К 100-летию Иркутского университета: Иркутские «потомки» Геродота

После образования в ИГУ историко-филологического факультета в 1918 г. в наш город приехали известные в России историки: профессор истории Казанского университета В. И. Огородников (первый декан истфака ИГУ), профессор русской истории К. В. Кудряшов, философ, но с августа 1918 г. – приват-доцент по кафедре истории Востока И. Г. Франк-Каменецкий. Первый ректор университета профессор.

М. М. Рубинштейн приглашает возглавить кафедру первобытной культуры крупного специалиста в области антропологии и этнографии Б. Э. Петри.

Следует отметить, что первые профессора-историки ИГУ имели классическое по тем временам образование. Все они сначала окончили гимназии, а затем университеты: Казанский, Московский, Одесский, Петербургский. Их учителями были историки с мировыми именами – Н. Кареев, С. Платонов, М. Ростовцев, В. Радлов и другие. Так что фундамент под историческое образование и историческую школу в Иркутском университете был заложен прочный.

К сожалению, часть «старой профессуры» погибла в застенках сталинских репрессий. Против Н. Н. Козьмина, В. И. Огородникова, Б. Э. Петри и др. были возбуждены дела как о «врагах народа», и они попали в «мясорубку» НКВД.

Однако посеянные ими семена дали хорошие всходы. Их учёники: Ф. А. Кудрявцев, С. В. Шостакович и приехавший в Иркутск в 1930 г. М. А. Гудошников приняли эстафету и стали крупными учёными-историками, которые, в свою очередь, дали путёвку в науку В. Т. Агалакову, С. Ф. Ковалю, И. И. Кузнецову, Г. И. Медведеву, А. Е. Погребенко, Н. Н. Щербакову и многим другим. Они и стали формировать основные научные направления для исследовательской работы.

Основной темой исследований была история Сибири, её прошлое и настоящее. К этой многогранной проблеме были привлечены все ведущие историки региона. В 60–70-е гг. XX столетия они осуществляли крупные фундаментальные исследования: «История Сибири», «История рабочего класса Сибири», «История крестьянства Сибири». Их работу координировал Институт истории СОАН СССР, который возглавлял академик А. П. Окладников.

Особая роль в написании 5-ти томной истории Сибири принадлежала иркутской группе историков – В. И. Дулову, Ф. А. Кудрявцеву, А. А. Мухину, Б. С. Санжиеву. Об этом свидетельствует оценка, данная академиком А. П. Окладниковым в одном из писем В. И. Дулову, где он писал: «Я благодарю тебя и историков-иркутян за огромное дело, которое они сделали для «Истории Сибири». Во всяком случае, у нас здесь, в институте Истории СОАН СССР сложилось одинаковое впечатление, что вы самая сильная группа историков Сибири».

В 40–50-е годы в ИГУ сформировалось несколько научных направлений, у которых были свои научные коллективы во главе с крупными учёными. Среди таких коллективов в первую очередь следует назвать «археологическую школу» ИГУ. Как свидетельствует один из руководителей этой школы профессор Г. И. Медведев, термин «иркутская школа археологии известен ещё с конца 20-х – начала 30-х гг. XX в. Основателем школы считается Б. Э. Петри. К этой школе принадлежали всемирно известные иркутские учёные: М. М. Герасимов, Г. Ф. Дебец и А. П. Окладников. Выдающимися археологическими открытиями прославился А. П. Окладников. Именно этому замечательному археологу мы обязаны тем, что термин «иркутская школа археологии» существует и поныне. Во второй половине XX в. в школе появились ученики, которые также прославили её в мировой археологии: Г. И. Медведев, М. П. Аксёнов, А. Г. Генералов, Г. М. Зайцева и другие учёные-археологи университета. Их открытия получили известность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Среди историков по научному направлению «Сибирь в Великой Отечественной войне» следует отметить профессора ИГУ, заслуженного деятеля науки России, д.и.н. И. И. Кузнецова. Им было опубликовано свыше 260 научных работ, в том числе 42 личные и коллективные монографии по истории Великой Отечественной войны. Он не стремился создавать свою историческую «школу», но благодаря его большому научному авторитету вокруг него образовался коллектив историков, которые вместе с ним разрабатывали эту тему. Это В. Базаржапова, С. Кузнецова, Н. Лаптева, А. Шалак, Ю. Исаева, Р. Хафизова, М. Щербинина и др. Как научный руководитель и консультант Кузнецов принимал участие в подготовке более 30 докторов и кандидатов наук.

В 60–80-е гг. XX в. в Иркутском университете на кафедре истории КПСС работала группа историков, осуществлявших научные исследования по проблемам экономического и социального развития Сибири в советский период. Среди них следует назвать профессоров А. Н. Зыкова, М. И. Капустина, Б. С. Санжиева, И. Ф. Суворова.

Среди них особое место занимает профессор Б. С. Санжиев. Он один из авторов и редакторов пятитомной «Истории Сибири» и четырёхтомной «Истории рабочего класса Сибири», автор ряда крупных монографий и более чем 150 научных статей. С 1976 по 1991 г. Б. С. Санжиев возглавлял специализированный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций при Иркутском государственном университете. За этот период в совете было защищено 16 докторских и 178 кандидатских диссертаций. Это были историки из Иркутска, Красноярска, Улан-Батора, Улан-Уде, Хабаровска, Читы, Якутска и других городов Сибири и Дальнего Востока. Б. С. Санжиев подготовил свыше 25 докторов и кандидатов наук.

Одной из самых привлекательных исторических проблем для иркутских историков являлась сибирская каторга и ссылка. Ею занимались В. И. Дулов, А. В. Дулов, С. Ф. Коваль, Ф. А. Кудрявцев. Ими написано немало научных трудов по данной теме.

Весомый вклад в изучёние сибирской политической ссылки внёс профессор Н. Н. Щербаков. По этой теме он сам защитил кандидатскую и докторскую диссертации, опубликовал свыше ста научных статей и подготовил более 20 докторов и кандидатов наук. Среди его учеников – известные ныне историки-преподаватели иркутских вузов, профессора С. И. Гольдфарб, А. А. Иванов, В. П. Казарин, В. В. Черных, доценты – В. М. Андреев, Д. И. Дмитриев, Н. Ф. Васильева, Л. П. Сосновская и другие.

Огромная заслуга в подготовке высококвалифицированных кадров принадлежит иркутскому историку – профессору А. Е. Погребенко. Благодаря его кропотливой работе со своими учениками-аспирантами и докторантами, для вузов Восточной Сибири было подготовлено 10 докторов и более 20 кандидатов наук. Но можно ли назвать их исследователями одного научного направления? Полагаю, что нет. У многих из них «своя» тема, свой научный интерес. А профессор Погребенко был для них наставником, передавая свой опыт исследовательской работы, в котором на первом плане была научная объективность, доказательность, фактологичность и практическая значимость исследований.

Анализируя научные исследования иркутских историков, следует отметить тот факт, что они занимались не только историей Сибири, но и историей зарубежных стран. В 1970-е гг. в Иркутском государственном университете на кафедре всеобщей истории появились первые учёные-«международники» В. П. Олтаржевский и В. В. Яровой. Оба – выпускники ИГУ. Они первыми «прорубили» окно в мир научных исследований по зарубежной тематике.

В 1980–1990 гг.в связи с расширением международных связей у иркутских историков появилась возможность работать в университетах и научных центрах США, Франции, Польши, Новой Зеландии, Японии и других стран.

Особый след в осуществлении новых научных проектов среди иркутских историков оставили профессора В. П. Олтаржевский, Г. Н. Новиков, В. И. Дятлов, С. И. Кузнецов. Они создали исследовательские центры в ИГУ по изучёнию отдельных регионов и стран, такие как Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований (рук. В. П. Олтаржевский), Центр международных и европейских исследований им. Фернана Броделя (рук Г. Н. Новиков) и Исследовательский центр «Внутренняя Азия» (рук. В. И. Дятлов). Известны за рубежом своими научными публикациями профессора: С. И. Кузнецов, Е. И. Лиштованный, Б. С. Шестакович и другие.

В начале 90-х гг. XX столетия в Иркутске под руководством профессора В. Г. Третьякова был сформирован исследовательский коллектив историков для комплексного изучёния истории железнодорожного транспорта Восточной Сибири и, в первую очередь, Транссибирской магистрали. В его составе В. Т. Агалаков, М. М. Барский, А. В. Дулов, Н. М. Лаптев и другие историки. К 100-летию Транссиба они подготовили фундаментальный научный труд «История ВСЖД. Путь длиною в 100 лет». В 2001 г. этот авторский коллектив подготовил и издал «Историю железнодорожного транспорта Восточной Сибири. Из XX в XXI век». Названные фундаментальные исследования получили высокую оценку не только у многочисленного коллектива сибирских железнодорожников, но и у иркутской общественности.

В настоящее время иркутские учёные-историки продолжают научные исследования как по региональным, так и по международным проблемам.

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