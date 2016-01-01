Ленская трагедия

17 апреля 1912 года на прииске Надеждинский Ленского золотопромышленного товарищества («Лензото») произошла трагедия – было расстреляно мирное шествие рабочих. По разным данным, жертвами стали до 500 человек.

Трагедии предшествовала забастовка, начавшаяся в конце февраля на прииске Андреевском. Поводом стали многочисленные случаи выдачи рабочим конины под видом говядины. Через неделю забастовка стала всеобщей – в ней участвовало свыше шести тысяч приискателей всех сорока восьми предприятий. Забастовщики избрали Центральный стачечный комитет («Делегатское собрание») и Центральное бюро, которые координировали протестные выступления. Для сохранения порядка и исключения провокаций были избраны старосты жилых бараков, собрание старост принимало все решения по управлению прииском. По решению «старостата» были закрыты винные лавки, у шинкарок изъяты запасы спиртного, организована охрана шахт. Руководили стачкой политические ссыльные – социал-демократы П. Н. Баташёв, Э. Ю. Думпе, Р. И. Зелионко, Г. В.Черепахин, анархисты И. З. Розенберг, А. К. Лесной и эсер И. И. Попов.

4 марта собрание делегатов всех приисков приняло петицию к администрации «Лензото», содержавшую основные требования бастующих: «8-часовой рабочий день, повышение зарплаты на 10–30% в зависимости от квалификации работника, улучшение жилищных условий, медицинского обслуживания, продовольственного снабжения, отмены трудовой повинности женщин, удаление из администрации наиболее одиозных фигур». Требования бастующих были доведены до губернской администрации и правления компании в Петербурге. Правление согласилось рассмотреть часть требований при условии возобновления работы, пригрозив в противном случае массовым увольнением и выселением рабочих с приисков силой, что ставило рабочих и их семьи на грань катастрофы.

Попытка иркутского губернатора Ф. А. Бантыша урегулировать конфликт оказалась безуспешной. Стачка продолжалась. Руководство «Лензото» предъявило активным бастующим судебные иски «о выселении из бараков и удалении с приисков». Все иски компании (более 1000) были удовлетворены. Вот пример такого судебного решения: «За отказ от выхода на работы вследствие стачки суд постановил: Егора Григорьева Остапина немедленно выселить из барака и приисков «Лензото».

Стачком опротестовал судебное решение и потребовал довести всех уволенных до железной дороги, произвести расчёт, согласно трудовому договору, по 10 сентября как за рабочие дни, так как администрация не выполнена условия контракта. Попытки силой исполнить судебное решение натолкнулось на активное сопротивление бастующих. Власть вынуждена была пойти на переговоры с бастующими. На прииски был направлен окружной инженер Н. К. Тульчинский, пользовавшийся популярностью у приисковых рабочих. Но переговоры с ним руководителей стачки оказались безуспешными. Бастующих было решено усмирить силой. «Находим необходимым немедленную присылку из Киренска роты, а в крайнем случае не менее ста солдат. Расходы по перевозке и содержанию солдат «Лензото» принимает за свой счёт», – телеграфировал губернатору Ф. Н. Бантышу от руководства «Лензото» окружной инженер П. Н. Александров. И вслед – телеграмма директора департамента полиции Белецкого начальнику Иркутского губернского жандармского управления: «Предложите непосредственно ротмистру Трещенкову непременно ликвидировать стачечный комитет...».

В ночь на 17 апреля по приказу Трещенкова были арестованы члены забастовочного комитета. Ранним утром рабочие обратились к Тульчинскому с просьбой помочь освободить арестованных. Тульчинский посоветовал обратиться с письменным ходатайством к заместителю губернского прокурора Преображенскому, находившемуся на Надеждинском прииске. Более трёх тысяч рабочих двинулись к дому, где находился Преображенский. Далее рассказ члена стачечного комитета М. И. Лебедева: «Примерно за сто саженей до дома Преображенского нас встретил Тульчинский, уговаривая во избежание столкновения с войсками остановиться и разойтись. Передние, повинуясь, стремились остановиться, но толпа, растянувшись на две версты по узкой дороге, не зная причины остановки передних, продолжала напирать... Последовали залпы, несмотря на крики Тульчинского. В результате – около пятисот убитых и раненых. Считаем виновными происшедшего ротмистра Трещенкова, заместителя прокурора Преображенского, судью Хитуна» (стиль оригинала). Точные данные жертв не установлены, по разным данным, убито от 83 до 270 и ранено до 250 человек.

Известие о Ленской трагедии вызвало реакцию всех политических течений, в том числе и чёрносотенцев. По их мнению, «главная причина трагедии – еврейское засилье в правлении «Лензото». Для выяснения причин трагедии на прииски выехали две комиссии – Государственной думы под руководством А. Ф. Керенского и правительственная, возглавляемая сенатором С. С. Манухихиным. По итогам расследования был признан виновным и осуждён на девять лет Трещенков, реорганизована администрация компании, ликвидирована её монополия в Ленско-Витимском золотоносном районе.