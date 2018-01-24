"На той войне незнаменитой..."

Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. сводки о боевых действиях, публикуемые в газете "Правда", И.В. Сталин почти всегда редактировал сам, порой изменяя их до неузнаваемости. Документы, проливающие свет на то, как это было, рассекречены совсем недавно, а их содержание добавляет существенную информацию в сложившиеся у историков представления об этих событиях. – "Российская газета".

Санитар перевязывает красноармейцев после боя. 1940 г. Фото: РИА Новости

Советско-финская война

Информационная война: первые бои

Советско-финская война началась в 8 часов утра 30 ноября 1939 г. Причиной конфликта стало желание советского руководства в условиях политических перемен в Европе, связанных с началом Второй мировой войны, отодвинуть финскую границу от Ленинграда, которая проходила всего в 32 километрах от него. Близость границы к самому крупному индустриальному центру страны грозила в случае военного конфликта скорой оккупацией города. В связи с этим СССР попросил власти Финляндии предоставить в аренду часть ее территории в обмен на большую по площади советскую территорию в Карелии с последующим заключением договора о взаимопомощи. Отказ финской стороны решить этот вопрос путем переговоров привел к вооруженному конфликту.

Переход Красной Армией финской границы и ее наступление сопровождались началом боев и в информационном пространстве - финнам не только помогали оружием и добровольцами 13 стран мира, против СССР ополчилась мировая пресса. От ее нападок страну, находясь за кулисами процесса, взялся защищать лично Сталин. Рассекреченные документы наглядно показывают, как он это делал.

4 декабря 1939 г. газета "Правда" публикует оперативную сводку штаба Ленинградского военного округа (ЛВО):

"Войска Ленинградского Военного Округа в течение 3 декабря продолжали движение вперед.

На Мурманском направлении - продолжается преследование отходящих финских войск.

На Ухтинском, Реболском, Поросозерском и Петрозаводском направлениях наши войска, прокладывая колонные пути по незамерзшим болотам, вследствие слабо развитой сети дорог, продвинулись на 40-45 километров от госграницы.

На Карельском перешейке - наши войска продвинулись на 30-40 километров от госграницы, заняли ст. Мустамяки и подошли к станции Ино.

Наш Балтийский военно-морской флот в результате успешных боев занял острова в Финском заливе: Суурсаари (Гогдана), Сейскаари, Лавансаари, Тотерсаари (малый и большой).

Ввиду плохой погоды боевых действий авиации не было".

Правка Сталина весьма характерна - вместо имевшегося в первоначальном тексте сводки перечисления занятых Красной Армией финских деревень вождем было вписано, что на Карельском перешейке наши войска "продвинулись на 30-40 километров от госграницы". Такая деталь призвана была внушить гражданам оптимистические ожидания скорой победы.

Иногда для достижения желаемого эффекта было достаточно одной детали. В оперсводку от 5 декабря Сталин вписал фразу о том, что наши войска после артподготовки прорвали уже не "систему финских укреплений", а "главную оборонительную линию финнов". Находилась она на Вуоксинской водной системе и именовалась "линией Мажино-Кирка". Шли только первые дни войны, и у советского читателя могли возникнуть восторженные настроения - а уж не линию ли Маннергейма прорвали красноармейцы? На самом деле лишь через 10-13 дней, и то на отдельных направлениях, наши войска вышли к главной полосе той самой "линии Маннергейма", прорыв которой будет стоить колоссальных усилий и значительных потерь.

Правленная рукой И.В. Сталина оперативная сводка Ленинградского военного округа от 10 декабря 1939 г.

Первым делом - самолеты

Время шло, а финны сдаваться не торопились. В дни относительного затишья на фронте приходилось точечно применять информационное оружие. Вчитаемся в другую оперсводку штаба ЛВО: "В течение 19 декабря боевые действия выразились главным образом в поисках разведчиков, мелких стычках и кое-где в артиллерийской перестрелке.

В ряде районов имели место разведывательные и отчасти боевые действия нашей авиации. В завязавшихся воздушных боях нашей авиацией было сбито 12 самолетов противника. Из нашей авиации не вернулся на базу один самолет.

Группа кораблей Балтфлота успешно бомбардировала береговые батареи в районе Биорке".

Здесь Сталиным, кроме редакторской правки, в результате которой был заново переписан практически весь небольшой текст, было изменено количество сбитых финских самолетов: вместо 9 - уже 12.

Бывало и покруче - в оперсводке штаба ЛВО от 20 января 1940 г., которую миллионы читателей "Правды" увидели в номере главной советской газеты за 21 января, рука вождя вместо 2 сбитых "в воздушном бою" самолетов противника вписала сразу 15 "в воздушных стычках".

Случалось, правда, и так, что сводка уходила в газеты без упоминаний сбитых финских аэропланов - как, например, за 3 декабря 1939 г., когда "ввиду плохой погоды боевых действий авиации не было". А в спокойную по тону сводку за 17 января ("...на отдельных участках редкая ружейная и артиллерийская перестрелка. Наша авиация проводила разведывательные полеты и несколько бомбардировочных атак по железнодорожным узлам и военным объектам") Сталин вписал духоподъемную фразу о массовой погибели авиации противника в одном отдельно взятом боестолкновении: "В завязавшемся воздушном бою сбито 11 самолетов противника".

Заметим, что потери финской авиации были излюбленной сталинской специей при редактировании сводок. Пресный текст из одного предложения ("В течение 29 января на фронте ничего существенного не произошло") читался куда оптимистичнее после такой вот добавки вождя: "Наша авиация производила разведывательные и боевые полеты, причем сбито в разных районах 7 самолетов противника".

Материал итальянского журнала о разгроме Красной армии на озере Клантаярви. 1940 г.

Отпор клеветникам

4 февраля 1940 г. "Правда" опубликовала опровержение от имени штаба ЛВО, написанное Сталиным от руки с начала до конца, о распространении клеветнических измышлений в отношении активности финской авиации.

1) Купленные агенты врагов СССР распространяют в иностранной печати слухи о том, что "финские самолеты совершили рейд в районы СССР и бомбардировали в Кронштадте советские военные корабли, которые горят" и т. п. Штаб заявляет, что все эти слухи представляют сплошной вымысел. Финская авиация, несмотря на то что она "получила новейшие самолеты из Англии, Франции, США, Швеции, Италии", не только не предпринимала "рейда", но оказалась неспособной защитить командные пункты финских штабов в Лахти, в Равиниеми, в Сартовала (так в оригинале. - Авт.), в Выборге, которые разбиты советской авиацией. Никакого рейда финской авиации в сторону Кронштадта или какую-либо другую сторону в районах СССР не было и не могло быть.

2) То же платные агенты врагов СССР утверждают в иностранной печати, что "на Карельском перешейке и в районе севернее Ладоги началось большое наступление советских войск, перспективы которого еще не ясны". Штаб заявляет, что это утверждение также лишено всякого основания. На самом деле на Карельском перешейке и в районе севернее Ладоги имеют место лишь частичные столкновения нескольких рот чисто местного характера, сопровождаемые непродолжительной артиллерийской перестрелкой. Возможно, что с точки зрения микроскопических масштабов операций западного фронта в Европе столкновение нескольких рот кажется "большим наступлением". Но нам кажутся такие масштабы смешными и мы не можем считать столкновение нескольких рот ни большим, ни малым наступлением".

Это было не первое контрпропагандистское сочинение такого рода. Вот как звучит более раннее "Сообщение штаба Ленинградского военного округа": "В иностранной печати появились сообщения о том, что войска Ленинградского военного округа потеряли в боях с финскими войсками 32 танка и 16 самолетов. Штаб Ленинградского военного округа считает эти сообщения сплошным вымыслом. За весь период операции было сбито 2 советских самолета, а 2, вследствие плохой погоды, потеряли ориентировку и, по-видимому, сели на финской территории, финских же самолетов сбито нашими 11 штук. Начиная с 30 ноября, все танки, участвовавшие в боевых действиях, находятся налицо и ни одного советского танка не взято финскими войсками".

И тут сталинский стиль хорошо узнаваем - вождь лично давал отпор "измышлениям империалистической печати". Цифры западной печати, 32 танка и 16 самолетов, даже на первый взгляд взяты с потолка - тем же отвечают из Кремля: да, 4 самолета потеряны, но лишь 2 подбиты финнами. Танков же советская страна, только что запевшая жизнерадостную песню братьев Покрасс на стихи Бориса Ласкина "Три танкиста" из фильма Ивана Пырьева "Трактористы", вышедшего на экран 3 июля 1939 г., по всем законам пропагандистского жанра, не теряет.

Правил Сталин и предназначавшиеся для печати сообщения иностранных СМИ о той войне. Уже в самом начале конфликта, 6 декабря 1939 г., он редактирует сообщение ТАСС из Парижа. Из распространенной французским агентством Гавас такого же сорта фантастической контрпропаганды, что и его собственные добавки в сводки ЛВО, вождь вычеркнул фразу: "Продолжают поступать сообщения о жестокостях русских. Как сообщает шведская газета "Стокгольме тиднинген", советские летчики стреляют из самолетов, оснащенных пулями "дум-дум"" и оставил такое предложение: "Налет финляндских самолетов на районы Мурманска имел как будто результатом уничтожение по меньшей мере 60 русских самолетов". Тут же помещается и собственноручное сталинское опровержение заведомой фальшивки: "Штаб Ленинградского военного округа сообщает, что это сообщение - сплошь вымышленное, так как никаких финских или других самолетов не было в районе Мурманска".

Опровержение штаба ЛВО на зарубежные публикации.

Заставить поверить

Сталинские правки текстов финской войны наглядно показывают, что хозяин Кремля владел многими приемами пропаганды, нацеленной как на собственных граждан, так и на войска и население противника. Одной из таких уловок было придание тексту нарочитой достоверности. К примеру, вот какие изменения внес вождь в краткую оперсводку от 16 декабря 1939 г. Он вычеркнул следующий оптимистический пассаж: "На Ухтинском направлении наши части продвинулись на 135 километров к западу от госграницы". Окончание же сводки теперь звучало так: после бичующего противника предложения: "В поселке Сальми-Ярви финнами при отступлении сожжены все постройки, принадлежащие финскому населению, и жители насильственно уведены". Сталин дописал от руки фразу: "Каменные дома концессионеров не сожжены, но окна в них выбиты, а жители эвакуированы финнами". Теперь поверить в данные сводки значительно легче - стандартная для контрпропаганды фраза о злодеяниях противника дополнилась подробностями, которые придумать, по мысли непосвященных граждан, было непросто.

Когда с 28 февраля финны начали отступать по всему фронту, можно было добавить в реляции статистического оптимизма.

Окончательный вариант оперсводки штаба ЛВО в первый день весны 1940 г. выглядел так:

"В течение 1 марта на Карельском перешейке наступление наших частей продолжало успешно развиваться. Наши части заняли: Хейньоки, местечко Манниккала, станцию Тали на железной дороге Выборг - Сердоболь, южную окраину города Выборга и мыс Кейхясниеми на западном побережье Выборгского залива.

Противник поджигает город Выборг.

За период с 11 февраля по 1 марта нашими частями захвачено 922 оборонительных укрепленных пункта противника, из них 235 железобетонных артиллерийских сооружений, при этом потери противника составляют: 506 орудий, 2732 пулемета, 19 танков, 20 тысяч снарядов, 10 тысяч винтовок и свыше 14 миллионов патрон.

На остальных участках фронта не произошло ничего существенного.

Наша авиация вела активные действия по войскам и военным объектам противника. В завязавшихся воздушных боях сбито 11 самолетов противника.

Всего за период с 11 февраля по 1 марта включительно сбит 191 самолет противника. За тот же период наша авиация потеряла всего 21 самолет".

В эту сводку Сталин внес существенные коррективы. Он расширил период: вместо первоначального промежутка 19 февраля - 1 марта данные приводились с 11 февраля. Все цифры захваченных сооружений и оружия были исправлены (аккуратным, не сталинским почерком - предположительно его помощника А.Н. Поскребышева) в сторону их увеличения. Оборонительных укрепленных пунктов противника изначально было 447, железобетонных артиллерийских сооружений - 143, орудий - 321, пулеметов - 932, снарядов - 12 тысяч, самолетов - 159. А вот количество танков и патронов осталось неизменным, что лишний раз подчеркивает произвольность вписанных цифр, их происхождение "с потолка". Правда, был вписан 21 сбитый финнами советский самолет - в конце войны соотношение авиационных потерь больше чем 1:7 не должно было смущать обычных советских граждан.

Запутать позднейших историков

Той же, не сталинской рукой в следующую оперсводку ЛВО от 2 марта 1940 г. было вписано: "В происшедших воздушных боях сбито 7 самолетов противника". Сам же Сталин переписал почти весь текст сводки, проявив специфическое знание непростых географических названий Финляндии: "... захватив станцию Таммисуо на севере и мыс Кенхасниеми и остров Туккитсаари к юго-западу от Выборга. Кроме того, к востоку от Выборга наши части заняли местечки Кянтима и Лапинлахти". Таммисуо и Лапинлахти написаны советским вождем правильно, мыс и остров известны как Кангасниеми и Туркинсаари, а местечко - как Кянтюмя.

Обилие непонятных названий тоже работало на успех пропаганды - этим сводкам верили, тем более что окончание длившейся 105 дней войны было совсем рядом. Финляндия обратилась к СССР с просьбой о мире, и уже в ночь на 13 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор, по которому граница была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров.

13 марта в 12 часов по ленинградскому времени боевые действия на всех участках фронта прекратились. Но информационные бои с регулярными вбросами с обеих сторон до сих пор оставляют немало вопросов. Историкам, несмотря на массивы рассекреченных архивов, до сих пор так и не удалось сформулировать убедительно точные данные потерь воюющих сторон в живой силе и технике.

Уничтоженная советская танковая колонна. Карелия. Январь 1940 г.

Первый залп в Советско-Финской войне был сделан в 8 часов утра 30 ноября 1939 года. Фото: Федор Левшин/РИА Новости

Бойцы Красной армии обстреливают финские укрепления из 203-мм гаубицы. Фото: РИА Новости

Моветский легкий танк Т-26 выдвигается к месту боев. На крыле выложены фашины для преодоления рвов. По характерным признакам машина выпуска 1939 года. Карельский перешеек, февраль 1940 года. Фото: РГАКФД

Финский солдат рядом с колонной разбитой советской техники.

Советские солдаты с пулеметом "Максим" в лесу на линии Маннергейма. 1940 год. Фото: РГАКФД

Танк Т-26 тащит бронированные сани с десантом. Фото: РГАКФД

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Советские бойцы выкапывают финский пограничный столб близ погранзаставы Майнила. На заднем плане река Сестра. 1939 г.

Советские танкисты рядом со своим Т-26. Фото: РГАКФД

Жители Ленинграда приветствуют танкистов 20-й танковой бригады на танках Т-28, возвращающихся с Карельского перешейка. 24 апреля 1940 года. Фото: РГАКФД

Красноармейцы-снайперы в засаде. Зима 1939-1940 гг. Фото: РИА Новости

Санитар перевязывает красноармейцев после боя. 1940 г. Фото: РИА Новости

Советские солдаты на рубеже. Декабрь 1939 г. Фото: РИА Новости

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