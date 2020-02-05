Маршал Жуков на Параде Победы: какие традиции были нарушены?

Почётную миссию принимать Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, Иосиф Сталин возложил на маршала Советского Союза Георгия Жукова. Желая придать триумфальному шествию заслуженное величие, организаторы внесли в сценарий действа много знаковых моментов, сближавших его с грандиозными военными мероприятиями прошлых эпох, но при этом Жуков нарушил сразу две старинные русские традиции.

Почему Жуков?

Когда через полтора месяца после капитуляции фашисткой Германии в замыслах генералиссимуса Сталина возникла идея проведения грандиозного шествия армии-победительницы, приближённые к вождю персоны советовали ему принимать парад лично.

Но Иосиф Виссарионович отклонил предложение кремлёвских большевиков, поскольку хотел, чтобы по древней традиции полководец въезжал на Красную площадь и гарцевал перед строем солдат-победителей на белом коне. Скакун такой масти испокон веков символизировал собой славу и силу русского оружия. Именно на белых конях приветствовали свою армию военные стратеги прошлого, в числе которых Александр Суворов и Михаил Кутузов.

Так как вождь народов не имел достаточных навыков для изящной верховой езды, он делегировал своё право двум маршалам-кавалеристам — Константину Рокоссовскому, командовавшему парадом, и Георгию Жукову, принимавшему его.

Традиция

Под последние удары кремлёвских курантов, отбивавших 10 часов утра, на Красной площади появился заместитель Верховного Главнокомандующего Георгий Жуков, вошедший на неё по стародавним правилам со стороны Спасской башни.

Именно в этот самый миг, как полководец оказался под сводами её ворот, он и нарушил установленную традицию. В отличие от своих православных предшественников, Георгий Константинович, проходя через ворота Спасской башни, не обнажил голову.

Спасская башня

Величественная проездная Спасская башня стала украшением архитектурного комплекса Московского Кремля в 1491 году, когда зодчий Пьетро Солари успешно завершил строительство, заказанное великим князем Иваном III.

Встроенное в Восточную стену ансамбля 10-этажное оборонительное сооружение первоначально называлось Фроловской башней, поскольку неподалёку от неё в старину располагался храм Фрола и Лавра.

Своё нынешнее наименование Спасская башня получила в 1658 году по повелению царя Алексея Михайловича. Это событие произошло вследствие того, что к концу XVII века надвратное пространство Фроловской башни со стороны въезда в Кремль венчал образ Спаса Смоленского, а с другой стороны - лик Спаса Нерукотворного.

К тому же к этому времени на месте канувшего в небытие храма Фрола и Лавра возникла церковь Спаса Смоленского, просуществовавшая до конца XVIII века.

Легендарные иконы

Происхождение надвратных икон Спасской башни покрыто тайной. Известно лишь, что первым на ней появился лик Спаса Смоленского, однако кто является его создателем неизвестно. После свержения царской власти данная икона исчезла со своего законного места, и долгое время считалась потерянной. Однако в 2010 году в ходе реставрации архитектурного ансамбля специалистам всё-таки удалось ее обнаружить. Оказывается весь период атеизма она, как и прежде, находилась над вратами Спасской башни, будучи замурованной внутрь прямоугольной ниши, покрытой сверху слоем штукатурки.

Реставраторы оценили хорошую сохранность древнего образа (80%) и 28 августа 2010 года после незначительных манипуляций она вновь засияла над вратами.

Икона Спаса Нерукотворного чудесным, то есть нерукотворным образом, возникла на своём месте после освобождения Москвы от тирании хана Махмет-Гирея. Со временем изображение обрамили позолоченным окладом и поместили в киот, который освещался негасимой лампадкой.

Святое место

До революции Спасские ворота с иконами считались священным местом. Проходя под ними, все люди должны были креститься на образ, а всякий мужчина, от простолюдина до императора обязан был спешиться и обнажить голову. Если по какой-нибудь причине представитель сильного пола забывал снять головной убор, то ему полагалось искупить свою вину, совершив 50 земных поклонов.

Через Спасские ворота проходили девять из двенадцати ежегодных православных крестных ходов, сквозь них лежал путь, который перед процедурой коронации должен был преодолеть каждый русский царь.

Существует легенда, что когда завладевший в 1812 году Москвой Наполеон решил вопреки традиции проехать через Спасские ворота в треуголке, неожиданный порыв ветра сорвал с его головы шляпу. Кара настигла и тех французских солдат, кто вознамерился сорвать позолоченную ризу с икон: добравшись до образов, они рухнули вниз вместе с лестницей.

Еще малоизвестные страницы истории:

По инф. cyrillitsa.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ