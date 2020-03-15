Какой же была настоящая Бубулина, называемая адмиралом в юбке?

«Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост... Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась толще туловища тех щёголей, которые наполняют нынешние гостиные». Так Гоголь в «Мёртвых душах» описывал впечатления Чичикова в доме Собакевича.

Легенда при жизни

Герои войны Греции за независимость 1821-1830 гг. были очень популярными в России и в других европейских странах. Их портреты гравировались сериями и служили для украшения даже бедных домов, про их действительные и мнимые подвиги ещё при их жизни романисты сочиняли длинные повествования.

Особое место среди них заняла Бобелина, правильнее – Бубулина. Уже в 1822 году на немецком языке появился роман Августа Вульпиуса, в следующем году переведённый на русский язык, где Бубулина совершает всякие мыслимые и немыслимые подвиги, а в конце удаляется в монастырь. Особую забавность этому роману («Лионардо Монтебелло») придаёт то обстоятельство, что в это время настоящая Бубулина жила в своём поместье, вовсе не собираясь уходить ни в какой монастырь.

Под одной из серийных лубочных картинок – возможно, той, которая и могла попасться на глаза Чичикову в гостях у Собакевича – можно было прочесть такую малограмотную надпись:

«По неустрашимости известная вдова Бобелина храбростию и силою своею многих мужчин превосходит. Отроду имеет около 30 лет. Видно в молодости своей была очень хороша. Ездит верхом на коне в приличном ей платьи и с греческими знамёнами...»

Здесь смешно то, что во время своих подвигов Бубулине было, на самом деле, 50 лет, а все её подвиги связаны со сражениями на море. Какой же была настоящая Бубулина?

Богатая судовладелица

«Со смуглым лицом, царственной статью и неукротимым характером», – так её описывает её потомок Филипп Деметрис-Бубулис. Он добавляет: «С детства Ласкарина испытывала страсть к морю и любила слушать рассказы о моряках и их борьбе за свободу Греции».

Родители Ласкарины (так её окрестили в детстве) происходили с небольшого острова Гидра в Сароническом заливе у берегов Греции. Отец Ласкарины Ставрианос Пиноцис был албанцем православного исповедания и моряком. Он примкнул к восстанию против турок в 1770 году, был вместе с женой захвачен в плен и брошен в тюрьму в Стамбуле, где и умер. Жена его в тюрьме 11 мая 1771 года разродилась дочерью – маленькой Ласкариной, и турки вскоре освободили обеих.

Вдова Пиноцис уехала на Гидру, а спустя четыре года повторно вышла замуж за моряка Димитриоса Лазару-Орлова с острова Спецес напротив Афин и перебралась к мужу. Прибавка к его фамилии «Орлов» показывает, как глубоко греки чтили русского флотоводца Алексея Орлова, одержавшего в 1770 году победу над турками в Чесменском бою. На Спецесе прошла большая часть жизни Ласкарины.

В 17 лет Ласкарина в первый раз вышла замуж за Димитриоса Яннузаса, а в 30 лет за Димитриоса Бубулиса. По своему второму брачному имени она и вошла в историю. Оба её мужа были богатыми судовладельцами. По тогдашним греческим нравам, капитан был и владельцем судна, и торговцем. Оба погибли в стычках с берберскими пиратами. Бубулина не только унаследовала бизнес обоих своих мужей, но и существенно его расширила, построив уже за свой счёт несколько кораблей. В общем, она была весьма богатой особой. Когда она вторично овдовела, ей было уже сорок лет, у неё было семь детей от обоих браков.

Конфликт с султанским режимом

В лице Бубулины турецкие власти сами нажили себе врага. В 1816 года они позарились на имущество Бубулины, в котором наибольшую ценность представлял её частный флот – три корабля, которые можно было использовать как военные, и восемь меньших судов. Используя тот факт, что её второй муж Бубулис во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. помогал России, турки задумали конфисковать флот Бубулины.

Узнав об этом, Бубулина прибегла к защите и покровительству России. Подняв на крупнейшем своём судне «Агамемнон» русский флаг, она прибыла в Стамбул, где встретилась с русским послом Строгановым. Тот обещал уладить дело, но всё-таки рекомендовал ей временно отсидеться в российском Крыму. Любопытно ещё, что в Стамбуле Бубулина добилась аудиенции у главной жены султана, и та тоже обещала ей заступничество. В обмен Бубулина поклялась, что никогда не даст в обиду жён и детей султанских вельмож. Когда она стала предводителем восстания, то исполнила свою клятву.

После трёх месяцев пребывания в России Бубулина возвратилась на Спецес. Не надеясь на то, что султанские власти навсегда оставили её в покое, она приступила к подготовке восстания.

Геройские подвиги и нелепая смерть

На свои личные средства Бубулина вооружила свой флот пушками и наняла частную армию. Кроме того, она щедро финансировала подпольную революционную организацию «Союз друзей». В то время вся Греция кипела гневом, и в 1821 году восстание разразилось.

Бубулина организовала осаду сильной приморской крепости Навплион. Во время этой операции её флот и армия овладели также Монемвасией. В сражении у Харадроса погиб её старший сын Яннис Яннузас. С военной точки зрения осада Навплиона велась очень неумело. Бубулина делала упор на храбрость своих солдат и моряков, и те несли очень большие потери, расстреливаемые в упор турецкими пушками. Лишь с прибытием под Навплион дополнительных сил греческих повстанцев крепость была взята в 1822 году.

Затем Бубулина, успев стать легендой европейского масштаба, удалилась на свой остров, где умерла в 1825 году обычной для греков смертью – из-за старинной кровной мести.

Была ли она на самом деле русским адмиралом?

В разных публикациях повторяется информация, будто Бубулина стала адмиралом русского флота (местами уточняется – контр-адмиралом), причём первым в мировой истории женщиной-адмиралом. Возникает законный вопрос: когда именно русский император Александр I успел дать Бубулине это высокое звание?

Когда в 1816 году Бубулина впервые посетила Россию, она ещё не была знаменита. Кроме того, нет никаких сведений, будто она была в России где-то, кроме Крыма. В англоязычной Википедии, без указания на источник, утверждается, что Александр I присвоил ей чин посмертно. Кое-где повторяется, что Александр I послал также Бубулине в дар «монгольский меч». Спрашивается, зачем меч мёртвому? Кроме того, посмертное присвоение воинских званий тоже не было принято в Российской империи.

Эти известия теоретически можно примирить, если предположить, что Александр I даровал Бубулине высокий чин и отправил ценный подарок, ещё не зная об её смерти.

Однако не существует никаких документальных свидетельств присвоения Бубулине звания русского контр-адмирала. Между тем, такой акт должен был быть чётко зафиксирован в русском военно-морском ведомстве. Скорее всего, адмиральский чин Бубулины – тоже легенда, одна из множества, которые окружили её ещё при жизни и размножились после её смерти.

Легенда с мужским характером, владелица флота, сумевшая расширить бизнес мужей, и мама семерых детей – как многогранны могут быть представительницы слабого пола. Да их и слабыми-то не назовешь!

А еще любопытные публикации в чем-то подобные можно посмотреть здесь:

По инф. cyrillitsa.ru

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