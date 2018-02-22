Красной Армии – сто лет

Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии Ленин подписал 28 января 1918 года. Народный комиссар по военным и морским делам Николай Подвойский и предлагал считать этот день праздником Вооружённых сил Советской России. Почему же днём рождения Красной армии сделали 23 февраля? Подробности от Леонида Млечина в "Аргументах недели" .

В сталинские времена писали, что именно в этот день в 1918 году красноармейцы одержали первую победу над наступавшими немецкими войсками под Нарвой и Псковом. В «Кратком курсе истории ВКП(б)», который редактировал лично Сталин, написали: «Немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днём рождения молодой Красной армии».

Однако же «Краткий курс» – весьма ненадёжный с точки зрения познания исторической истины документ. Даже нарком обороны Климент Ворошилов ещё в 1933 году в газете «Правда» выражал сомнение: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

Цистерна со спиртом

С начала 1918 года большевики вели переговоры с немцами о заключении мира. Многие отказывались его подписывать на позорных немецких условиях. Когда переговоры прервались, командование кайзеровской армии объявило, что с 18 февраля 1918 года будет считать себя в состоянии войны с Россией. Некоторые лидеры большевиков требовали защищать революцию с оружием в руках. Но русской армии больше не существовало! Большевики обещали, что немедленно закончат войну, и солдаты, бросив фронт, отправились по домам.

Для обороны демаркационной линии, установленной после заключения перемирия с немцами, большевики развернули так называемую завесу, состоявшую из разрозненных отрядов. Отряды красногвардейцев, моряков-балтийцев и остатки старой армии действительно сопротивлялись наступавшим немцам под Псковом и Нарвой, но отстоять оба города не сумели.

23 февраля 1918 года начались бои в нескольких километрах от Пскова. 1-й и 2-й Красноармейские полки отступали, мужественно сопротивляясь. 28 февраля немцы взяли город. А оборонять Нарву отправился Павел Дыбенко, корабельный электрик и недавний [end_short_text]руководитель моряков-балтийцев. 21 февраля Совнарком учредил наркомат по морским делам, и Дыбенко стал первым советским военно-морским министром. Он возглавил 1-й Северный летучий отряд революционных моряков. Руководитель Комитета обороны Петрограда бывший генерал Михаил Бонч-Бруевич неодобрительно сказал Дыбенко:

«Ваши «братишки» не внушают мне доверия. Я против отправки моряков под Нарву».

Но поскольку нарком Дыбенко был о себе высокого мнения, то он проигнорировал высказывание какого-то золотопогонника.

В те дни под Нарвой проявились все дурные качества Дыбенко: авантюризм, импульсивность, самоуверенность. Балтийцы захватили цистерну со спиртом, что добавило им уверенности в собственных силах. Дыбенко всегда был склонен к неумеренному употреблению горячительных напитков. На поле боя это пристрастие особенно опасно.

В первом же бою моряки, привыкшие в основном митинговать и наводить страх на мирных жителей Петрограда, понесли большие потери и отступили. А в общем наступлении Дыбенко вообще отказался участвовать. И не пожелал исполнять приказы начальника Нарвского участка обороны бывшего генерала Дмитрия Парского.

«Я подробно доложил Ленину, – писал потом Михаил Бонч-Бруевич. – По невозмутимому лицу Владимира Ильича трудно было понять, как он относится к этой безобразной истории. Не знаю я и того, какая телеграмма была послана им Дыбенко.

На следующий день Дыбенко прислал мне немало позабавившую меня телеграмму: «Сдал командование его превосходительству генералу Парскому», – телеграфировал он, хотя отменённое титулование было применено явно в издёвку».

Отряд матросов бросил фронт и самовольно ушёл с позиций.

Подарки для армии

Немцы заняли Нарву. Впрочем, это был последний день боевых действий. 3 марта 1918 года советская делегация всё-таки заключила в Брест-Литовске мирный договор с государствами Четверного союза – Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией. Возмущённый Ленин отозвал Дыбенко с фронта и снял с поста наркома.

Так как же возник праздник? На следующий год, 23 февраля 1919 года, был проведён сбор подарков для Красной армии. Первоначально собирались провести это мероприятие в первую годовщину ленинского декрета о создании РККА, то есть 28 января. Но газета «Правда» оповестила: «Устройство Дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января».

Широко проведённое и описанное во всех газетах мероприятие запомнилось. В дальнейшем этот день и превратился в праздник Рабоче-крестьянской Красной армии.

В начале 1918 года положение Советской республики сильно ухудшилось. Враги большевиков множились на глазах, и все они брались за оружие. Совнарком решил создавать новую революционную армию на добровольческой основе. При наркомате по военным делам появилась Всероссийская коллегия по организации и формированию новой армии. Но солдаты разбегались по домам.

В ситуации начинающейся войны Ленин принял решение сменить военное руководство. 13 марта 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление: «Народным комиссаром по военным делам назначить тов. Троцкого». ВЦИК объявил республику военным лагерем: «Во главе всех фронтов и всех военных учреждений республики ставится Революционный военный совет». Председателем Реввоенсовета (РВСР) назначили Троцкого. Он получил широчайшие полномочия.

Звёздный час Троцкого

Наступил звёздный час Троцкого. Но вначале казалось, что он взялся за невыполнимое дело и советская власть долго не протянет. Он должен был создать новую армию и сделал это: в мае 1918 года РККА насчитывала триста тысяч бойцов, осенью – уже больше миллиона.

Троцкий в армии не служил, но умел учиться и сразу обратился за помощью к тем, кто дал ему правильные советы. И сразу занял принципиальную позицию: военными делами должны заниматься профессионалы, то есть кадровые офицеры.

Поначалу Гражданская война носила в основном партизанский характер. Сражались между собой отдельные отряды. Но вскоре в дело вступили регулярные армии, образовались фронты военных действий. Воевать надо было профессионально. Вот поэтому Троцкий привечал людей талантливых, не обращая внимания, есть ли у них партийный билет или его нет.

В 1918 году в Красную армию добровольно вступили или были призваны 22 тысячи бывших офицеров. Кадровые офицеры высоко ценили чины и должности, на что Троцкий не скупился, поэтому бывшие офицеры охотно шли на службу в Красную армию. В Гражданскую в Красной армии служило почти 50 тысяч бывших офицеров, в том числе более 600 бывших генералов и офицеров генерального штаба. Из 20 командующих фронтами 17 были кадровыми офицерами, все начальники штабов – бывшие офицеры. Из 100 командующих армиями – 82 в прошлом офицеры.

Все эти назначения дались Троцкому с большим трудом. В большевистском руководстве бывших офицеров и генералов на дух не принимали. Дмитрий Фурманов, комиссар чапаевской дивизии, писал пренебрежительно: «Спецы – полезный народ, но в то же время народ опасный и препотешный. Это какое-то особое племя. Это могикане. Больше таких Россия не наживёт: их растили нагайка, безделье и паркет».

Даже само название – Рабоче-крестьянская Красная армия – подчёркивало классовый характер вооружённых сил социалистической России. И когда Троцкий ставил на высшие командные должности бывших генералов, он противопоставлял себя немалой части партии. Сталин и многие другие видные большевики требовали, чтобы бывшие офицеры подчинялись комиссарам – людям, ничего не понимавшим в военном деле. Но Троцкого поддержал Ленин, и Гражданскую войну большевики выиграли.

По инф. "Аргументы недели"

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