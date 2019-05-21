Керченская операция: от первоначального успеха — к жестокому поражению

77 лет назад, 20 мая 1942 года, завершилась Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск. Она прошла на Керченском полуострове в период с 26 декабря 1941 года по 20 мая 1942 года. Она вошла в историю как одна из наиболее масштабных десантных операций, проводимых в ходе Второй мировой войны. Советская историография называет ее также крупнейшей десантной операцией советского флота. Для ее проведения была выделена внушительная часть сил Черноморского флота и Азовской флотилии, 51-я, 44-я и 47-я армии и танковые роты.

Десантные баржи на пути к высадке / Фото: wikipedia.org

В результате проведенной осенью 1941 года немецкими войсками операции по захвату Крымского полуострова, уже к 16 ноября он весь, за исключением Севастополя, был оккупирован захватчиками. Фашистские войска вплотную приблизились к Севастополю, и практически вся территория, на которой держала оборону Красная Армия, оказалась под артиллерийским огнем противника. В связи с этим советским командованием решено было провести контрнаступление, подключив Закавказский и Черноморский флот. Целью данной операции было овладение Керченским полуостровом и создание условий для освобождения Крыма.

В конце декабря 1941 части Закавказского фронта при поддержке судов Черноморского флота и Азово-Черноморской флотилии произвели морской десант: 28 декабря в районе Керчи и 29 декабря — в районе Феодосии. Первоначальная численность десанта составила более 40 тысяч человек. В Феодосии выгрузка сил десанта проходила в порту. Сопротивление немецкого гарнизона было сломлено к исходу дня 29 декабря, после чего в Феодосию стали поступать подкрепления. В районе Керчи высадка происходила намного сложнее: пехота высаживалась прямо в ледяное море и по грудь в воде шла к берегу. Силы десанта в Керчи многократно превосходили силы вермахта, кроме того, высадка в Феодосии угрожала окружением. Немецкие войска отступили, избежав, таким образом, окружения, но при этом оставили все тяжёлое вооружение.

В начале апреля 1942 года перед немецким войсками была поставлена задача — очистить от противника Керченский полуостров и овладеть Севастополем. И уже в мае 1942 года советские войска Крымского фронта потерпели жестокое поражение, а их остатки были отброшены через Керченский пролив, что облегчило вермахту летнее наступление на Кавказ.

По инф. pnp.ru

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