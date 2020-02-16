ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Офени: как язык бродячих торговцев стал уголовным жаргоном в России?
По инф. cyrillitsa.ru   
16 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Бабки, пахан, лох, шуровать – эти и многие другие слова появились в уголовном жаргоне из тайного языка странствующих коробейников офеней. И на то были свои причины.

Офени: почему русские уголовники использовали именно их жаргон

Ботать по фене

В монографии «Особенности возникновения и развития организованной преступности в дореволюционной России» О. Калпинская справедливо отмечает, что к началу XVIII века на территории страны сформировались «корпорации бродяг», промышлявших мелкими кражами и попрошайничеством. Именно их и принято считать костяком «ордена воров», которых сегодня называют ворами в законе. В элиту входили воры-карманники и медвежатники – те, кто обладал виртуозными техническими навыками. Кроме них к началу XX века в стране орудовало немало банд конокрадов, которые воровали, перекрашивали, перегоняли и продавали лошадей; картежных шулеров и фальшивомонетчиков.

В XVIII веке встречались целые селения разбойников и воров. К тем же временам относят появление воровских законов, из которых до сегодняшних дней сохранились такие, как внесение платы за вступление в воровское братство, прохождение обряда посвящения, замена имен прозвищами и общение на фене – тайном языке бродячих торговцев офеней. Примечательно, что одним из первых, кто показал, что истоки уголовного арго лежат в тайном языке офеней, был известный фольклорист и этнограф, автор легендарного «Словаря живого великорусского языка» Владимир Даль.

В 60-е годы XIX века князь-беллетрист К. Мещерский писал, что каждый на Руси – от Вислы до Тобольска и от Дона до Лены – знает офеней, вечных странников, говорящих на своём кодовом языке, неустрашимых и хитрых и обманывающих везде, где обмануть можно. Хотя основным промыслом офеней была продажа разных мелочей (тесьмы, лент, иголок, ниток, пуговиц и другого кустарного товара), в их лексике было мало профессиональных слов, связанных с торговлей. Причины понятны: когда продавцы, переговариваясь между собой, употребляют непонятные для других слова, они получают больше возможностей обмануть покупателя.

Как пишет Н. Хаджаева в монографии «Лингвокультурологический аспект возникновения в языке социальной лексики», в возрасте 8 лет мальчиков начинали обучать офенству. Наряду с побоями и лишениями, голодом и отсутствием постоянного дома детям, чтобы выжить, приходилось постоянно перенимать и совершенствовать приемы взрослых, которые обманывали покупателей при любом удобном случае. А чтобы дело точно выгорело, в разговоре между собой офени пользовались тайным языком. К тому же среди них было предостаточно людей с криминальным прошлым, разбойников, которые рано или поздно повторно оказывались на каторге и обучали коллег-каторжан секретному языку.

По Владимирскому тракту

Важно и то, что офенями принято называть крестьян Владимирской губернии. Большая их часть старалась не уходить далеко от родного края. Поэтому те преступники, которых гнали по знаменитой Владимирке на каторгу, могли, общаясь с офенями или слыша их речь, заимствовать отдельные их слова. Конечно, непосвященные не догадывались, что: фраза «Кчон не мастырит, тот не бряет» означает известную пословицу «Кто не работает – тот не ест» и что хаза – это притон, лох – изначально мужик, крестьянин (сейчас - доверчивый и не слишком умный человек), пахан – изначально хозяин (сейчас - опытный вор), клёво – хорошо, лафа – свободная жизнь, стрема – опасность. Но порой семантика отдельных слов угадывалась из контекста.

Чужой среди своих

Употребление даже отдельных слов в речи позволяло и офеням, и уголовникам не только размыть смысл сказанного, но и идентифицировать говорящего, быстро установить его принадлежность к странствующе-преступной среде, понять, что он свой. По наблюдениям земляка владимирских офеней, сенатора и экономиста В. Безобразова, они отличаются от обычных крестьян низким ростом, вертлявостью, одеждой, бытом и собственным лексиконом. Жизнь по понятиям и феня позволяли преступникам дистанцироваться от общества, обособляться и подчеркивать свою непохожесть на остальных.

Знание языкового кода было крайне важно еще по одной причине. Оно помогало выявить засланного казачка – человека, которого правоохранительные органы могли внедрить в уголовный мир. Я. Красковский в статье «Уголовный жаргон» рассказывает, что для обозначения доносчика, осведомителя уголовники использовали не только хорошо известное «стукач», но еще с десяток синонимов. Например, брус лягавый – осведомитель-заключенный, или духарь - любой доносчик. При этом оперативник, пытающийся выдать себя за вора в законе или закоренелого рецидивиста, проваливали чаще всего именно языковой экзамен.

Криминальный талант вечных странников

Ошибочно полагать, что офенский лексикон знали только коробейники Ковровского и Вязниковского уездов Владимирской губернии. Владимир Даль пишет, что им пользовались многие профессиональные сообщества и социальные группы, чья жизнь предполагала постоянные перемещения. На офенском умели общаться нищие и раскольники, ямщики почтовых трактов и крестьяне, работающие на отхожих промыслах, торговцы-разносчики и даже мелкие купцы. Непонятный другим язык был удобным механизмом: он позволял обсуждать дела, в том числе и схему облапошивания, прямо в присутствии покупателя.

Язык офеней прижился также в преступной среде. Владимир Даль отмечал, что в Тверской и Рязанской губерниях был распространен так называемый кантюжный язык, в основе которого лежал офенский. На нем разговаривали записные нищие и мошенники, разбойники и конокрады. Например, воры-карманники (ширмачи) охотно употребляли офенское слово «ширман», означающее карман. При этом со временем у «ширмана» появились десятки синонимов: балка, шхера, гужак – для обозначения различных типов карманов. Используя офенский язык, уголовники могли без проблем общаться друг с другом на любые темы в присутствии охранников: обсуждать способы нарушения тюремных правил, варианты мести надзирателю или даже план побега.

...И еще из малоизвестных страниц былого:

По инф. cyrillitsa.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 