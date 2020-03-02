Как корнет-авантюрист... Зимний дворец продал

Жизнь Николая Герасимовича Савина, известного как корнет Савин, полна авантюрных историй. Он прошел долгий путь, полный взлетов и падений, финансовых махинаций и темных афер.
Аферист и мошенник
Биографическую ценность имеют два источника: рассказы самого афериста и судебные протоколы, в которых наш герой фигурировал в качестве обвиняемого в мошенничествах разного рода. В первую категорию можно занести очерк «Корнет Савин», который написал В. А. Гиляровский на основании его рассказов. К исторически верному источнику относится статья Т. Тархова «Соло для корнета», в которой описываются эпизоды с подделкой банкнот и обманом ювелиров.
Свою карьеру Николай Савин начал в кавалерии. Разгульная жизнь, попойки и скандалы приводили к частым переводам в разные полки. Денег, унаследованных от родителей, хронически не хватало и с военным поприщем пришлось распрощаться. Желание жить легко и красиво подтолкнуло Савина на путь откровенного мошенничества. В череде захватывающих приключений фигурирует кража бриллиантов из Мраморного дворца, исчезновение с крупной суммой денег, выделенных правительством Италии на поставку лошадей для армии.
Сделка века
Революционные события 1917 года корнет встретил в качестве заключенного в одной из русских тюрем. После февральской революции он был освобожден как жертва царского режима и решил продолжить военную службу. Благодаря былым связям ему удалось получить пост начальника караула Зимнего дворца. Быстро смекнув, что смутная ситуация в стране покроет финансовые преступления, он решился на рискованный маневр.
Савинов заключил сделку ни много ни мало на продажу Зимнего дворца с американским миллионером. Богатыкрупная й американец пожелал, чтобы дворец был разобран и переправлен в США. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Быстро составив текст договора на клочке гербовой бумаги, авантюрист скрепил его «правительственной печатью» — оттиском реверса монеты с изображением двуглавого орла. К бумаге он присовокупил связку ржавых ключей, найденных в подвале. Взамен фальшивого документа, удостоверяющего право собственности, он получил чемодан с двумя миллионами долларов.
Поражают масштабы криминального дарования таких людей. Царями себя объявляют, дворцы продают. Не сидится на месте! А если их бы энергию, как говорится, да в мирных и созидательных целях пустить. Ведь на стороне добра тоже можно много ярких, масштабных задач ставить и великих дел совершать. Но не хотели граждане, к сожалению, применять так правильно свои большие способности...
А еще любопытное о подобном можно прочитать здесь:
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