Откуда пошла самая распространенная русская фамилия Смирнов? Рассмотрим версии

В списке общерусских фамилий Смирнов находится на первом месте и является самой распространенной русской фамилией. Интересно, что уже в 16-ом столетии она была одной из самых популярных. В середине прошлого века только в Москве жило 58 тысяч человек с такой фамилией, а на сегодня насчитывается около 70 тысяч Смирновых.
Семья Смирнова Ф.М., 1890 г.
Как Смирной стал Смирновым
Многочисленные источники говорят в пользу версии, что фамилия Смирнов – новая форма фамилии Смирной. Впервые она была документально зафиксирована в 17 веке, до этого же в исторических документах Смирновы записывались под фамилией Смирной. С такой фамилией можно найти помещиков и дворян по всей России. А уже в 17-ом столетии в документах встречаются Смирновы: управляющий казначейством и тайный советник Владимир, стрелец Иван, московский дьяк Богдан и другие известные в свое время люди. Иоанн Златоуст говорил: «Не в имени заключены вещи, но природа вещей образует имена, согласно собственной сущности». Это изречение наиболее подходит к происхождению фамилии Смирнов. Некоторые исследователи полагают, что она появилась в крестьянской среде. Тихие и послушные дети в крестьянским семьях значительно облегчали долю родителей, за что их называли «смирными», то есть ребенок как бы получал прозвище Смирной, которое постепенно вытесняло его настоящее, данное при рождении имя и становилось основным на всю жизнь. Советский лингвист и известный ономаст В.А. Никонов также полагал, что основой популярной фамилии явилось мирское имя Смирной, указывающее на черту характера, покладистый нрав и послушность своего хозяина. Несколько иной версии придерживался языковед-славист Б.О. Унбегаун. Он считал, что подобное прозвище давалось не за кроткий и спокойный нрав, а в качестве пожелания, чтобы человек был таким, то есть, согласно его версии, Смирным называли родители ребенка при рождении. По мнению ученого, это отражало «предчувствия или желания родителей относительно поведения ребенка в будущем». Впрочем, эти теории не противоречат и даже могут дополнять друг друга.
Отсылка к христианству
Существует версия, что прозвище Смирной давалось не только тихим и покладистым людям, но и означало «монах» или «монашеский». Это логично, поскольку слово «смирный» (или «смирной») ассоциируется, прежде всего, с понятием смирения, которое является одной из основных христианских добродетелей. С этой точки зрения, смирный человек лишен гордыни, высокомерия, он послушен и кроток. На Руси, согласно данной версии, смирным считали также непритязательного, доброго, а также неприхотливого человека. Понятие «смиренность», как и сегодня, в древние времена воспринималось как покорность, послушность и даже подавление в себе некоторых желаний и чувств. Это также вызывает ассоциации с жизнью монахов, которые «смиряются», отказывают себе в различных мирских желаниях и довольствуются самым малым, посвящая себя Богу. Примечательно, что Владимир Даль к общепринятым значениям слова «смирной» добавил и другие: «обузданный нравственно», «раскаивающийся», «лишенный природной дикости, зверства», «осознавший свои слабости и недостатки». В связи с этим становится понятно, почему фамилию Смирнов (а изначально Смирной) связывали с монахами.
Другие версии
Как раз с середины 16-го столетия русские фамилии, по словам исследователей, начали усваивать патронимические суффиксы –ов и –ев. Некоторые ученые считают, что так же фамилия Смирнов изначально была чем-то вроде второго отчества, то есть означала «сын Смирного», поскольку патроним отца, как правило, давал наследственное имя семье.
Существует версия, что рассматриваемая фамилия может указывать на конкретную местность. Еще в конце 16 века появилась область Смирновия, что говорило о том, что на этой территории проживало много Смирновых, однако такое название являлось обиходным, а не официальным. На сегодняшний день есть множество населенных пунктов по всей России с названием Смирново. Выходцев из этих мест, вероятно, называли Смирновыми, а такое географическое прозвище могло впоследствии перерасти в фамилию.
По другой версии, впервые данная фамилия была дана ученику семинарии. Не всем известно, что в духовных училищах для некоторых стипендий требовалось сменить фамилию на ту, которая будет иметь какой-то хороший смысл или будет более благозвучной. Среди таких семинарских «прозвищ» можно выделить фамилии Любомудров, Добронравов, Тихомиров. Считается, что фамилия Смирнов также была присвоена одному из учеников за доброту и покладистый характер, после чего получила широкое распространение. Много людей с такой фамилией можно найти среди выпускников духовных семинарий Москвы и Санкт-Петербурга.
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