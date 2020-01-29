ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Откуда пошла самая распространенная русская фамилия Смирнов? Рассмотрим версии
По инф. cyrillitsa.ru   
29 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Откуда пошла самая распространенная русская фамилия Смирнов? Рассмотрим версии

В списке общерусских фамилий Смирнов находится на первом месте и является самой распространенной русской фамилией. Интересно, что уже в 16-ом столетии она была одной из самых популярных. В середине прошлого века только в Москве жило 58 тысяч человек с такой фамилией, а на сегодня насчитывается около 70 тысяч Смирновых.

Откуда пошла самая распространенная русская фамилия Смирнов? Рассмотрим версии

Семья Смирнова Ф.М., 1890 г.

Как Смирной стал Смирновым

Многочисленные источники говорят в пользу версии, что фамилия Смирнов – новая форма фамилии Смирной. Впервые она была документально зафиксирована в 17 веке, до этого же в исторических документах Смирновы записывались под фамилией Смирной. С такой фамилией можно найти помещиков и дворян по всей России. А уже в 17-ом столетии в документах встречаются Смирновы: управляющий казначейством и тайный советник Владимир, стрелец Иван, московский дьяк Богдан и другие известные в свое время люди.
Иоанн Златоуст говорил: «Не в имени заключены вещи, но природа вещей образует имена, согласно собственной сущности». Это изречение наиболее подходит к происхождению фамилии Смирнов. Некоторые исследователи полагают, что она появилась в крестьянской среде. Тихие и послушные дети в крестьянским семьях значительно облегчали долю родителей, за что их называли «смирными», то есть ребенок как бы получал прозвище Смирной, которое постепенно вытесняло его настоящее, данное при рождении имя и становилось основным на всю жизнь.
Советский лингвист и известный ономаст В.А. Никонов также полагал, что основой популярной фамилии явилось мирское имя Смирной, указывающее на черту характера, покладистый нрав и послушность своего хозяина. Несколько иной версии придерживался языковед-славист Б.О. Унбегаун. Он считал, что подобное прозвище давалось не за кроткий и спокойный нрав, а в качестве пожелания, чтобы человек был таким, то есть, согласно его версии, Смирным называли родители ребенка при рождении. По мнению ученого, это отражало «предчувствия или желания родителей относительно поведения ребенка в будущем». Впрочем, эти теории не противоречат и даже могут дополнять друг друга.

Отсылка к христианству

Существует версия, что прозвище Смирной давалось не только тихим и покладистым людям, но и означало «монах» или «монашеский». Это логично, поскольку слово «смирный» (или «смирной») ассоциируется, прежде всего, с понятием смирения, которое является одной из основных христианских добродетелей. С этой точки зрения, смирный человек лишен гордыни, высокомерия, он послушен и кроток. На Руси, согласно данной версии, смирным считали также непритязательного, доброго, а также неприхотливого человека.
Понятие «смиренность», как и сегодня, в древние времена воспринималось как покорность, послушность и даже подавление в себе некоторых желаний и чувств. Это также вызывает ассоциации с жизнью монахов, которые «смиряются», отказывают себе в различных мирских желаниях и довольствуются самым малым, посвящая себя Богу.
Примечательно, что Владимир Даль к общепринятым значениям слова «смирной» добавил и другие: «обузданный нравственно», «раскаивающийся», «лишенный природной дикости, зверства», «осознавший свои слабости и недостатки». В связи с этим становится понятно, почему фамилию Смирнов (а изначально Смирной) связывали с монахами.

Откуда пошла самая распространенная русская фамилия Смирнов? Рассмотрим версии

Другие версии

Как раз с середины 16-го столетия русские фамилии, по словам исследователей, начали усваивать патронимические суффиксы –ов и –ев. Некоторые ученые считают, что так же фамилия Смирнов изначально была чем-то вроде второго отчества, то есть означала «сын Смирного», поскольку патроним отца, как правило, давал наследственное имя семье.

Существует версия, что рассматриваемая фамилия может указывать на конкретную местность. Еще в конце 16 века появилась область Смирновия, что говорило о том, что на этой территории проживало много Смирновых, однако такое название являлось обиходным, а не официальным. На сегодняшний день есть множество населенных пунктов по всей России с названием Смирново. Выходцев из этих мест, вероятно, называли Смирновыми, а такое географическое прозвище могло впоследствии перерасти в фамилию.

По другой версии, впервые данная фамилия была дана ученику семинарии. Не всем известно, что в духовных училищах для некоторых стипендий требовалось сменить фамилию на ту, которая будет иметь какой-то хороший смысл или будет более благозвучной. Среди таких семинарских «прозвищ» можно выделить фамилии Любомудров, Добронравов, Тихомиров. Считается, что фамилия Смирнов также была присвоена одному из учеников за доброту и покладистый характер, после чего получила широкое распространение. Много людей с такой фамилией можно найти среди выпускников духовных семинарий Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще интересные подробности из нашей истории:

Сyrillitsa.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 