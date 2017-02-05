Как жили казахи в Российской империи

В начале декабря на церемонии вручения премии «Алтын сапа» («Золотое качество») президент Нурсултан Назарбаев выступил с резкой критикой «колониального прошлого» Казахстана, имея в виду период пребывания его территории в составе Российской империи. В России заявление Н. Назарбаева породило массу вопросов. СМИ поспешили напомнить, что никакого Казахстана в Российской империи, собственно говоря, не существовало. В состав империи со второй четверти XVIII по середину XIX вв. в основном в добровольном порядке вошли три казахских жуза (племенных союза), которые минимальными признаками государства (наличие зафиксированных границ, собственного денежного обращения, армии и бюрократического аппарата) не обладали. Как политическая целостность Казахстан возникает после Октябрьской революции 1917 г., и обязан своим существованием национальной политике большевиков, сделавших ставку на решение национального вопроса путем создания на основе крупных этносов союзных республик.

Причем статус союзной республики Казахская АССР, ранее входившая в состав РСФСР, получила последней из них в декабре 1936 г.

И хотя речь «лидера нации», как отмечали впоследствии некоторые российские обозреватели, была рассчитана на внутреннюю, казахстанскую, аудиторию и не предназначалась для широкого тиражирования в СМИ, полученный в итоге информационный эффект превзошел все ожидания.

«Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией», – заявил Н. Назарбаев, добавив, что граждане республики должны благодарить землю за такие ее богатства, как нефть, газ, золото и серебро. «Это – наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет, – отметил казахстанский президент, – Несмотря на кризис и на всё плохое, что происходит, мы развиваемся. Мы не останавливаемся: запускаем гигантские предприятия, создаем новые рабочие места, современные заводы. Кто сейчас делает это в мире? Какое государство? Нет таких. Значит, мы страна, претендующая стать великой. У неё великий народ, и вы все его представители».

...Напомним, большая часть территории современного Казахстана в имперский период входила в состав Степного генерал-губернаторства с центром в Омске, называвшегося также Степным краем. Часть южных и юго-восточных территорий республики находилась в составе Туркестанского генерал-губернаторства со столицей в Ташкенте.

В Российской империи не было в широком употреблении и самого названия «Казахстан». Проживавшие на его территории кочевые племена именовались киргиз-кайсаками, равнинными или степными киргизами, а у самих казахов преобладало жузовое и племенное самосознание.

Формированием общего национального самосознания казахи опять-таки обязаны, прежде всего, СССР, благодаря которому, помимо национальной государственности, пусть и контролировавшейся жестко союзным центром, у них появился национальный алфавит (сначала – на латинице, потом – на кириллице), система всеобщего образования и средств массовой информации на казахском языке, а также современные формы культурной жизни, такие как кино, театр и т.п.

Но и до 1917 г. территория современного Казахстана отнюдь не представляла собой выжженную пустыню. Одним из главных показателей благополучия общества до его перехода на современную модель низкой рождаемости является рост населения. В казахских жузах, как и среднеазиатских ханствах, прирост населения был очень низким из-за постоянных междоусобных войн, низкого уровня жизни, эпидемий и отсутствия современной медицины. После вхождения в состав России численность казахов стала быстро увеличиваться. Так, в Букеевской орде, которой в 1799 г. было разрешено перейти Урал и кочевать между ним и левым берегом Волги, численность населения в 1802 г. составляла 31 тыс., в 1857 г. – 100 тыс., а в 1897 г. – 207,3 тыс. чел. Общая же численность казахов с течение XIX века увеличилась с 2,25 до 4 млн чел., или почти в два раза. На рубеже XIX – XX веков их естественный прирост составлял 0,8 – 1,4%. Население Туркестанского края с середины XIX века до 1916 г. также почти удвоилось, увеличившись с 4 до 7,5 млн чел. В некоторых районах прирост населения достигал 3% в год, что говорит о демографическом взрыве.

О том, что резкому увеличению демографического роста казахи обязаны, прежде всего, «российскому колониальному владычеству», говорит тот факт, что население Младшего и Среднего жуза, которые раньше вошли в состав империи, росло быстрее, чем Старшего жуза, окончательного присоединенного к России лишь в середине XIX века. Одновременно на территории современного Казахстана происходили и не слишком благоприятные для казахов процессы. В конце XIX – начале XX веков на территорию Степного края и Семиречья резко усиливается приток славянского (русского и украинского) населения. Его численность увеличивается в три раза и достигает почти 2 млн чел., а удельный вес приближается к 1/3. Выделение ему пригодных для земледелия земель нарушало традиционные пути перекочевок казахов и киргизов, что вело к росту недовольства с их стороны и стало одной из предпосылок восстания 1916 г. Но территория империи считалась тогда одним целым, а крестьянская колонизация Степного края рассматривалась властями как один из способов решения проблемы аграрного перенаселения в центральных и южных губерниях страны.

В имперский период в азиатских владениях России начинает развиваться промышленность. В Туркестанском крае она была связана, главным образом, с переработкой хлопка, а в Степной крае – продукции животноводства. Кроме того, на территории обоих регионов уже тогда начала развиваться добывающая промышленность и электроэнергетика.

К 1914 г. в Туркестане насчитывалось 220 хлопкоочистительных заводов и 30 маслобоен. В «десятые» годы XX века в регионе ежегодно добывалось по 12 млн пудов каменного угля. В 1914 г. в Туркестане было выработано 3,3 млн киловатт-часов электроэнергии, которую в дороссийский период вообще не производили. Промышленность Степного края была представлена маслодельными, мыловаренными, кожевенными, овчинно-шубными и т.п. производствами. В 30–40-е гг. XIX века здесь стала развиваться добывающая промышленность, включавшая добычу каменного угля, золота и цветных металлов, в развитии которой активно участвовал иностранный капитал. В 1913 г. в Степном крае было произведено 90 тыс. тонн угля и 7 тыс. тонн медной руды. В масштабах России это составляло 0,3% всего промышленного производства, но ранее промышленность, если не считать традиционное ремесленное производство, полностью отсутствовала.

Присоединение Степного края и Туркестана к России привело к началу железнодорожного строительства. Первой была построена Закаспийская железная дорога, которая к 1888 г. связала Красноводск и Самарканд и имела, главным образом, военное предназначение. К 1898 г. была построена железнодорожная ветка до Ташкента, а на следующий год дорога была переименована в Среднеазиатскую. На начало 1905 г. ее общая протяженность составляла 2382 версты. Проблемой было то, что новый железнодорожный путь не был связан с общероссийской железнодорожной сетью, а доставка грузов, пассажиров и войск осуществлялась морским транспортом через Каспийское море. В 1906 г. было завершено строительство Оренбургско–Ташкентской (Ташкентской) железной дороги, связавшей Среднюю Азию с Поволжьем и Центральной Россией. К 1913 г. ее протяженность составляла 2234 км. Стыковка Среднеазиатской и Ташкентской железных дорог привела к тому, что отдаленные районы края были связаны с железнодорожной сетью империи. Обе дороги обладали современным подвижным составом, а их запуск привел к общему оживлению экономики региона и способствовал повышению его привлекательности для инвестиций.

В имперский период наблюдается повышение уровня жизни, что стало следствием быстрого развития хозяйства, роста спроса на сельскохозяйственную продукцию, развития промышленности, строительства новых городов и т.п. Оплата за наемный труд в Туркестане, после его присоединения к Российской империи, увеличилась в 2-3 раза. Российские ученые, изучавшие Туркестан, отмечали, что раньше слуга, работавший на богатого сарта (старое название местного оседлого населения) получал 19 рублей в год с очень скудной пищей и одеждой, а, нанявшись к русским, он начал получать от 4 до 7 рублей в месяц с обильной пищей. Годовой доход арендатора-издольщика с десятины в начале XX века составлял 100–200 рублей в год, что по тем временам являлось очень большой суммой. Этому способствовал рост цен на хлопок-сырец, который превратился в главную товарную культуру региона. Активно развивалась система кредитных учреждений. К 1912 г. в Туркестанском крае насчитывалось 7 отделений Государственного банка и 40 – коммерческих банков. К 1913 г. в регионе насчитывалось 265 кредитных учреждений различного типа.

В период существования Российской империи, а также в еще более ранний, «московский», период была основана большая часть городов современного Казахстана. В их числе – Уральск (1584 г.), Гурьев (1640 г.), Семипалатинск (1718 г.), Павлодар (1720 г.), Усть-Каменогорск (1720 г.), Петропавловск (1752 г.), Кокчетав (1824 г.), а также обе столицы республики – Астана (Акмолинск, 1830 г.) и Алма-Ата (Верный, 1854 г.), являвшаяся столицей до 1997 г.

То есть основы городской цивилизации, без которой немыслимо создание современной экономики, были заложены именно во время пребывания казахов в составе Российской империи. В современном же Казахстане за четверть века независимости ни одного нового города пока еще не построено.

Очевидно, что «перекопанную землю» итоги экономического развития Степного края и Туркестана в составе Российской империи отнюдь не напоминают. Более того, именно в имперский период на территории региона появляются такие передовые по тем временам отрасли экономики, как железнодорожный транспорт и электроэнергетика. До 1917 г. в среднеазиатских владениях России были построены две крупнейшие по протяженности железные дороги, которые составляют основу его транспортной железнодорожной сети и поныне. Для сравнения – Туркестано-Сибирская железная дорога (Турксиб), строительство которой началось еще накануне революции и с большим напряжением сил завершалось в годы первой пятилетки, по сравнению со Среднеазиатской и Ташкентской железными дорогами имела в полтора раза меньшую протяженность (1442 км). Сельское хозяйство региона в этот период приобретает товарную направленность, что привело к повышению доходов населения и общему росту уровня жизни. Безусловно, создание независимых национальных государств с развитой экономикой целью России тогда не являлось, но и о беспощадной эксплуатации природных ресурсов региона говорить не приходится.

Почему же в итоге имперский период казахской истории рассматривается сегодня в качестве «черной дыры»? Здесь может быть несколько объяснений. Во-первых, Казахстан сейчас переживает период экономического кризиса, уровень жизни и покупательная способность населения падают, чего не наблюдалось с 1990-х гг. Для того, чтобы подчеркнуть достижения периода независимости, Н. Назарбаев и сравнил имперский период с современностью, не вдаваясь, естественно, в детали. Во-вторых, после присоединения Крыма к России и событий в Донбассе в Казахстане усилились опасения по поводу того, что северные области республики вскоре могут повторить их судьбу. 5 декабря суд г. Петропавловска приговорил местного жителя Игоря Чуприна по статье за разжигание межнациональной розни к 5 с половиной годам лишения свободы за призывы в социальных сетях сделать Казахстан частью России. С 2015 г. четверо граждан Казахстана были осуждены за участие в боевых действиях в Донбассе, где они воевали на стороне народных республик. Слова Н. Назарбаева вполне могли быть предназначены для «национал-патриотической» части казахского населения, недовольной чрезмерной зависимостью Казахстана от России.

После распада СССР Казахстан очень ревниво относится к собственной независимости, считая вопрос национального суверенитета ключевым. Параллельно с участием в деятельности ОДКБ, например, Астана ежегодно проводит со странами НАТО учения «Степной орел». В этом году они проходили на территории Великобритании, у которой с Россией в последнее время сложились крайне напряженные отношения. Казахстан по-прежнему поддерживает интенсивные контакты с пантюркистскими международными организациями. При этом в самой республике отношение к заявлению президента далеко не однозначное.

На том же ресурсе informburo.kz, который опубликовал речь Н. Назарбаева, есть целый ряд критических комментариев, авторы которых отмечают, что после распада СССР Казахстан лишился целого ряда созданных в советский период крупных промышленных предприятий, а состояние системы образования и медицины оставляет желать лучшего.

Причем их авторами являются как славяне, которых, по понятным причинам, большинство, так и этнические казахи. В целом же подобные заявления, скорее, разделяют русское и казахское население страны, усугубляя их различие во взглядах на историю.

При подготовке статьи использованы материалы монографии «Центральная Азия в составе Российской империи» (М., 2008).

Источник: stoletie.ru

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