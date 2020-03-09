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Князь Владимир — мусульманин? То ли выдумка, то ли загадка истории
Ярослав Бутаков, cyrillitsa.ru   
09 Марта 2020 г.
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У арабского географа и натуралиста Тахира аль-Марвази в его сочинениях есть одно любопытное упоминание о русах, принявших ислам. Было это, по его свидетельству, при князе Владимире.

Разве после принятия христианства князь Владимир однажды отступился от веры и принял ислам?

«Когда стали христианами, – рассказывал о русах аль-Марвази, – то притупила вера их мечи, закрылись перед ними двери добычи, и поразили их ущерб и упадок. Стало недоставать им средств к жизни, и захотели они обратиться в ислам, чтобы снова доступными стали для них война и борьба, и чтобы вернуться к своим прежним привычкам».

Владимир отправил послов к шаху Хорезма, чтобы тот прислал на Русь учителей и проповедников Корана. И таким образом русы перешли из христианства в ислам.

Летописная лакуна о Владимире после крещения

В летописном сказании о крещении Руси упоминается посольство к мусульманам от князя Владимира для ознакомления с исламом. Правда, было оно отправлено не в далёкий Хорезм, а значительно ближе – в Волжскую Болгарию, которая приняла ислам в 922 году. Действительно, зачем было бы киевскому князю посылать своих людей так далеко, когда с религией Корана можно было познакомиться значительно ближе?

Однако есть в летописных известиях о князе Владимире очень большая лакуна. И относится она как раз к периоду после его крещения. «Повесть временных лет» очень детально рассказывает обо всех годах правления Владимира, начиная с захвата им власти в Киеве (980) до крещения (988). А сведения о его правлении после принятия христианства подробностями не отмечены. Упоминаются лишь строительство церквей (989, 996), основание Белгорода (991; скорее всего, обновление укреплений, так как этот город упомянут ещё ранее – под 980 годом), войны с белыми хорватами (992) и печенегами (тот же 992 и 997; причём во втором случае князя в Киеве не оказалось).

Более того, начиная с 998 года, сообщения о событиях на Руси в летописи отсутствуют вовсе, кроме четырёх кратких, без каких-либо подробностей погребения, упоминаний кончин членов великокняжеской семьи, и одного столь же краткого упоминания о перенесении мощей каких-то неназванных святых. И так продолжается до 1014 года, под которым говорится о том, что сын Владимира Ярослав, княживший в Новгороде, отказался платить отцу положенную дань. Владимир собрался идти на него войной, но в разгар приготовлений умер в следующем 1015 году.

То есть, полных шестнадцать лет – 998—1013 – какие-либо политические и военные события как внутри Руси, так и на её границах, отсутствуют! Правдоподобно ли это? Не скрыли ли летописцы чего-то нежелательного для образа святого князя, крестителя Руси?

Труд Тахира из Мерва

Средневековым арабским и персидским учёным и путешественникам мы обязаны многими ценными сведениями о раннем периоде русской истории. Эти свидетельства зачастую уникальны, так как не дублируются упоминаниями в русских, византийских и западноевропейских источниках. Правда, при этом всегда возникают проблемы точности передаваемых известий и их интерпретации.

Шараф аз-Заман Тахир аль-Марвази родился в 1056 или 1057 году в городе Мерв, входившем тогда в Сельджукскую империю. Где-то в начале 12 века он написал труд «О природе животных». Наряду со сведениями по зоологии, ботанике и географии разных стран, туда были помещены и отдельные сообщения об истории народов. При этом расположение материала оказалось во многом случайно и не всегда соответствовало заголовкам. Так, интересующий нас отрывок о русах оказался в главе, посвящённой Китаю! Его обнаружил и ввёл в научный оборот в начале 20 века русский востоковед Владимир Минорский.

Речь идёт не о киевском Владимире

Свидетельство аль-Марвази о русах, принявших ислам, позволяет придавать ему разнообразные трактовки. Оно, скорее всего, не относится к киевскому князю Владимиру и к периоду после принятия им христианства.

Во-первых, аль-Марвази говорит о каких-то «островных русах». Вот как он описывает страну, где живут русы:

«Что касается ар-русийа, то они живут на острове в море. Размер острова – три дня пути, он порос лесом, а возле него – озеро».

Можно, конечно, предположить, что аль-Марвази плохо знал географию Руси и вообразил невесть что. Но историки давно обратили внимание, что средневековые мусульманские учёные никогда не подменяли собственными выдумками свидетельства авторитетов. Если у них не хватало собственных представлений о чём-либо, то они брали какой-нибудь авторитетный старинный источник и прямо вставляли его в свой текст. А арабских источников о Руси было немало. И совершенно очевидно, что «островные русы» – совсем не то же самое, что русы со столицей в Киеве. Ибо Киев (Куябу) арабские и персидские авторы знали очень хорошо. Значит, речь у аль-Марвази идёт не о киевском князе.

Во-вторых, аль-Марвази называет дату принятия христианства «островными русами» – 912/13 год по нашему счёту. Значит, это опять же не крещение Руси при князе Владимире.

Следовательно, нет оснований считать, основываясь только на сообщении аль-Марвази, что после принятия христианства князь Владимир в какой-то момент отступился от новой веры и решил принять ислам.

Загадки остаются

Аль-Марвази говорит, что те же самые русы-мусульмане овладели некогда городом Бердаа (на территории нынешнего Азербайджана). Поход русов на Бердаа, согласно другим восточным источникам, произошёл в 943/44 или 944/45 году. Однако поскольку в русских источниках он не упомянут, то обычно и считается, что его предприняли не киевские русы, а какие-то другие.

Но сказанное не разрешает других вопросов. Первый из них – где располагался тот самый «остров русов», правитель и население которого в 10 веке приняли ислам? О локализации «острова русов», про который упоминают многие средневековые мусульманские авторы, историки спорят давно и предложили ряд гипотез, но решающих аргументов нет ни у одной. Второй – какие события происходили в Киевской Руси с 998 по 1013 год, и о которых древнерусские летописцы предпочитали умолчать?

Когда дни прошлого ближе к сегодняшнем дням, легче разобраться, что же происходило на самом деле. А здесь рассматриваются события достаточно далекие. Но надеемся, что и эта тайна когда-нибудь загадкой быть перестанет. О чем умолчали летописцы? Где находится «остров русов»? Мог ли князь Владимир принять ислам? Ответов будет ждать с нетерпением!

А у нас можно прочитать еще и о других исторических событиях и, конечно, о тайнах:

По инф. cyrillitsa.ru

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