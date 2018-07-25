ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Паруса над Ангарой
Павел Кушкин, заслуженный работник культуры РФ   
25 Июля 2018 г.
Изменить размер шрифта

grebec

Молодёжь, прогуливаясь по набережной Ангары в Иркутске, не представляет, что когда-то здесь был знаменитый яхт-клуб, воспитавший десятки выдающихся гребцов.

irk 1930 god

«Окно в Европу» прорубил в далёком 1928 году патриарх иркутского спорта Степан Гусев, сенсационно завоевавший серебряную медаль Всесоюзной спартакиады в Москве. Развитие этого красивого спорта как-то не вязалось со студёной и своенравной стремительной рекой. Своим успехом Гусев проторил дорожку к победам своим землякам. В первый послевоенный, 1946-й год сразу два экипажа – мужской и женский – выиграли серебряные награды чемпионата СССР в гребле на байдарках: Владимир Большин – Михаил Озаренок и Изольда Лахно – Конкорди Катруш. В 50-е годы тон задавал выпускник вечерней школы тренеров техникума физкультуры Николай Фролов. С партнёрами по команде он побеждал на отдельных дистанциях в первенстве ЦС «Спартак», а самого большого успеха добился в 1956 году, завоевав серебро Спартакиады народов России на байдарке-двойке в паре с Владимиром Нейхаузе. В том же году этот тандем отличился на чемпионате СССР в Киеве, финишировав бронзовыми призёрами. Спустя четыре года Фролов и Нейхаузе завоевали звание чемпионов России в Астрахани на дистанции 1000 метров. Успех иркутян повторил в эстафетной гонке талантливый молодой гребец Владимир Бырдин, с именем которого связано немало ярких побед. В 1962 году он в составе советского квартета в Румынии выиграл представительные международные состязания на байдарке-четвёрке. А год спустя в паре с землячкой – мастером спорта международного класса Тамарой Березовской выиграл призовое место на III Спартакиаде народов СССР. Это был огромный успех! И далеко не последний для Березовской, завоевавшей золотую медаль чемпионата СССР на байдарке в 1965 году на дистанции 1000 метров.

Бырдин и Березовская стали последними из могикан. Наследников, увы, не нашлось, красивейший вид спорта потерял популярность и былую славу.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 