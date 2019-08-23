К юбилею Пакта Молотова-Риббентропа: стоило ли заключать «договор с дьяволом»?

Ровно 80 лет назад между Россией и Германией был подписан договор о ненападении — пакт Молотова — Риббентропа. Этот документ был последним из серии договоров о ненападении в Европе до начала Второй мировой войны. В истории он получил название — Пакт Молотова и Риббентропа. До сих пор не утихают споры о целесообразности данного соглашения. Историк Андрей Дмитриев рассказал, что он думает об этом важном документе прошлого века. Как отметил историк Андрей Дмитриев, этот документ вызывает ожесточенные споры не только среди экспертов, но и среди обычных граждан.

«Пакт Молотова — Риббентропа — событие, многократно исследовавшееся, и в этом смысле он является живым фактором политики. То есть это не какая-то закрытая тема, а тема, вызывающая ожесточенные споры не только среди историков, но и среди обычных граждан, особенно в свете нынешних отношений России с Украиной и странами Прибалтики», — сказал Дмитриев.

Документы того договора были опубликованы еще в 90-е годы прошлого века. В том числе и секретные материалы. По мнению историка, чтобы понять, зачем и почему был подписан данный пакт, стоит понять, что происходило в то время в мире.

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«Летом 1939 года сомнений в приближающейся войне у людей, которые следили за событиями, не было уже лет пять, если не больше. Это было время пактов: Япония и Германия создают Коминтерновский пакт, второй центр силы — это Англия и Франция, США на тот момент еще не была такой сильной державой, ну и третий центр силы — это Советский Союз», — отметил Дмитриев.

По словам эксперта, к лету 1939 всем уже было понятно, кто такой Гитлер и нацисты. Мир понимал, что над ним нависла большая угроза, СССР понимал это тоже. Правительством были предприняты попытки переговоров с Англией и Францией, однако результатов они не принесли.

Гитлер также рассматривал разные варианты пактов и вел переговоры с Англией и Францией, однако 21 августа сделал выбор в пользу Москвы. В этот же день Риббентроп прибыл в Москву.

23 августа документ был подписан. Стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в том случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Также к договору прикреплялся секретный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе.

Договор утратил свою силу в 1941 году, когда немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза, напомнил Дмитриев. С тех пор мнения историков и граждан разделились — правильно ли было заключать «договор с дьяволом».

Начиная с 2009 года, 23 августа во всем мире провозглашено днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Сегодня исполняется 80 лет с того дня, когда две самые сильные державы того времени, пожимая друг другу руки, заключили пакт о взаимном ненападении, еще не зная, что всего через несколько лет станут главными врагами и участниками самой кровопролитной войны в истории человечества.

По инф. rosbalt.ru

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