Мавзолеи Ленина: сколько их было и какие?

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96 лет назад, 27 января 1924 года, спустя шесть дней после кончины первого руководителя советского государства Владимира Ильича Ленина в Москве открылся его временный деревянный мавзолей.
После смерти вождя мирового пролетариата Центральный комитет коммунистической партии и советское правительство получили свыше 1000 телеграмм и писем с просьбой не предавать земле, а сохранить тело великого революционера.
Утром 22 января тело Ленина забальзамировали для сохранения до похорон. В ночь на 24 января архитектор Алексей Щусев получил задание за три дня спроектировать и построить памятник-усыпальницу, где все желающие могли бы проститься с покойным.
Соорудить Мавзолей Ленина решили у Кремлёвской стены, среди братских могил борцов за дело Великой Октябрьской социалистической революции. К 27 января 1924 года — дню похорон вождя — временный деревянный мавзолей был возведен.
Он представлял собой усеченную ступенчатую пирамиду, к которой с двух сторон примыкали Г-образные пристройки с лестницами. Посетители спускались по правой лестнице, обходили саркофаг с трех сторон и выходили по левой лестнице. Траурный зал находился на глубине трех метров под землей. Интерьер был оформлен рисунками художника Игнатия Нивинского, использовавшего символическое сочетание красного и черного цветов.
27 января 1924 года в 16 часов гроб с телом Ленина был установлен в Мавзолее. За полтора месяца мемориал посетили свыше 100 тысяч человек.
Через два месяца временный Мавзолей закрыли и приступили к строительству нового деревянного, которое длилось до августа 1924 года.
Через пять лет началось возведение третьего, окончательного, варианта усыпальницы, завершившееся в октябре 1930 года. Каменный Мавзолей в плане практически повторил деревянный проект.
С 1924 года при Мавзолее действует лаборатория по сохранению тела вождя, где также были забальзамированы тела нескольких известных политиков из разных стран.
Споры о необходимости захоронения Ленина и закрытии усыпальницы продолжаются больше тридцати лет.
Ленина уже давно нет на этом свете, а дискуссии по захоронению тела вождя мирового пролетариата все еще не утихают. Кого-то устраивает, что на Красной площади стоит усыпальница, и люди приходят, чтобы почтить память Владимира Ильича, соприкоснуться с историей, посмотреть мавзолей и что там внутри, чтобы просто иметь представление и т.д. Другие считают, что тело покойного надо обязательно придать земле. Вопрос неоднозначный, ведь для некоторых граждан нашей страны имя Ленина теперь мало о чем говорит, оно вошло в ряд других и не особо выделимо в сознании, для других же эта значимая историческая фигура, память к которой требует однозначно особого отношения. А у вас есть на этот счет своя точка зрения?
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По инф. pnp.ru
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