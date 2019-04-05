Операция Columba: как голуби помогали в борьбе с нацистской Германией

Во время Второй мировой войны это была одна из наиболее особенных миссий: 17 тыс. голубей передавали британцам информацию об оккупированных немцами территориях, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

"Скелет был последним, что ожидал увидеть в дымоходе своего камина Дэвид Мартин, - повествует автор статьи Арне Мольфентер. - Но этим утром осенью 2012 года пожилой мужчина из графства Суррей обнаружил скелет птицы. Еще более странным было то, что на лапе птицы прямо над когтями была прикреплена маленькая красная капсула. В ней находился крошечный свиток".

Находка Мартина привлекла всеобщее внимание. Эксперты быстро пришли к выводу, что это тайное послание времен Второй мировой войны. Но все попытки расшифровать его, предпринятые британским Центром правительственной связи, не увенчались успехом. Что же скрывало в себе это послание?

"Ответить на этот вопрос поможет британский Национальный архив, где хранится документ спецслужб под названием Columba - "голубь" с латинского - и два примечательных рисунка: изображение голубя, а под ним карикатура на Адольфа Гитлера, на которой он лежит на земле, поскользнувшись на голубином помете", - пишет издание.

Речь идет об операции Columba, которую в годы Второй мировой войны проводил отдел D подразделения MI14 британской спецслужбы. "В подчинении" у него находилось 17 тыс. сотрудников - правда, не людей, а почтовых голубей.

"Начиная с 8 апреля 1941 года британская спецслужба выпускала голубей над Нидерландами, Бельгией и Францией и использовала их в качестве летающих курьеров для передачи сообщений об оккупированных вермахтом территориях", - говорится в статье.

"Голубей запирали в ящики, подвешенные к парашюту. (...) На наружной стороне прикрепляли анкету, тончайший лист рисовой бумаги, карандаш, немного корма для голубя и инструкцию: "Парашют закопайте! Голубя кормите каждый день и следите, чтобы у него была возможность расправить крылья!" Послание оканчивалось словами: "Будьте смелыми! Мы вас не забудем!". Затем по ночам пилоты королевских ВВС сбрасывали птиц над оккупированными территориями.

Одного из голубей в июле 1941 года обнаружили в поле в бельгийском Лихтервелде дети семьи Дебайли. Они обратились за советом к священнику Джозефу Раскину, который составил ответное послание. "В нем были названы тайные позиции немцев, склады боеприпасов и горючего, а также точные данные об авиаударах. Письмо также содержало точную карту немецкой линии обороны, протянувшейся на 67 км по бельгийскому побережью, и информацию о том, что крепость Тиллегем вблизи Брюгге была центром связи немецкого командования на территории от Нидерландов до северной Франции - ранее союзникам это было неизвестно", - отмечает Мольфентер.

Раскину удалось разместить на листе бумаге размером 5 на 5 см около 5 тыс. слов - благодаря искусству каллиграфии, которому он обучился, работая миссионером в Китае. Его послание британская спецслужба оценила настолько высоко, что его показывали даже премьер-министру Уинстону Черчиллю, чтобы показать, насколько сильным было сопротивление в оккупированных странах.

Между немцами и британцами завязалась воздушная борьба, пишет издание: вермахт размещал у Ла-Манша стрелков, чтобы отстреливать британских голубей. Немецких птиц боялись и британцы: в 1942 году над архипелагом Силли кружили их соколы-сапсаны, которые отрывали голубям головы прямо в воздухе.

Джозеф Раскин тем временем пытался другими способами передать в Лондон послания и использовал для этого хорошо знакомого полицейского инспектора, но зять полицейского его выдал и 18 октября 1943 года Раскина казнили.

"Однако операция Columba продолжалась и 6 июня 1944 года достигла своего апогея, когда голуби первыми принесли весть об успешной высадке союзников в Нормандии. (...) Некоторые голуби засвидетельствовали ужасы того времени: перья вернувшихся птиц были в человеческой крови".

"Операция Columba закончилась 14 февраля 1945 года. За 3,5 года было выпущено 17 тыс. птиц. Лишь 10% из них возвращались живыми обратно, было получено только около тысячи посланий. Однако эта операция принесла и некоторые успехи, например, данные о том, где находились немецкие бункеры, радиолокационные станции и пусковые установки для ракет "Фау-1" и "Фау-2".

"Каждый голубь, возвращавшийся с посланием обратно, нес не только тайную информацию, - пишет Der Spiegel в заключение. - Он нес и надежду. Для людей по обе стороны Ла-Манша".

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ