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Кто как спасался раньше от вирусов: ханты – закалялись, а коми – травили мух
Ашхен Аванесова, cyrillitsa.ru   
15 Марта 2020 г.
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Одной из преград для распространения вирусов являются санитарно-гигиенические меры, предпринимаемые для предотвращения заражения.

Кто как спасался раньше от вирусов: ханты – закалялись, а коми – травили мух

У разных народов населяющих Российскую федерацию сложились свои традиционные методы дезинфекции, которые помогали им на протяжении веков справляться с агрессивным воздействием заразы.

Ханты

Проживающие на территории Югры ханты для профилактики от болезней использовали «медицинские» знания, накопленные их предками. Изучавший этот этнос в 1712 году Григорий Новицкий отмечал, что одним из основных приемов в борьбе с заболеваниями было закаливание. Ему подвергались не только взрослые и дети, но и новорождённые, которые сразу же после появления на свет обтирались снегом, а если при этом они не переставали плакать, процедура повторялась. По словам этнографа Татьяны Молдановой, таким образом, ханты облегчали жесткость мороза и ветра, которые были их вечными спутниками.

Не имея возможности принимать ежедневные водные процедуры, местные жители для очищения кожи от загрязнений, являющиеся рассадником разного рода инфекций, использовали сшитую оленьим мехом внутрь малицу. Этот предмет одежды, надеваемый на голое тело, при трении убирал с кожи человека не только соединившуюся с потом грязь, но и омертвевшую дерму, способствуя её правильному функционированию.

Помимо своеобразного скрабирования ханты применяли самодельный антиперспирант, в качестве которого выступал кусочек оленьего жира, а также созданную из сосновой серы гигиеническую помаду.

Для спасения от оводов, гнуса и мошки, являющейся разносчиком разного рода инфекций, ханты пропитывают свою одежду дымом от тлеющей свежей травы. Этим же «средством» они обрабатывают оленей, являющихся лакомым кусочком для разного рода летающих насекомых.

Коми

Представители народности коми, полагали, что уменьшить заболеваемость разного рода заразами можно при помощи гигиенических мероприятий, направленных на истребление вредоносных паразитов. Елена Ермакова в статье «Традиции в народной гигиене и медицине коми юга Тюменской области» отмечала, что местные жители особо рьяно боролись с мухами, которых они травили лекарственной спаржей или накрошенными в воду мухоморами. Избавляться от тараканов и клопов они предпочитали вымораживанием, когда в сильные морозы семья оставляла дом нетопленым и на несколько дней отправлялась жить к родственникам. За это время, оставшиеся без тепла насекомые погибали, и дом очищался от потенциальных переносчиков болезнетворных микроорганизмов.

Ненцы

Этнограф Б. Василенко, отмечавший, что до перехода к оседлости, не пользовавшиеся баней, и до начала XX века, не имевшие представления о нижнем белье, ненцы использовали в качестве гигиенического средства меховую одежду.

Её они надевали ворсом внутрь непосредственно на голое тело. Волоски оленьей шерсти стирали с кожи грязь и выделения, а потом обламывались от тяжести и трения. Проходив несколько дней в такой одежде, ненцы снимали её, тщательно вытряхивали из неё специальными колотушками «мусор», просушивали и вновь надевали. К слову исследователь местного быта Л. Басков писал, что зачастую кожа пастухов, длительное время проводивших в тундре и пользовавшихся лишь меховой одеждой, была куда чище кожи тех, кто, живя в поселке, имел возможность сходить в баню.

Чукчи

Чукчи, тоже практиковавшие ношение одежды мехом внутрь, полагали, что мытьё лишь забирает здоровье у человека, смывая с него защитный слой. Именно поэтому они предпочитали трудно представляемым в тундре баням костяные скребки и очищение огнём.

Примерно один или два раза в месяц всё население стойбища собиралось вокруг огня, накидывало на себя всю имевшуюся у них одежду и несколько часов сидели в таком виде и прели. Размякшую под воздействием тепла грязь, представлявшую собой смесь животного жира и продукты теплообмена человека, чукчи снимали с тела при помощи специального костяного скребка.

После этой процедуры они натирали «чистую» кожу питательным жиром нерпы, который не только защищал её от высыхания, но также предохранял от переохлаждения и создавал барьер для проникновения в организм патогенных бактерий.

Кроме того этот густой «крем», через который не ощущается запах человеческого тела, служил преградой от укусов кровососущих комаров и гнуса, кои летом заполоняют собой воздушное пространство над тундрой.

Кстати, когда аборигенов Севера захотели приобщить к цивилизованному образу жизни и стали приучать их мыться в банях, неожиданно был зафиксирован рост смертности. Оказалось, что очищенное горячей водой и мылом тело чукчи стало уязвимее и восприимчивее к вирусам.

Вот такими непримиримыми и порой неожиданными методами шла борьба российских народов с разными вирусами раньше. Сейчас новая напасть свалилась – коронавирус. Звучит красиво, а вот заболевание на самом деле жестокое и страшное. Методы тоже сейчас ищут, ученые работают над этим в разных странах мира. Все надеются, что коварный враг в итоге победить удастся.

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По инф. cyrillitsa.ru

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