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Он отвечал за всё
|Ведущий рубрики Николай ЛАПТЕВ, выпускник ИГУ 1964 года, профессор, почётный работник высшей школы
|01 Марта 2018 г.
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Очерк о Н.Д. Бушмакине, ректоре университета с 1920 по 1929 год. К 100-летию Иркутского госуниверситета.
В июне 1920 года в Иркутском университете состоялись выборы нового ректора. Им стал профессор Николай Дмитриевич Бушмакин – один из организаторов первого вуза Восточной Сибири. Он был в составе первых профессоров, приехавших в Иркутск для открытия университета. До приезда в наш город Н. Д. Бушмакин прошёл большую жизненную школу.
Н.Д. Бушмакин
Родился он в городе Чистополь Казанской губернии. В 1899 году окончил медицинский факультет и был направлен на работу земским врачом в один из уездов Казанской губернии, где проработал до 1903 года. В 1903–1904 гг. был врачом пограничной стражи в Манчжурии, принимал участие в Русско-японской войне, после окончания которой был принят в анатомический институт в Казанском университете и в 1912 году был избран доцентом. В 1913 году Бушмакин избирается профессором Варшавского, а в 1915-м – Ростовского университетов. В 1916 году он вновь вернулся в Казань и был назначен заведующим кафедрой анатомии университета.
В марте 1918 года Народный комиссариат просвещения Российской Советской республики уполномочил приват-доцента Московского университета М. М. Рубинштейна сформировать штат работников для трёх факультетов иркутского университета – историко-филологического, юридического и медицинского. Среди приглашённых оказался и Бушмакин, который прибыл в Иркутск летом 1918 года. Ему поручили стать организатором медицинского факультета, назначив на должность профессора ИГУ. С этой задачей Николай Дмитриевич успешно справился.
В феврале 1920 году его назначили исполнять обязанности ректора и поручили подготовить открытие ещё двух факультетов – ветеринарного и рабочего. Летом 1920 года оба факультета были открыты, а Николай Дмитриевич 24 июня этого же года был избран ректором университета, и в этой должности проработал до июня 1929 года – десять лет. На это десятилетие и выпало создание того основания, которое мы называем прочным фундаментом ИГУ. Как уже отмечалось, в начале 1920 года университет начал работу по организации новых факультетов. Особенно много хлопот было связано с формированием рабфака.
В марте совет университета принял решение создать специальную комиссию для осуществления набора слушателей на факультет. Хотя факультет и назывался рабочим, для учёбы на нём допускались мелкие служащие и крестьяне. Причём норма для них, 50 человек, определялась губревкомом и была обязательной, и поэтому членам комиссии приходилось вести работу по набору на селе. Иркутский губревком держал его под своим контролем. Всем уездным и аймачным ревкомам был отправлен специальный циркуляр о направлении на учёбу в Иркутский университет крестьян, в первую очередь сельских активистов. Местные органы и члены университетской комиссии с заданием справились, и набор слушателей был осуществлён в срок.
Рабочий факультет ИГУ был открыт 19 августа 1920 года. К занятиям на нём приступили 355 слушателей. Среди них: 173 рабочих, 50 крестьян и 182 служащих. Рабфак был у ректора под особой опекой, и он всеми силами стремился к тому, чтобы условия для учёбы и проживания слушателей были хорошими. И это ему вполне удалось!
В 1928 году в Иркутский университет приезжал нарком просвещения СССР. Он посетил все факультеты, библиотеку и дал высокую оценку их состояния. Особенно впечатлил его рабфак: «Рабфак развернулся превосходно! Он занимает большое помещение, имеет просторные, светлые, весьма недурно оборудованные кабинеты, а общежития его хороши на редкость!» Так А. В. Луначарский характеризовал иркутский рабфак, назвав его одним из лучших в стране. Но эта оценка была дана наркомом Просвещения в конце 20-х годов, а в их начале дело обстояло совсем по-другому.
Во-первых, с открытием рабфака, а затем и ветеринарного факультета, университет значительно расширился и свою третью годовщину открытия отмечал в следующем составе: факультетов – пять, студентов и слушателей рабфака – 2316, профессоров – 30, преподавателей и сотрудников – 194. Их надо было мобилизовать на работу и учёбу, а главное – сохранить. Наступали самые голодные 1921 и 1922 годы, и необходимо было принимать чрезвычайные меры, чтобы не только выжить, но и развиваться. О том, как преодолевались эти трудности, мы писали в предыдущих публикациях и повторяться не будем.
Во-вторых, в ноябре 1920 года в столице Дальневосточной Временной республики (ДВР) – Верхнеудинске (Улан-Удэ) состоялось открытие Прибайкальского народного университета, и Иркутский университет возложил на себя шефство над ним. Министерство народного просвещения ДВР попросило совет Иркутского университета прислать в Верхнеудинск несколько профессоров для чтения лекций и получило согласие. Иркутский университет выделил несколько сотен книг для Прибайкальского университета. Между университетами установились хорошие связи, и поездки иркутских профессоров в Верхнеудинск стали регулярными. Правительство ДВР в 1922 году предложило ректору ИГУ Бушмакину пост министра народного просвещения, но он не согласился, потому что сам Иркутский университет переживал в этот период очень серьёзные трудности. В 1922 году в нём началась реорганизация на основе директивы Советского правительства, вследствие которой историко-филологический и юридический факультеты были объединены в один – гуманитарный, а физико-математический вошёл в состав педагогического факультета, образовавшегося ещё в 1921 году и ставшего основным.
Руководство университета направило в Москву профессора М. М. Рубинштейна с докладной запиской о необходимости восстановления физико-математического факультета. Но это поездка была безуспешной, и на долгие годы он (факультет) остался отделением педфака. Началась педагогизация и идеологизация университета.
В начале 1923 года над ним нависла угроза ликвидации из-за нехватки средств у советского правительства. Н. Д. Бушмакин выехал в Москву, чтобы отстоять университет, и это ему удалось. В апреле в Иркутск пришла спасительная телеграмма о том, что из всех новых университетов в РСФСР на государственное обеспечение остаётся один – иркутский.
В июне 1930 года Бушмакин по направлению Наркомздрава переехал в Хабаровск с целью организации Дальневосточного (Хабаровского) медицинского института, был первым директором этого вуза (1929–1932). В связи с дефицитом преподавателей одновременно возглавлял кафедры нормальной анатомии и гистологии.
С 1932 года Николай Дмитриевич обосновался в Ленинграде, где принял участие в создании отдела морфологии человека во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ) им. А. М. Горького, был заместителем директора по науке этого института, а также заведовал кафедрой анатомии в медицинском вузе-больнице имени И. И. Мечникова. Он входил в правление Ленинградского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Им опубликовано около 40 научных работ по самым разнообразным отделам анатомии и антропологии. Н. Д. Бушмакину было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Скончался Николай Дмитриевич в Ленинграде 5 октября 1936 года, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
Ведущий рубрики Николай Лаптев, выпускник ИГУ 1964 года, профессор, почётный работник высшей школы
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