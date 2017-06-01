Ленин - Луначарскому: Не давайте коммунистам-фанатикам съесть академию наук...

– События после революции, особенно если она сопровождается общественным хаосом и тем более гражданской войной, парадоксально могут сочетать несочетаемое: гуманность и жестокость, романтизм и цинизм. Это в полной мере относится и к нашей теме, - дал комментарий для приложения "Родины" в "Российской газете" Симон Илизаров, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук.

Как большевикам в годы смуты и гражданской войны удалось заложить мощный фундамент науки и промышленности СССР

О могуществе империи

- Про уровень образования и научно-технического развития России начала XX века много споров. Есть мнение, что империя занимала в мире чуть ли не передовые позиции. Но когда началась Первая мировая война, в стране не было точных данных о запасах и месторождениях не только редких элементов типа вольфрама и молибдена, но даже свинца, серы, селитры. Россия располагала одной из крупнейших в мире сырьевых баз - и в то же время образовался дефицит веществ, необходимых для производства вооружений. Как отмечал академик Владимир Вернадский, лишь 31 химический элемент добывался и производился в России. А экономике требовалось ровно вдвое больше!

Плакат, выпущенный ко Дню советской пропаганды 7 сентября 1919 года.

О великих ученых и научной базе

- Владимир Вернадский, Александр Лаппо-Данилевский, Сергей Ольденбург, Владимир Ипатьев, Владимир Обручев и многие другие - из поколения русских людей, родившихся в первой половине - середине 1860х годов, воспитанных после эпохальных реформ правительства Александра II. Именно благодаря этим ученым российская наука стала одной из ведущих в мире к концу XIX - началу ХХ века. И в то же время к 1917 году в России практически отсутствовали крупные научные центры. А за первые два года советской власти было создано 33 научно-исследовательских института!

Кстати, еще в 1915 году Вернадский первым заговорил о необходимости создания Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). Но только после революции деятельность комиссии получила господдержку.

О проектах и экспедициях

- В 1917-1919 годах были завершены ранее начатые издательские проекты; вышли сборники "Ветер как двигательная сила", "Белый уголь", "Артезианские воды", "Растительный мир", "Животный мир". Даже во время Гражданской войны КЕПС продолжала экспедиции на Курскую магнитную аномалию, Хибинское месторождение апатитов. Изучались почвы, промысловые животные, минеральные воды, месторождения платины, солей, глины, металлов, решались вопросы статистического обследования и картографирования территории России.

И это в полуразрушенной стране в 1920 году принимается план Государственной электрификации страны (ГОЭЛРО) и строится уникальная Шуховская телерадиобашня.

О "философском пароходе"

- Не кто иной, как Владимир Ленин, в 1918 году остановил процесс ликвидации Академии наук. Наркомпрос подготовил предложение о ее преобразовании в Ассоциацию научных учреждений. После чего глава правительства в жесткой форме указал наркому Луначарскому: "Не надо давать некоторым коммунистам-фанатикам съесть Академию".

Но те же обвинения в "фанатизме" можно предъявить и самому Владимиру Ильичу. С одной стороны, он принимал важные решения по организации научных институтов, с другой - организовал "Философский пароход", на котором из страны выслали за границу видных философов, медиков, литераторов, агрономов, юристов, инженеров, политических и религиозных деятелей. После этого свободное развитие русской философской мысли остановилось, ее место заняла философия марксизма, причем в извращенном и предельно догматизированном сталинском варианте.

О стреноженной мысли

Бесспорный факт: в первые годы советской власти были заложены основы дальнейшего развития отечественной науки, что и вывело СССР к середине XX века в число передовых научных держав мира. Но успехи, подчас грандиозные, уже "на старте" сопровождались идеологическим прессингом и репрессиями. Строительство светлого будущего оказалось несовместимым с людьми интеллектуально одаренными и свободно мыслящими.

Изучая подготовленную "Родиной" и весьма показательную таблицу о сделанном советской властью за первые три года, можно только догадываться о несделанном. И горько сожалеть о вершинах, которых страна могла достичь и не достигла.

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