К 100-летию иркутского университета! Патриарх сибирской науки

Фёдор Александрович Кудрявцев родился в селе Олонки Иркутской губернии в семье небогатого купца Александра Кудрявцева, занимавшегося мелкой торговлей не по наследству, а по необходимости – для содержания и прокормления многочисленной семьи.

После окончания церковно-приходской школы в Олонках Фёдор мог бы учиться в торговом или в реальном училище, чтобы продолжить дело отца, но он выбрал иркутскую классическую гимназию. Хотя гимназия была «школой зубрёжки и муштры» (одна латынь сколько времени отнимала), Фёдор выбрал именно её, так как она давала хорошее образование. Кроме того, гимназия давала право продолжить обучение в университете, куда и поступил купеческий сын Фёдор Кудрявцев в 1920 году.

Фёдор Александрович Кудрявцев

Но до этого ему пришлось поучаствовать в Гражданской войне, причём и на стороне белых, и на стороне красных. После окончания гимназии в 1919 году его мобилизовали в армию Колчака. Она уже терпела поражения, и необходимо было пополнять её ряды даже за счёт необстрелянной молодёжи. Вот как позднее писал в своей автобиографии об этом сам Фёдор Александрович: «Осенью 1918 года был мобилизован в белую армию, где служил сначала рядовым, а спустя некоторое время ротным писарем и в боях участия не принимал. В 1919-м был отправлен в прифронтовую полосу в Тобольскую губернию, где добровольно перешёл в Красную армию. Служил красноармейцем, писарем и учителем для неграмотных бойцов Красной армии. В 1920-м демобилизовался и поступил учиться в ИГУ на историческое отделение гуманитарного факультета». Учился бывший красноармеец хорошо и особенно любил изучать историю Сибири.

После окончания университета в 1925 году Фёдор отправляется в Бурятию преподавать в школе историю, и не в Верхнеудинск, центр республики, а в глубинку, где ещё постреливали недобитые «атаманчики». Проработав два года сельским учителем, Фёдор Александрович переехал в Верхнеудинск, где поступил на работу в архивное управление Бурятии и одновременно стал учёным секретарём Бурятского научного общества им. Доржи Банзарова. В руках начинающего историка оказались документы, рассказывающие о жизни и истории целого народа. Соприкоснувшись с первоисточниками, он решил заняться историей бурят всерьёз и надолго. Даже после того как он в 1931 году переехал в Иркутск и стал научным сотрудником архивного управления Восточно-Сибирского края, Фёдор Александрович продолжал заниматься историей бурятского народа.

В 1937 году работа была прервана в связи с его арестом. Сталинские репрессии не обошли стороной и его. Поводом для ареста и обвинения по ст. 58 (политические преступления) послужили его купеческое происхождение и служба в белой армии. Но спасла от расстрела служба в Красной армии. Из-под ареста он был освобождён, но к работе смог приступить только в 1940 году, когда ректор ИГУ Н. С. Швецов принял его на работу историком на вновь открывшийся историко-филологический факультет. И в этом же году в Ленинграде была издана первая монография Ф. А. Кудрявцева «История бурят-монгольского народа». Книга получила высокую оценку маститых историков, среди которых был и Емельян Ярославский. Он рекомендовал Фёдору Александровичу представить книгу для защиты на учёную степень кандидата исторических наук.

Защита по монографии «Очерки истории бурят-монгольского народа» успешно состоялась в 1942 году на заседании учёного совета Иркутского университета, а через год доценту Ф. А. Кудрявцеву была назначена сталинская докторская стипендия в размере 1500 рублей. В 1947 году в Иркутске проходила Всесоюзная научная конференция по развитию производительных сил Восточной Сибири, на которой он выступил с докладом «История Восточно-Сибирского отделения Российского географического общества». В 1949 году издательство «Большой советской энциклопедии» обратилось к Фёдору Александровичу с предложением написать для БСЭ краткий исторический очерк о Бурят-Монгольской АССР. Просьба издательства была им выполнена, и очерк был опубликован в энциклопедии в 1952 году. Не мог маститый историк обойти и историю своего родного города. В 1953-м он вместе с другим иркутским историком Г. А. Вендрихом написал книгу «Иркутск» (исторический очерк). Как крупный учёный-историк он был известен не только в Сибири, но и в Москве. В конце 50-х годов он завершил свою самую крупную работу «История Бурятской АССР» в двух томах. Научных трудов было много – и больших, и малых – свыше 300 публикаций. На перечисление названий только его крупных научных трудов не хватит места в нашем очерке. А ведь он ещё и большой учитель, который открыл многим путь в науку. Под его руководством защитили кандидатские и докторские диссертации свыше двадцати учёных-историков. К сожалению, я не был среди них, но путь в большую науку для меня открыл именно он.

Нам, студентам-историкам 60-х годов, очень повезло! Нашими преподавателями были крупные учёные-историки: профессора Ф. А. Кудрявцев, С. В. Шостакович, А. А. Мухин, доценты В. Т. Агалаков, С. Ф. Коваль, М. А. Бендер и другие. Нашему курсу Ф. А. Кудрявцев читал «Историю Сибири» и « Историю южных славян».

В 1962 году я, студент второго курса исторического отделения, записался в научный кружок, которым руководил Фёдор Александрович. Работал он с нами очень скрупулёзно, стараясь всем нашим докладам придать строго научный характер. Лично мне он предложил тему «Социал-демократическое движение в Восточной Сибири», для изучения которой необходимо было работать с документами государственного архива Иркутской области. Он сам добился разрешения для меня на изучение архивных источников. Таким образом, впервые в своей жизни я окунулся в настоящую научную историю и не расстаюсь с ней до сих пор.

Под руководством своего учителя я написал научный доклад «Распространение газеты «Искра» в Сибири». Доклад был высоко оценён на общеуниверситетской студенческой научной конференции и рекомендован на Всероссийскую студенческую конференцию, которая состоялась в 1963 году в Новосибирске. Ф. А. Кудрявцев открыл мне окно в большую науку. Он руководил моей дипломной работой и консультировал при написании кандидатской диссертации.

В 60-е годы Фёдор Александрович был в расцвете творческих сил. Институт истории АН СССР пригласил его в авторский коллектив фундаментального научного труда «Очерки исторической науки в СССР», и он написал главу для второго тома очерков. Ф. А. Кудрявцев был одним из инициаторов написания и издания «Истории Сибири». Когда академик А. П. Окладников, директор Института истории Сибирского отделения АН СССР, дал согласие на этот проект, Ф. А. Кудрявцев был включён в состав авторского коллектива и редакционной коллегии. Более 30 учёных-историков Сибири выполнили огромный объём работы и создали фундаментальный труд «История Сибири», состоявший из пяти томов, который являлся прекрасным путеводителем для многих поколений историков.

Работая в составе авторского коллектива, профессор Кудрявцев подготовил и защитил в 1970 году в Институте истории СО АН СССР докторскую диссертацию. Выступая официальным оппонентом на защите диссертации, академик Окладников дал высокую оценку историческим трудам Ф. А. Кудрявцева, назвав его патриархом сибирской исторической науки.

Умер Ф. А. Кудрявцев в 1976 году и был похоронен в Иркутске.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ