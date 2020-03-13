Извилистый путь патриарха Тихона: противостояние с большевиками и верность советской власти...

Отношения патриарха Тихона с новым режимом были крайне сложными. Есть даже версия, что святитель умер не своей, а насильственной смертью.

Противостояние с новой властью

Патриарх Тихон был интронизирован в чине спустя всего две недели после Октябрьского переворота 1917 года, и уже в первые дни нового 1918 года выпустил воззвание, в котором заклеймил большевиков. В воззвании он назвал представителей новой власти кровавыми безумцами, творящими жестокие расправы и занимающимися «сатанинским делом». Тихон предрекал безумцам «геенский огонь», предал их анафеме и запретил приступать к Тайнам Христовым. Мирян патриарх заклинал не связываться с проклятыми и не иметь с ними никаких дел.

В своем воззвании Тихон не персонифицировал адресатов своих проклятий, большевики под ними лишь подразумевались. В октябре того же года глава РПЦ направил обращение в Совет Народных Комиссаров, в котором прямо обвинил большевиков в безжалостном кровопролитии, в заключении позорного мира с Германией, «умалении, расчленении великой родины» и в вывозе в Германию «не вами накопленного золота».

Историк РПЦ Михаил Губонин писал, что патриарх Тихон за три месяца до этого обращения публично осудил расстрел Николая II и то, что ВЦИК одобрил эту бессудную расправу.

Заключение в тюрьму и «покаянные письма»

В 20-х годах в России свирепствовал голод, и в 1922 году ВЦИК издал распоряжение об изъятии церковных ценностей для помощи голодающих. Патриарх Тихон в феврале того же года публично осудил эту меру и распорядился направить в каждый приход воззвание, в котором писал, что миряне и священнослужители должны оказывать помощь нуждающимся, но благотворительность – дело добровольное. Насильственное изъятие церковных ценностей Тихон назвал святотатством, а мирянам и священнослужителям строго запретил участвовать в этом – первым под угрозой отлучения от церкви, вторым обещалось «низвержение из сана».

В марте 1922 года было принято постановление Политбюро ЦК РКП(б) об аресте членов Синода и самого патриарха Тихона как участников контрреволюционного заговора. В начале мая Тихона поместили под арест в Донском монастыре и начали готовить процесс над ним. В советской прессе организовали публикацию «писем граждан», клеймящих деятельность патриарха и требующих для него сурового наказания.

В середине июня патриарх Тихон направил в Верховный суд РСФСР покаянное обращение, в котором он утверждал, что «теперь советской власти не враг» и отмежевывался от зарубежной и внутрироссийской контрреволюции. Это заявление незамедлительно опубликовали «Известия». Тихона освободили из-под стражи 25 июня. Вскоре «Известия» напечатали очередное обращение церковного иерарха, где тот снова решительно уверял в своей верности советской власти.

В РПЦ началась смута, обновленческий Второй Поместный всероссийский собор в конце апреля 1923 года лишил патриарха Тихона сана, заявив, что теперь он – мирянин Василий Беллавин. Это решение также было опубликовано в «Известиях». Вместе с тем, по словам протопресвитера Василия Виноградова, широкие массы мирян считали, что патриарх делал свои заявления не для них, а для большевиков, а потому всерьез данные обращения не воспринимались. Тихон продолжал служить, и его богослужения всякий раз собирали большое количество прихожан.

Был ли он отравлен?

Согласно рассекреченным архивным материалам ОГПУ, на патриарха Тихона в последние годы его жизни было заведено еще одно уголовное дело, глава РПЦ обвинялся в шпионаже. В начале декабря 1924 года в Донском монастыре был застрелен келейник Тихона Яков Полозов. Предполагалось, что убийцы приходили ликвидировать патриарха. Слухи о намерении отравить Тихона возникли после его покаянных заявлений, они ходили в народе и нашли отражение в следственных документах ОГПУ.

У патриарха были давние проблемы с сердцем, с января 1925 года он лечился в частной московской Бакунинской клинике. Вечером 25 марта Тихону стало плохо. По воспоминаниям его келейника Константина Пашкевича, перед отходом ко сну 60-летний святитель сказал: «Теперь я усну... крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная-темная». За четверть часа до полуночи патриарх начал креститься, говоря: «Слава Тебе, Господи!» На третьем крестном знамении рука Тихона упала, он умер.

Из доклада начальника Секретного отдела ОГПУ Терентия Дерибаса помощнику Генсекретаря РКП (б) Льву Мехлису, следовало, что причина смерти патриарха – грудная жаба (сердечная недостаточность). Келейника Константина Пашкевича в январе 1926 года арестовали, в вину ему вменяли в том числе и причастность к смерти патриарха Тихона. Пашкевич два месяца просидел в одиночке внутренней тюрьмы ОГПУ и был отпущен под подписку о невыезде. В августе того же года дело в отношении Пашкевича прекратили.

Церковный историк протоиерей Георгий Митрофанов утверждал, что последний келейник патриарха был осведомителем ОГПУ. Версию об отравлении Тихона Митрофанов тоже озвучил, но протоиерей полагает, что она недоказуема – никаких документов на этот счет нет.

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По инф. cyrillitsa.ru

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