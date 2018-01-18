Лев Каплан: Стадион строили всем миром

От редакции: Как мы и обещали, с января этого года, два раза в месяц, газета «Мои года» будет публиковать материалы, посвящённые 95-летию иркутского спорта. 1923-й год ознаменовался в Иркутске двумя историческими спортивными событиями: в мае вступил в строй первый городской стадион (ныне «Труд»), а 30 июня был создан губернский совет физической культуры, открывший новую веху в развитии массового и высшего спорта.

В наших публикациях мы познакомим читателей с поистине уникальными явлениями, массовым энтузиазмом и мужеством наших земляков, легендарными личностями, настоящими патриотами, прославившими родное Приангарье на крупнейших российских, всесоюзных и международных аренах.

Вести рубрику будет член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ Павел Кушкин. Павел Григорьевич в своё время работал в областных газетах: «Советская молодёжь», «Восточно-Сибирская правда» – и на областном телевидении, освещал крупнейшие мировые спортивные форумы: Олимпийские игры в Москве, Барселоне, Атланте, Всемирную универсиаду, Игры доброй воли, соревнования «Дружба-84» (альтернатива Олимпиаде в Лос-Анджелесе). В спортивном мире Приангарья он известен ещё и как организатор самого массового и популярного футбольного турнира памяти фронтовика и спортивного радиокомментатора Льва Перминова.

История Иркутского спорта

За полвека в спортивной журналистике мне посчастливилось общаться с удивительными людьми, стоявшими у истоков зарождения иркутского физкультурного движения. С двумя великими сподвижниками – Львом Капланом и Степаном Гусевым – я часто встречался на центральном стадионе «Труд», куда ветераны приходили как к себе домой. Первый из них строил этот стадион, потом здесь же восхищал поклонников спорта стремительным финишем на беговой дорожке и виртуозной игрой на футбольном поле, а второй 17 лет здесь директорствовал, слыл кудесником заливки льда. Конькобежные корифеи так и говорили: «Едем к Гусеву устанавливать рекорды». К моменту нашего общения оба ветерана уже были в солидных летах, но какова выправка и энергия – неунывающие здоровяки, на зависть иным молодым! А уж когда они начинали вспоминать – тут все дела в сторону, весь внимание и запоминай. Как иначе, если они – живая история: Каплан – участник первого Всесоюзного спортивного праздника в сентябре 1923 года, Гусев – серебряный призёр первой Всесоюзной спартакиады 1928 года. Оба форума проходили в Москве.

– Нужно понять и прочувствовать, в какое время происходили эти глубинные процессы, – рассказывал Лев Каплан, – молодая республика вставала на ноги, строилась, решала массу неотложных задач. И одной из приоритетных задач стало развитие массовой физкультуры и спорта. Страна крайне нуждалась в сильном духом и физически закалённом поколении защитников. В то время, в начале 20-х годов, спортивная жизнь в Иркутске кипела на единственном сооружении – Циклодроме, построенном ещё в первой половине 90-х годов XIX века в берёзовой роще предместья Глазково (ныне Свердловский район) и по достоинству оценённого посетившим наш город в 1897 году английским журналистом: «Ожидал увидеть что угодно, но только не первоклассное сооружение, на котором не зазорно состязаться и европейским велосипедистам».

Здесь проводились все знаковые соревнования по различным видам спорта – футболу, тяжёлой и лёгкой атлетике, гимнастике, велогонкам, которые культивировали рождённые в духе советской эпохи клубы «Унион», «Орёл», «Сокол», «Звезда», «Совпартшкола», «Интернационал». Жаркие баталии вели команды с названиями, которые сегодня вызывают улыбку: «Злая мошка», «Банный лист», «Воробей». Потом им на смену пришли команды «Сильный пролетарий», «Буревестник», «Иркутский транспортник», «Динамо», «Пищевик»... А в лидерах ходила «Спарта», объединявшая учащихся, студентов, военнослужащих, сотрудников учреждений. Возглавлял клуб Семён Бороздов – питерский посланец, чья судьба характерна для многих представителей того периода. Коренной петербуржец, высокообразованный, владевший шестью иностранными языками, прекрасно игравший в теннис и футбол, увлекавшийся академической греблей, имевший высокий авторитет арбитра, Бороздов, по воле случая, был надолго сослан в Иркутск. Только за то, что по незнанию приобрел на чёрном рынке продукты в обмен на фамильную брошь. Ну а городу на Ангаре несказанно повезло: в лице Семёна Бороздова иркутский спорт обрёл талантливейшего организатора и руководителя.

Создавались новые кружки и секции, и стало очевидно, что городу жизненно необходим свой стадион. Идею строительства в центре города, на месте Белых казарм, предложил осенью 1922 года губернский комиссар Витольд Грузинский. И нашёл полное понимание в лице председателя губернского исполкома Павла Шиханова. Стадион было решено возвести буквально за несколько месяцев – к майским праздникам. Смелые замыслы требовали колоссальных усилий, строительство объявили всенародным делом. На субботниках и воскресниках пример подавали лучшие спортсмены – братья Леонид и Анатолий Артюшковы, Николай Доброхотов, Алексей Попов, Олимп Шубин и другие, в том числе и ваш покорный слуга. Под дренаж футбольного поля и беговых дорожек вручную (технических средств не было) – лопатой, киркой, граблями мы перебросили тысячи тонн булыжника, земли, песка, щебёнки, шлака. И благодаря титаническим усилиям добровольцев в Иркутске в кратчайшие сроки был построен один из лучших в Сибири и на Дальнем Востоке стадионов, названный именем Шиханова. 1 мая на новенькой арене состоялся первый грандиозный детский спортивный праздник с участием 12 тысяч ребят. Центр оздоровительной и спортивной работы переместился на городской стадион, ставший ареной ярких спортивных ристалищ и кузницей подготовки способных атлетов.

Лучшим из них было доверено право защищать честь губернии на первом Всесоюзном физкультурном форуме в Москве в сентябре 1923 года. Незабываемые впечатления! Я был участником этих соревнований, играл в футбол за сборную команду с такими отличными партнёрами, как Рогаткин, Лернер, Доброхотов, Донской, Ануфриев... Мы, необстрелянные 20-летние сибирские парни, противостояли лучшим командам страны. Сыграли достойно, завоевав главный приз – симпатии зрителей.

В то время каждый из нас был многоборцем. Яркий лидер легкоатлетов Шубин, к примеру, финишировав первым на 100-метровке, продолжил победное выступление в прыжковых секторах. Спустя четыре года он и ещё четверо иркутян – Галактионов, Каплан, Филиппов и Голиков – в составе легкоатлетической сборной региона завоевали бронзовые медали на Республиканской спартакиаде, пропустив вперёд лишь команды Москвы и Ленинграда...

Сенсационный успех ждал иркутян и на Всесоюзной спартакиаде в Москве в 1928 году, где иркутянин Степан Гусев в академической гребле завоевал серебро. Этот год вообще оказался богатым на сюрпризы. Но об этом в следующем выпуске.

***

Имена на века: Виктор Седых

12 января 1930 года Виктору Иннокентьевичу Седых, заслуженному тренеру СССР, почётному гражданину Иркутской области, исполнилось бы 88 лет. Сильнейший спринтер области 50-х годов, он свой богатый опыт передавал ученикам, воспитав плеяду выдающихся мастеров. Лучшая его воспитанница, Татьяна Гойшик, на Олимпиаде-80 в Москве завоевала золотую медаль в эстафетном беге 4х400 метров.

Великого тренера не стало 17 декабря 2012 года.

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