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Летать хотелось! Когда и где появился первый аэроклуб в России?
Светлана Заверняева, pnp.ru   
30 Января 2020 г.
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Первый аэроклуб в России появился 112 лет назад

29 января 1908 года в Санкт-Петербурге состоялось первое собрание учредителей российского аэроклуба.

Первый аэроклуб в России появился 112 лет назад

Инициатором создания первого в стране аэроклуба выступил коллежский асессор Василий Корн. В первом номере за 1908 год журнала «Воздухоплаватель», научно-популярного иллюстрированного журнала, издаваемого в Санкт-Петербурге, вышла статья коллежского асессора Корна, в которой он призвал создать учреждение, пропагандирующее идеи спортивного воздухоплавания среди населения.

29 января 1908 года в Санкт-Петербурге собрались на свое первое собрание учредители российского аэроклуба.

На собрании была создана комиссия, которой поручили разработать Устав клуба. Устав определил главную миссию созданного предприятия: развивать в России идеи применения воздухоплавания в научно-технических, военных и спортивных целях; организовать совместную деятельность ученых и любителей воздухоплавания.

Совет клуба, состоящий из 35 человек, был утвержден на общем собрании сроком на 5 лет в ноябре 1908 года. Другим органом самоуправления было общее собрание. Все частные воздухоплавательные учреждения страны были под его началом, за что клуб получил имя «Всероссийский аэроклуб».

Когда в 1909 году Николай II стал покровительствовать летной организации, к названию прибавили слово «Императорский». Тогда же «Императорский всероссийский аэроклуб» вступил в Международную авиационную федерацию.

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По инф. pnp.ru

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