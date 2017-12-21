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Нелегалы – элита российской разведки
По инф. "Аргументы Недели"   
21 Декабря 2017 г.
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army general

Разведчики часто шутят, что нелегалу, много лет работавшему под чужим именем, можно давать звание народного артиста. Их настоящие фамилии чаще всего навсегда остаются под грифом «Совершенно секретно». И лишь иногда их рассекречивают по особому решению Центра, пишут «Аргументы Недели».

О проблемах нелегалов обозреватель «АН» попросил рассказать бывшего сотрудника российских спецслужб полковника в отставке Альберта Семёновича НОВИКОВА.

Без права на славу

20 декабря этого года органы госбезопасности России отметили свой столетний юбилей. На закрытых собраниях вспоминали известных и пока ещё малоизвестных героев. Но даже в своём узком и проверенном кругу не назывались настоящие фамилии действующих нелегалов.

– Не обидно, что даже в юбилей – 100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ сегодняшних героев нелегальной разведки обделили персональными почестями? – решил сразу обострить беседу обозреватель «АН».

Полковник Новиков пожал плечами:

– Таковы издержки строжайшего режима секретности. Не зря у нелегальной разведки девиз: «Без права на славу, во славу Державы!».

– Альберт Семёнович, знаю, вы начинали службу ещё в Первом главном управлении КГБ СССР, – решил блеснуть своей осведомлённостью журналист. – Теперь это СВР – Служба внешней разведки. Разведчики стыдятся старого названия?

– Глупости! – отмахнулся от бестактного вопроса Новиков. – Как писал мой бывший шеф генерал Шебаршин: «КГБ в России никогда не умрёт. Смертны лишь его названия».Кстати, в братской Белоруссии до сих пор существует Комитет государственной безопасности.

– Расскажите, пожалуйста, о малоизвестных фактах и специфике работы разведчика-нелегала. Чем она отличается, скажем, от деятельности сотрудника легальной резидентуры? Ведь, по сути, они занимаются одним и тем же делом – добывают информацию для Центра.

Альберт Семёнович на минуту задумался, потом начал рассказывать:

– «Подкрышники» – те разведчики, кто работает под прикрытием статуса дипломата, журналиста, торгового представителя нашей страны, после самого напряжённого дня вечером, возвращаясь в семью или к друзьям, могут расслабиться, сбросить маску. Нелегал информацию тайно собирает, он всегда в напряжении. За его спиной нет официальной поддержки государства. Есть даже жестокое, но необходимое правило: разведка никогда публично не подтверждает, что тот или иной человек является их сотрудником.

– То есть в Центре попросту отказываются от провалившегося шпиона? – решил подлить масла в огонь обозреватель «АН».

– Шпионы – это у них. У нас – герои-разведчики, – мягко поправил журналиста полковник.

Действительно, герои. Люди, не претендующие на славу и популярность. Чем они хуже всемирно известных эстрадных звёзд, спортсменов, космонавтов? Но о разведчиках-нелегалах редко пишут и почти не говорят. На слуху лишь с десяток фамилий, рассекреченных по указанию Центра. И лишь в «лесу», в штаб-квартире СВР в Ясенево, в кабинете истории нашей разведки есть специальный стенд с именами, причём далеко не всех героев разведчиков-нелегалов. Их слава – под грифом «Секретно» и лишь для внутреннего пользования.

внешняя разведка

Нашим нет равных в мире

Обозреватель «АН» прервал рассказ старого разведчика провокационным вопросом:

– А зачем вообще нужны нелегалы? Американцы, например, утверждают, что нелегальная разведка – это пустая трата денег. Мол, нигде в мире, кроме Советского Союза и России, нет агентов-нелегалов. Слишком дорогое это удовольствие – долгие годы готовить людей для внедрения в чужую страну под выдуманной легендой. Якобы проще вербовать агентов из местных жителей и работать под дипломатическим прикрытием.

Новиков усмехнулся и рассказал «бородатый» анекдот:

– Забросило ЦРУ своего агента в рязанскую деревню. Тот прикинулся местным жителем: надел фуфайку, резиновые сапоги, шапку-треух на голову, но всё равно был сразу же разоблачён бабусей, у которой он попросил воды напиться. В отчаянии, когда его под белы рученьки вели наши контрразведчики, он взмолился: «Бабка! Раскрой секрет. Как ты узнала, что я американский шпион?» Она ему отвечает: «Милок, в нашей деревне отродясь негров не было».

После этой байки Альберт Семёнович уже всерьёз стал спорить с журналистом. Он рассказал, что нелегалы были не только у Советского Союза, но и среди разведчиков Англии, Германии, Китая, Израиля, Японии. Так, знаменитый английский шпион Лоуренс Аравийский успешно выдавал себя за араба... Ещё при осаде Порт-Артура японские лазутчики прикидывались китайскими и корейскими торговцами...

– Но самыми лучшими нелегалами всегда были представители советской и российской разведки, – заключил Новиков.

Две супружеские пары

Альберт Семёнович рассказал, что чаще всего наши нелегалы долгие годы работы за границей жили семейными парами. О двух из них он рассказал обозревателю «АН».

О Галине Ивановне и Михаиле Владимировиче Фёдоровых в нашей разведке ходят легенды. Их агентурные псевдонимы – Жанна и Сэп. Почти всю жизнь разведчики-нелегалы провели в Европе. Для окружающих были преуспевающими бизнесменами, даже миллионерами. Несколько десятилетий Михаил Владимирович и Галина Ивановна снабжали Центр очень важной информацией о деятельности НАТО. Вот сухие лаконичные строчки из их отчёта: «За время нашего пребывания в зарубежной командировке было проведено не менее 300 конспиративных встреч, состоялось около 200 радиосеансов с Москвой, по другим каналам мы переправили в Центр примерно 400 важных секретных материалов». Благодаря Фёдоровым руководство страны своевременно получило исчерпывающие сведения об известном сейчас документе «Дропшот» (план превентивного ядерного нападения на СССР) и смогло предпринять контрмеры. Они передавали данные о военных базах в Европе и их передислокации.

После возвращения на родину они до самой смерти проживали в скромной двухкомнатной квартирке и довольствовались не менее скромной, хотя и достойной пенсией.

– Так стоило ли менять миллионы долларов на чужбине на пенсионные рубли дома? – невольно вырвался вопрос у журналиста.

В ответ старый разведчик лишь пожал плечами: каждый делает свой выбор сам в силу своего воспитания. Фёдоровы отвечали на этот вопрос так: здесь наша земля, здесь могилы наших родителей, здесь наш дом, где мы родились, учились и выросли, здесь наши соотечественники. Кроме того, мы оба – русские, и Русь – наше Отечество, а это главное в жизни каждого человека, не страдающего комплексом космополитизма. Родина всегда одна! Тургенев был прав: «Без каждого из нас Родина может прожить, но любой из нас без Родины прожить не может».

Куда более трагической оказалась судьба другой пары наших нелегалов – супругов Вадима Михайловича и Ларисы Васильевны Мартыновых (Вест и Веста).

– Я слышал, что их настоящая фамилия не Мартыновы, а Майоровы, – возразил журналист.

– У нелегалов бывает столько имён и фамилий, что они порой и сами путаются, – примирительно сказал полковник. – В Аргентине эту пару знали как Ладислао и Имград Месконисы. У нас в Центре – Вест и Веста. Их провал стал следствием предательства Олега Гордиевского.

Как рассказал Новиков, в Центре им сначала не поверили. Ведь через какое-то время власти Аргентины передали их представителям ЦРУ. Наши разведчики-нелегалы якобы «согласились» на сотрудничество только с американцами. На самом деле они готовили свой побег. В итоге им удалось сбежать и благополучно добраться до советского посольства.

Наконец, они вылетели в Москву. Правда, там их ждал неприятный сюрприз. В Центре поначалу были уверены, что провал произошёл по вине разведчиков-нелегалов. Они же доказывали, что их кто-то предал.

Финал этой истории такой. Супругов Мартыновых исключили из партии (по тем временам очень суровое наказание), лишили наград и направили на постоянное место жительства в Калугу. Фактически в ссылку. И только в 1990 году все обвинения с них были сняты. Честь Веста и Весты была восстановлена.

– У нелегалов не бывает лёгкой судьбы, – на прощание сказал полковник Новиков. – Тайные информаторы Центра – элита нашей разведки. Её золотой фонд. И помнить об этом надо не только в дни юбилейных торжеств.

Мнение эксперта

Американский разведчик, бывший резидент США в Индии Гарри Розицки в своей книге написал, что «если бы в США была такая нелегальная разведывательная служба, как в Советском Союзе, численностью хотя бы человек в 100, то Америка могла бы чувствовать себя спокойно».

– Для чего нужны нелегалы? – продолжал настаивать на своём обозреватель «АН».

В качестве аргумента своей правоты Альберт Семёнович привёл мнение бывшего руководителя нелегальной разведки генерала Вадима Кирпиченко: «Нелегалы нужны прежде всего потому, что за официальными российскими представителями всегда может следовать «хвост», видимый или совершенно невидимый (с учётом развития технических средств), а за нелегалом, если он сам не совершает какой-либо ошибки, не ведётся наблюдения. Географическое пространство для граждан России за рубежом ограничено всевозможными зонами, а разведчик-нелегал может передвигаться свободно. С рядом государств наша страна не имеет дипломатических отношений, а по делам разведки там необходимо бывать».

Необходимость нелегальной разведки и в личных беседах, и в прессе отстаивал и другой экс-шеф наших нелегалов генерал-майор Юрий Дроздов:

– Не зря мы проделывали огромную работу. У нас не было нелегалов, которые знали бы только один иностранный язык, минимум 2–3. Например, самый короткий срок подготовки нелегала для конкретной цели у нас составил 7 лет, после чего человек 3 года отработал за рубежом и украсил свою грудь двумя орденами и знаком «Почётный чекист». А самый длинный период от начала работы в нелегальных условиях до выполнения поставленного задания составил 17 лет; человек этот, к слову, вернулся Героем Советского Союза.

По словам полковника Новикова, зарубежные контрразведчики высоко оценивали наших нелегалов. В доказательство своего утверждения он привёл цитату из зарубежной прессы: «Россия по-прежнему готова финансировать и направлять за границу нелегалов для работы против западных стран. Не в последнюю очередь – по той причине, что раскрыть нелегалов крайне затруднительно. Сэр Джерри Уорнер, в прошлом работавший заместителем главы британской разведки МИ-6, говорит, что Россия действует особенно активно в размещении нелегалов в Грузии и на Украине. Немало их и на Западе».

По инф. "Аргументы Недели"

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