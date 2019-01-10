Кровавый режим Пола Пота: от жестокого геноцида до позорного побега

Прошло 40 лет со дня свержения одного из самых кровавых режимов в истории человечества. Красные кхмеры во главе с Полом Потом 7 января 1979 года вынуждены были бежать из Пномпеня, спасаясь от военной интервенции со стороны Вьетнама. При этом всю вину за падение своего режима диктатор свалил на Советский Союз, который, по его мнению, в те времена контролировал действия вьетнамских властей.

По разным оценкам, в течение почти четырёх лет своего правления в Кампучии (современная Камбоджа) Пол Пот уничтожил от 1 до 3 млн человек, которые не вписались в устои нового мира жестоких «братьев», как называли друг друга представители элиты кровавой диктатуры. В результате тяжёлой гражданской войны в 1975 году центральную власть захватил Пол Пот вместе с небольшой группой людей под эгидой Коммунистической партии Кампучии.

Но в действительности красные кхмеры были довольно далеки от коммунизма, хотя и взяли за основу нового мира неграмотных крестьян, ставших жертвами бомбардировок со стороны США. Эти люди, жаждущие мести, с радостью вступали в Революционную армию Кампучии. По замыслу Пола Пота они и должны были стать ядром коммунизма страны после свержения буржуазии.

Широкая поддержка низких слоёв населения позволила красным кхмерам без особых проблем взять Пномпень, столицу государства. Но под боком у кровавой элиты оставался ещё один опасный противник – Вьетнам. Идеология Пола Пота во многом держалась на ненависти к этой стране, которая несправедливо заняла «исконно кампучийские земли». Диктатор призвал свой народ вернуть эти земли обратно и назвал вьетнамцев «врагом номер один, который должен быть разгромлен любой ценой».

Мощная антивьетнамская пропаганда подкреплялась постоянными вылазками на территорию «противника», которые всегда заканчивались жестокими и беспринципными расправами над мирными жителями соседней страны. Последователи Пола Пота недвусмысленно намекали на то, что эта земля должна принадлежать им.

Диктаторский режим не остался без поддержки со стороны Мао Цзэдуна и его преемников. Китай получал рис, а кампучийцы пополняли свой арсенал военной техникой, оружием и боеприпасами. Западные эксперты даже предполагали, что конфликт между Кампучией и Вьетнамом на самом деле являлся прикрытием для противостояния между Китаем и СССР. Известно, что Советский Союз в то время поддерживал коммунистический Вьетнам, а вот к красным кхмерам относился крайне негативно, что также проявлялось в высказываниях советской прессы.

Пол Пот сражался не только с внешними, но и с внутренними «врагами» режима. Все национальные меньшинства, включая тех же вьетнамцев, тайцев и китайцев, подвергались жестокому истреблению. Около 15% населения страны в лучшем случае вынуждены были забыть о собственных традициях и обычаях, в худшем их ждала казнь без суда и следствия.

Не менее жестоко красные кхмеры обходились с представителями христианской, буддистской и исламской общин. Храмы превращались в развалины, мечети становились свинарниками, а книги горели в пламени нового мира Пола Пота. Не обошлось здесь и без многочисленных расстрелов.

В стране Пола Пота хорошо жилось только «элитным» слоям населения – чиновникам красных кхмеров, верным военным и самым бедным крестьянам. Остальные становились жертвой разного рода «зачисток». Многих убивали, а жителей крупных городов, вроде Пномпеня, насильно переселяли в джунгли.

Диктатор хотел избавить людей от «буржуазных» замашек, превращая горожан в обычных тружеников-крестьян. Доктора и преподаватели шли вереницами из городов в джунгли для выращивания риса. Почти половина не выдержала этого пути из-за голода и жестокого обращения со стороны красных кхмеров. Стана практически лишилась работников сферы образования, медицины и частного производства. В Пномпене из 3 млн человек всего 20 тысяч остались со своими статусом и правами.

Сам Пол Пот свою жестокость не признавал, заявляя, что страна несёт «неизбежные жертвы», которых было "не больше нескольких тысяч". Впрочем, даже его недавние союзники замечали немыслимую жестокость своего лидера и поднимали восстания против нового режима, которые жестоко подавлялись армией.

Военные силы красных кхмеров могли лишь вести несправедливую битву со своим же народом, но когда подступила настоящая проблема, все солдаты стали массово разбегаться в страхе и сдаваться в плен своим обозлённым противникам – вьетнамцам.

Руководству Вьетнама надоело терпеть постоянные жестокие вылазки своих недружелюбных соседей: в контратаку на Кампучию пошли 14 дивизий, которым уже 1 января 1979 года удалось осадить Пномпень.

Пол Пот попытался привлечь Китай и западные страны, обвиняя Советский Союз в несправедливой «экспансии», но никто на этот трюк не купился. В итоге всей элите красных кхмеров пришлось срочно эвакуироваться из осаждённой столицы: многие уехали на поезде, сам Пол Пот и его приближённые улетели на вертолёте.

Вьетнамцы помогли создать Единый фронт национального спасения Кампучии, который в какой-то степени скрыл факт военного переворота с участием иностранной державы. Главой фронта стал бывший красный кхмер Хенг Самрин. Именно он и возглавил новое коммунистическое правительство.

Многие государства не поддержали вьетнамскую интервенцию, а США и Таиланд так вообще встали на защиту Пола Пота. В итоге полностью истребить красных кхмеров так и не получилось, но вернуть себе былую власть они не смогли.

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