Точную дату создания ранних христианских икон назвать невозможно, тем более нельзя определить какая из них была создана первой. Об этом рассказал искусствовед Валерий Ахунов.

«Когда появились первые иконы вам никто не скажет. Почти в любом храме или музее будут говорить, что это одно из первых изображений. Но самая ранняя икона, которую мне приходилось видеть, относится к VI веку», — рассказал Ахунов.

По словам искусствоведа, прообразом для первых икон послужил Иисус Христос. Когда люди просили его показать, как выглядит его отец (Бог), то он ответил, что видевший его, видел и Отца. «Я и Отец — одно и то же», — сказал тогда Христос. Это и послужило созданием для христиан первых икон.

Также Ахунов рассказал о значении слова «икона».

«Слово „икона“ означает образ, лик. Оно библейское, и все знают из Библии, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Иконой может называться только то, что непосредственно связано с самим Богом», — поведал Ахунов.

Эксперт отметил, что иконы существуют только в христианской церкви. Многие говорят, что, например, они есть и в буддистских храмах, но, по словам искусствоведа, это совершенно не так.

В завершении лекции Ахунов объяснил, почему существует так много икон Божией Матери с разными названиями и манерой изображения.

«Типов Богоматери существует более пятисот. Название иконы непосредственно связано с местом, где она была создана, а манера изображения — уже от иконописца. Мы с вами знаем, что самая популярная — Казанская икона Божией Матери, также есть Тихвинская Божия Матерь и многие другие. Также существует деление на разные типы: „Знамение“, „Умиление“ и „Одигитрия“. Интересно, что довольно редко Богоматерь с младенцем изображается в центре», — объяснил Ахунов.

По инф. rosbalt.ru

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