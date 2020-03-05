Обручальные кольца — прекрасный символ брака, но... не в СССР 30-х годов

Сейчас считается, что если человек не носит обручальное кольцо, то он не состоит в браке или скрывает семейное положение. Но так было не всегда. До революции религия занимала главную роль, а на церковный брак пошел даже Владимир Ильич Ленин. После прихода большевиков к власти русская свадебная традиция была отменена. Поэт Владимир Маяковский писал о том, что мужчину и женщину «не поп скрепляет». В СССР в 30-х годах ношение кольца воспринимали как «буржуазный пережиток».

После революции

Несмотря на запрет венчания, коммунисты не могли обойтись без бракосочетания. Комсомольцы придумывали особенные «красные свадьбы»: «мещанские» застолья сменились посиделками, на которых не было родителей жениха и невесты. Молодожены расписывались в ЗАГСе, пели революционные песни.

В своей книге исследователь Наталья Лебина пишет, что обручальные кольца и другие свадебные атрибуты не считались признаками церемонии бракосочетания. До конца 1920-х годов кольца воспринимались в качестве пережитков прошлого. Комсомольцы следили за тем, чтобы люди не венчались. Кольца не носили молодые люди, мужчины и женщины старшего возраста.

Литературовед Елена Скрябина вспоминала о том, что она перестала носить кольцо из-за намеков своего начальника.

Причиной негативного отношения к кольцам была опасность конфискации. В период индустриализации для пополнения бюджета власти изымали у населения ювелирные изделия. Людей отправляли в «парилку», где они «добровольно» отдавали украшения. Но уже в 30-х годах большевики начали относиться к официальному браку как к норме.

Власти долго не могли создать советский свадебный обряд, но все поменялось в период «хрущевской оттепели». На это повлияла реформа ЗАГСов. До 1956 года отделы ЗАГС находились в подвала органов МВД, а позже для нужд общественности были построены целые дворцы. В новых отделах церемония бракосочетания больше напоминала венчание. Молодожены обменивались кольцами, а сотрудники ЗАГСа торжественно поздравляли жениха и невесту. Невеста надевала фату и белое платье.

Образцовой свадьбой того времени можно считать бракосочетание космонавтов А. Николаева и В. Терешковой. На церемонии присутствовали Никита Хрущев и Юрий Гагарин. Несмотря на это, официальная пропаганда все еще не поддерживала проведение церковных служб, в связи с чем в епархиях РПЦ проводилось всего несколько венчаний в год.

Вот такие интересные приключения во времени обручальных колец. То не в чести они были, а сейчас как раз наоборот — многие хотели бы носить на пальце заветное колечко. Ведь эта атрибутика очень важная. Обручальные кольца символизируют верность, согласие, крепкий брак и, конечно, великую любовь.

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По инф. cyrillitsa.ru

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