выиграл представительные международные состязания на байдарке-четвёрке. А год спустя в паре с землячкой – мастером спорта международного класса Тамарой Березовской выиграл призовое место на III Спартакиаде народов СССР. Это был огромный успех! И далеко не последний для Березовской, завоевавшей золотую медаль чемпионата СССР на байдарке в 1965 году на дистанции 1000 метров.

Бырдин и Березовская стали последними из могикан. Наследников, увы, не нашлось, красивейший вид спорта потерял популярность и былую славу.

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