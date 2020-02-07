«Констаниновский рубль» — одна из редчайших монет в мире

В 2004 году на аукционе в США монета с вычеканенным профилем одного из членов дома Романовых, весившая чуть больше 20 граммов, была продана за полмиллиона долларов. Высокая стоимость объясняется очень просто – это был знаменитый «Константиновский рубль» — одна из самых редких монет в мире. На сегодня известно лишь 8 экземпляров «Константиновского рубля», подлинность которых не вызывает сомнения.

Однако высокая стоимость объясняется не только редкостью монеты, но и особыми обстоятельствами ее появления.

Кто такой Константин Романов?

Великий князь Константин Павлович Романов — сын российского императора Павла I, младший брат императора Александра I. С 1815 до 1830 года был наместником русского императорского двора в Царстве Польском. Поскольку Александр I преставился, не оставив наследника, Константин Павлович должен был стать следующим правителем Российской империи. Однако Константин еще до смерти брата написал отречение от престола. В качестве причины он сам называл свой морганатический брак с красавицей-полькой Иоанной Грудзинской, а также неспособность к правлению. Кроме того, он не скрывал, что боится участи Павла I. «Меня задушат, как отца» — говорил он близким людям. Тем не менее в краткий, но драматичный период «междуцарствия» в ноябре-декабре 1825 года Константин Павлович считался следующим императором, и ему присягали во всех городах и весях России. Первым присягу принес Николай Павлович, в будущем - император Николай I.

Междуцарствие

Так историки называют краткий период, прошедший с момента ухода из жизни Александра I (19 ноября) до выступления декабристов на Сенатской площади 14 декабря.

Когда в Таганроге скончался государь Александр I, никто не знал об акте отречения Константина, даже его младший брат Николай. Отречение, которое было изложено в виде Манифеста, хранилось в строгой тайне и было оглашено лишь спустя несколько суток после того, как поступило сообщение о смерти Александра. Россия тем временем успела присягнуть Константину Павловичу, в книжных лавках появились гравюры с изображениями Константина, а между Петербургом и Польшей носились курьеры с депешами. В этот период и был отчеканен рубль с профилем Константина.

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Зачем это было сделано

Никакой особой необходимости чеканить рубли с профилем нового императора не было. При Александре в обороте были монеты без изображения императора, и они продолжали свободное хождение в России.

Идея выпуска монет с Константином Павловичем родилась у министра финансов Егора Францевича Канкрина. Дело в том, что у Егора Францевича имелись серьезные основания бояться за свою карьеру и место при дворе после коронации Константина. В прошлом у Канкрина было несколько столкновений с великим князем. В период военной кампании 1813 года у Канкрина возник конфликт с группой офицеров, которым покровительствовал Константин Павлович, и его спасло лишь заступничество самого Кутузова. В 1822 году Канкрин отказался «оказать содействие» неким лицам, за которых просил лично великий князь.

Таким образом, чеканка монет с профилем Константина была попыткой выслужиться перед будущим императором и продемонстрировать ему свою преданность. Монеты по указанию министра финансов создал начальник типографии Экспедиции заготовления государственных бумаг Я. Я. Рейхель. Помимо руководства типографией, где печатались государственные ассигнации, Рейхель служил еще и медальером (скульптором, создающим рельефы на монетах и медалях) Петербургского монетного двора. В кратчайшие сроки Рейхель создал два комплекта штемпелей. По официальной версии, Рейхель успел отчеканить весьма ограниченное число монет. Долгое время считалось, что сразу после воцарения Николая I штемпели разбили, а монеты отправили на переплавку. Тем не менее, медальер, который был страстным собирателем, передал Канкрину для уничтожения не все новые рубли, а оставил один для себя.

Как выглядит «Константиновский рубль»?

Это серебряная монета, на аверсе которой помещены профиль Константина Павловича и надпись (легенда): «Б. М. Константин имп. и сам. всеросс». (Божией Милостью Константин, император и самодержец всероссийский). На реверсе находится изображение двуглавого орла и надпись: «Рубль. Чистаго серебра 4 золотн. 21 доля». На гурте (ободке монеты) отчеканена надпись «сер. 83 1/3 пробы 4 зол. 82 14/25 доли».

Подлинники и подделки

Сегодня нумизматам известны 8 монет, 3 из них – без надписи на гурте. Три «Константиновских рубля» находятся в музеях: в Эрмитаже, в Государственном историческом музее в Москве и в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Остальные хранятся в собраниях состоятельных нумизматов. Происхождение этих раритетов следующее: один рубль собиратель Ф. Ф. Шуберт купил непосредственно у Рейхеля, остальные найдены в эпоху царствования Александра II «в закромах» министерства финансов. Они вместе со штемпелями находились в наглухо заколоченном ларце. Этими рублями Александр II распорядился таким образом: одну монету передал Эрмитажу, там она экспонируется и поныне, одну оставил себе, три подарил своим друзьям и родственникам. Монета, принадлежавшая лично Александру II, сейчас хранится в ГИМе.

Помимо подлинных «Константиновских рублей» известны и различные подделки, среди которых самой известной является «рубль Трубецкого». Эта монета был отчеканена по заказу нумизмата Трубецкого в Париже в 1860 году.

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По инф. cyrillitsa.ru

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