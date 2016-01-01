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Как создавалась разведка при Петре I
Яна Ларина (соискатель ученой степени кандидата исторических наук), "Российская газета"   
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В XVIII веке не было специальных разведывательных служб. "Самыи таиности" за границей выведывали дипломаты. Посланники Петра I не уступали иностранным коллегам ни в утонченности платья, ни в изощренности мысли.

Петр Великий. Гравюра Хубракена с картины Моора. 1717 г.

Петр Великий. Гравюра Хубракена с картины Моора. 1717 г. 

Создание первой российской разведки

"Выведать и описать тамошнего народа состояние"

Везде, от Лондона до Бухары, от Стокгольма до Стамбула они вели разведывательную работу - оценивали экономическое положение "вверенных" стран, добывали сведения об их военных приготовлениях и дипломатической активности, следили за политической борьбой местной элиты и настроениями в обществе.

Секретные сведения поступали от местных чиновников, духовных лиц, купцов. На их подкуп шли деньги, шелковые ткани, драгоценные камни и меха. Каждого ценного информатора по-своему "обхаживали", выискивали его слабости. Так, русский резидент в Вене Веселовский узнал, что жена австрийского обер-гофканцлера была страстной картежницей и постоянно нуждалась в деньгах. Веселовский попросил ее уговорить мужа сотрудничать с ним за особую "пенсию". Женщина нашла убедительные слова, и Веселовский регулярно стал получать сведения о дипломатических переговорах венского двора.

Чтобы обезопасить своих информаторов и обеспечить царю преимущество во внешнеполитических делах, дипломаты писали донесения симпатическими чернилами, шифровали их с помощью "секретной цыфири", переправляли несколькими курьерами, поскольку по дороге их перехватывали даже агенты союзных стран. В 1717 г. генерал Вейде писал Петру I: "почта ныне стало зело ненадежно быти, датчене оною между Гамбурха и Шверина уже несколко разов ловили и обобрали все писма. Того ради впред тем путем болши посылать не буду".

Царские дипломаты искусно переигрывали своих иностранных коллег, вербовали высокопоставленных информаторов и добивались принятия решений, созвучных интересам России. Однако существовали вопросы, которые невозможно было решить даже с помощью большой "дачи".

Денис Мартен Младший. Полтавская битва. 1726 г.

Денис Мартен Младший. Полтавская битва. 1726 г.

"Швецкого государства самыи таиности"

Когда Петр I задумал создать в России "регулярное государство", отлаженный как часы государственный механизм на основе шведских образцов, ему потребовалось узнать, как устроены шведские "часы" - вплоть до последнего винтика! К 1715 г. царь получил единичные сведения о шведской системе государственного управления, но для масштабной продуманной реформы требовалось сотни указов, регламентов, уставов, должностных инструкций, на основании которых работали коллегии, суды, таможни, мануфактуры, банки. Кто и как мог добыть эти сведения во время Северной войны, в тылу противника? Посла в Швеции А.Я. Хилкова и русских пленных содержали под стражей, постоянно перемещали по стране, то высылали в провинциальную глушь, то возвращали в Стокгольм. Они с большим риском пересылали письма в Россию - по указу шведского короля всем, кто передавал письма русских пленных, грозила смертная казнь!

Петр I решил отправить в Стокгольм агента для сбора необходимой информации. Личность агента, его появление и поведение не должны были вызывать подозрений. Он должен был свободно ориентироваться в городе и вести обычный образ жизни. Никаких связей с Россией! В XX веке такого агента назвали бы глубоко законспирированным разведчиком, нелегалом...

Генрих Фик

Генрих Фик

Резидент Генрих Фик

Царские уполномоченные нашли знающего человека с идеальной биографией. Его звали Генрих Фик. В начале Северной войны он поступил на шведскую службу и десять лет прослужил офицером в наемном полку в Лифляндии. Он неоднократно бывал в Стокгольме по заданию начальства, знал, где и как работают государственные учреждения, был знаком с чиновниками различных рангов. Фик перешел на гражданскую службу в союзное Швеции Голштинское герцогство, но сохранил репутацию сторонника шведской власти. В 1714 г. он искал в Стокгольме новое место, когда датчане-оккупанты выгнали его с должности бургомистра, разве удивительно, что в 1716 г. он снова приехал в Стокгольм в поисках службы?

Перед командировкой Фик приехал в Петербург под вымышленной фамилией, чтобы получить от царя инструкции, деньги, документы и обсудить условия сотрудничества. Петр I убедился в "исправности" Фика и подписал гарантии: "Гендрик Фик в нашеи службе путь в Германию и иные места на себя принял, того ради мы оному супротив того сие милостивейшее обнадеживание даем; первое, что он на 1716 год за его проезд и труды жалования тысячю червонных золотых по своем возвращении тотчас получить имеет, второе, что он тогда також де в деиствителные наши камерраты з годовым жалованьем в восемсот червонных золотых пожалован будет, и онои чин и жалованье от 2 генваря 1717 года начатися имеет, третие, когда мы в здешнеи нашеи столице в Санктпитербурге мещанство или бургерство и городовои магистрат всемилостивеише впредь учредим, тогда он сверх помянутого чина во оном городе первым бургемеистром будет". Сохранилась и запись о выдаче денег Фику на поездку: "выдано иноземцу Гендриху фон Оттерштеде для некоторой посылки в Германию тысяча четыреста червонных" и его расписка в их получении.

В декабре 1715 г. Фик выехал из Петербурга с письмом царя к послу в Копенгагене князю В.Л. Долгорукому: "Понеже сей доносител писма послан от нас в Швецию для аншталта экономии оного государства, и о чем будет вспоможения от вас требоват, а именно, пасы от датского двора и протчее для проезду и возвращения своего, то ему учинить. И держите сие тайно".

Целый год Фик жил с семьей в Стокгольме и собирал необходимые сведения. С каждым днем возрастал риск разоблачения, важно было успеть вывезти семью и документы до окончания сезона навигации на Балтике. В декабре 1716 г. они отплыли в Германию, но и вдали от шведских берегов Фик не чувствовал себя в безопасности: на море "такой великий штюрм был, что пред очами потонуло два корабля, и его корабль насилу спасся". Курьеров с секретными бумагами перехватывали и на кораблях, шпионов жестоко казнили... А Фику нужно было спрятать "близ 1000 эксемпляров" документов! Он взял "того ради свою жену с собою, и те писма вшивал той под юпки". Решение продуманное - через месяц жена Фика родила дочь, ее положение помогало скрыть множество бумаг. Фик выполнил задание, привез документы о шведской торговле, морском, монетном и банковском деле, о государственных расходах, расположении войск, настроениях в обществе и о многом другом. Однако на этом его разведывательная работа не закончилась.

Стокгольм. 1693 г. Гравюра.

Стокгольм. 1693 г. Гравюра.

Агентурная сеть в Швеции

Январским днем 1719 г. Фик спешил к Троицкой церкви в Санкт-Петербурге, чтобы сообщить царю о гибели Карла XII. На Аландах шли переговоры о прекращении Северной войны. Российские дипломаты провели большую работу, убедили главу шведской делегации Герца действовать в интересах России. Но кончина Карла XII полностью поменяла ситуацию. Герц был арестован и казнен, усилия дипломатов пропали. Царь поручил Фику отправить в Стокгольм агента, чтобы узнать о расстановке политических сил и намерениях правительства в Швеции, ведь "государство без разведки - это корабль, блуждающий без средств навигации в огромном и бурном океане".

Уже в феврале в Швецию поехал иностранец Сауэр "для тайного разведывания о тамошних поведениях". В мае он снова ездил в Швецию, чтобы вывезти оттуда лифляндца подполковника Укскуля, который ведал "о шведских тогдашних обращениях". Фик приметил Укскуля во время своей командировки в 1716 г.: "Он ведает акуратно состояние во Швеции для того, что он з гражданскими служителями в Стекголме великое обхождение имел, которое аз при моей бытности в Стекголме присмотрел и понеже помянутой подполковник недавно приехал ис Стекголма и болше знает нежели все другие, которые от нас во Швецию посыланы, ... не изволите ли повелеть тому вышепомянутому подполковнику ехать сюды скорее, чтоб швецкого государства самыи таиности и нынешнее состояние проведать". В июле 1719 г. Укскуль прибыл в Ревель и оттуда сразу отправился к Петру I в Финляндию.

Несистематическая отправка агентов в Швецию решала насущные вопросы, но Фик предложил создать в Швеции агентурную сеть, чтобы царь мог регулярно, дважды или трижды в месяц получать сведения о "швецком войске на водяном и на сухом путях, о консилиях сенацких и о их намерениях и тайных негоциациях при дургих дворех, о состоянии армеи, о склонности черни, о податях и о состоянии государственной казны и о прочих делах". В особом докладе Фик изложил методы разведывательной работы.

Агент, "исправный человек", должен был владеть шведским языком: "Онои имеет швецкому языку искусен быть и о тамошнем состоянии известие иметь... А швецкои язык надлежит ему вовсе знать, или ежели природного шведа к тому приобрести, для того, что инакож не может дерзновение иметь, для таких разговоров до канцелярных служителеи коснутися". Для такой службы требовался человек определенного склада: "Надлежит же чтоб имел он надлежащую исправность к деликатному такому делу... надлежащую исправность иметь ему для того, дабы он знал, как в надлежащем месте через прямые дороги деиствовать" и "чтоб было у него доволно денег".

Для получения информации Фик советовал "таких людей к своему намерению склонять, которые либо сребролюбцы суть, и канцеляристами при таинои канцелярии и секретарями у министров служат, а наипаче которые сами у себя зажитку и богатства не имеют". Передавать сведения следовало через корреспондентов в разных городах: "При том надлежит такому человеку верного корешпондента в Амстердаме, в Любеке, во Гданьске и в Кенихсберхе означить; к которому он мог свои репорты при всех случаях на кораблях послать; во все лета отправлять ему свои писма в те городы которые обретаютца при варяжском море, а зимою чрез Готенбурх в Амстердам, а ежели в вышеписанных 4х городех какого жителя к сему делу за некоторую годовую заплату обрести неможно, то надлежит в каждое место средняго человека определить".

Агент должен был соблюдать секретность и шифровать донесения: "Чюжими именами репорты свои чинить, дабы ево никогда открыть не можно, хотя б когда и все писма сматривать стали; и тако можно на пример в Швецыю кузнецом ли часовником, Галандию аптек и прочих подобно именовать; ...корабли и фрегаты можно по разнеству их рангу и артилерии, винными бочками разных рук и величины описаны быть... Трактаты между Швецыею и другими областьми могли бы а имянно как мировые писма мастером имярек и мастером имярек представлены быть".

Для перемещения требовались чистые бланки документов: "Ежели во Швецыи какое важнеишее дело случитца, то ему отправить какого верного человека, а имянно во онои город куды прежде всех карабль поидет, и в тех местах можно держать на немецкие пропуски несколко в запасе бланкетов [неписанных листов за которого господина подписанием руки и печатью"].

Фик мог рассказать, как "в Стекгольме жить и поступать", "всякие выведывать таиности, которые многократно либо за денги никто не обявляет, или неможно человека к тому прямого обрести" и "протчие хитрые штуки". Но даже самый искусный агент не застрахован от предательства.

Шведский король Карл XII, погибший во время Северной войны.

Шведский король Карл XII, погибший во время Северной войны.

Предательство Квиста

В 1719-1720 гг. Фик отправил в Швецию нескольких агентов. Сохранилась официальная роспись "секретных дач" - выделенных им денег. Один из агентов отправился в Стокгольм непосредственно из Германии, собрал в Швеции некоторые сведения, успешно выехал из страны и передал информацию Петру I. Царь был доволен и велел агенту вновь ехать в Швецию. Для него была составлена подробная инструкция. Ее переводил с русского на немецкий язык находившийся на русской службе переводчик Квист, который таким образом в подробностях узнал о запланированной операции. Квист задумал бежать в Швецию и разоблачить агента. Он несколько месяцев готовил план побега, выжидал, пока установится лед и ноябрьской ночью бежал из Петербурга в Швецию. Чтобы скрыть как можно дольше свой побег и выиграть время, он оставил у полыньи свою верхнюю одежду и деньги. Его задумка удалась, несколько месяцев считали, что он утонул... Затем поползли слухи, что он бежал в Швецию. А Фик получил известие из Гамбурга: агент, отправленный в Стокгольм, тот самый, которому Квист переводил инструкцию, был предан и арестован!

Подписание мирного договора в Ништадте 20 августа 1721 г. между Россией и Швецией. Гравюра Питера Шенка-младшего. 1721 г.

Подписание мирного договора в Ништадте 20 августа 1721 г. между Россией и Швецией. Гравюра Питера Шенка-младшего. 1721 г.

Первый директор Службы внешней разведки России Е.М. Примаков отмечал, что современные достижения разведчиков составляют государственную тайну и не выходят на страницы печати, а неудачи, напротив, быстро становятся достоянием гласности. Успехи разведки прошлого скрыты не хуже - в поисках золотых крупиц информации исследователю приходится "перемывать" немало документального "песка" в архивах. Но можно с уверенностью сказать - и в XVIII веке талантливые разведчики выполняли трудные задания даже без специальной подготовки и технических средств.

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