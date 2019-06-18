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Из истории «автомобильной иерархии» чиновников Советского Союза
Егор СТУКОВ   
18 Июня 2019 г.
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Новейший отечественный автомобиль Aurus Senat разрабатывался в основном для премьер-министра, президента, федеральных министров и для парада Победы. Автомобиль получился хороший, спору нет, только вот уже для губернаторов эта машина вышла дороговатой, в чём признался глава Тульской области Алексей Дюмин. А в Советском Союзе таких проблем не было – у каждого слоя советской элиты был свой автомобиль, который даже участвовал в формировании самой иерархии власти.

 

 

Aurus Senat — современный "президентский лимузин" родом из России.

  • Aurus Senat — современный "президентский лимузин" родом из России.

Поначалу, в 1920-е годы, руководители СССР ездили на императорских автомобилях. Но в те времена и с дорогами было не очень хорошо, и запчастей не хватало, и обслуживать эту технику мало кто умел. В 1932 году стартовало производство «Фордов», после чего у Советского Союза начал появляться действительно серьёзный автопром. ГАЗ-А, который был лицензионной копией Ford A, попал в руки чиновников, Красной армии, МВД и НКВД, даже в качестве такси успешно работал! Чуть позже его заменил более продвинутый ГАЗ-М1.

ГАЗ-А

  • ГАЗ-А

Для высшего руководства этого было мало. Самые крупные политические фигуры СССР ездили на американских лимузинах: Lincoln, Cadillac, Buick. А вот личной любовью Сталина стал не менее знаменитый Packard. Заменить иностранцев попытался первый массовый советский лимузин ЗИС-101, но избавить вождя от любви к зарубежному красавцу не удалось. Зато авто успешно пошло в обкомы и наркоматы.

ЗИС-101

Но всё это происходило ещё в середине-конце 30-х годов. Потом началась тяжелая война, после которой страна наконец-то пошла уверенным путём к серийному производству целого семейства элитных и не очень автомобилей. В линейку основных легковушек вошёл «Москвич» для самых простых граждан; «Победа», а потом и «Волга» для среднего класса; ЗИМ, в будущем легендарная «Чайка», которая доставалась самым заслуженным жителям СССР; и ЗИС (ЗИЛ впоследствии), который попадал в руки партийной элиты.

Первый советский бронированный лимузин ЗИС-110 заставил Сталина распрощаться с любимым Packard. Любопытно, что элитные ЗИМы и ЗИСы становились самыми обычными маршрутными такси и каретами скорой помощи: представители власти просто не хотели слишком уж смущать обычных людей своей элитарностью. ЗИМы порой даже в частные руки попадали. Впрочем, заплатить за такое авто ещё до денежной реформы 1961 года пришлось бы около 40 тысяч рублей. Какой-нибудь «Москвич», для сравнения, можно было приобрести всего за 9 тысяч рублей. Но даже на такие дорогие машины был свой спрос, ведь это была настоящая возможность прикоснуться к жизни лучших представителей Советского Союза!

Довольно быстро ЗИМ, который стали называть ГАЗ-12, устарел, так что на его замену пришёл ГАЗ под номером 13 – легендарная «Чайка». Так в руки к чиновникам и заслуженным гражданам попал стильный и мощный автомобиль в 1959 году, а вот ЗИМ пошёл в народ и полностью потерял свой статус.

Автомобиль в целом считался признаком некой элитарности, ведь нередко его давали в награду за государственную и иную службу. ЗИМ, к примеру, вообще стали вручать офицерам за долгие 25 лет отличной службы вместе с орденом Ленина. Сначала Сталин хотел назначить денежную награду, но в министерстве финансов решили, что неплохой автомобиль будет лучшим решением.

Ещё в 1960-х годах появилась идея следующей линейки моделей: «Запорожец», «Жигули», новый «Москвич», «Волга», «Чайка» и ЗИЛ. Простые автомобили должны были стать лучше своих предшественников, а элитные – стать ещё роскошнее. Да и над иерархией проще думать, когда чиновникам одного уровня можно выдать ГАЗ-3101 «Волга», а другого – ГАЗ-14 «Чайка».

Но уже в те времена экономика страны испытывала проблемы, так что разработка и производство новых авто затянулись, а кое-какие машины вообще до выхода в свет не добрались. В результате нехватку решили выпуском сразу двух «Чаек», новенькой ГАЗ-14 и старой ГАЗ-13, что ещё больше разделило советских чиновников.

В стране выстроилась целая автомобильная иерархия, которая даже становилась жертвой трагических происшествий. Так, был в СССР очень популярный «народный» чиновник Петр Машеров. Он, в отличие от своих коллег, не стремился пересесть на более представительский автомобиль, а наслаждался достаточно простой на тот момент ГАЗ-13 «Чайкой», хотя мог уже довольствоваться ЗИЛом.

К сожалению, так уж вышло, что Машеров погиб в аварии незадолго до получения должности председателя Совета министров СССР 4 октября 1980 года. Смерть такого чиновника заставила страну отказаться от производства ГАЗ-13 «Чайки», ведь её репутация была серьёзно запятнана.

В тот момент на «Волге» уже спокойно ездили таксисты, так что для чиновников придумали новую ГАЗ-3102 «Волгу», чтобы хоть как-то заменить потерянную «Чайку». Впрочем, на деле эта модель авто практически ничем не отличалась от своей предшественницы. В итоге чиновников стали ранжировать по разным модификациям «Волги».

В эпоху перестройки всё стало совсем печально. Был крупный план на строительство новых «Москвичей», ЗИЛов, ГАЗов, но реализовать удалось мало что. Вскоре СССР распался, что ознаменовало начало новой эпохи и практически убило старую. Производить ГАЗ-14 «Чайку» было просто невозможно, ГАЗ-3105 не выдержал конкуренции с качественными иномарками, да и о ЗИЛах почти забыли. Осталась разве что ГАЗ-3102 «Волга», которая стала одним из самых популярных авто 1990-х годов у простого люда. А специальные автомобили для чиновников почти закончились: разве что самая верхушка может похвастаться лимузином Aurus Senat.

  • Подобные рассказы о VIP-персонах Советского Союза и других стран никогда не уйдут из трендов. Всё-таки нам, простым обывателям, очень интересно посмотреть на настоящую жизнь людей, которые решают судьбы целых народов. К Сталину, например, сейчас люди стали относиться гораздо «лояльнее», хотя такое мнение является скорее отражение нашего непростого времени. Не менее спорной личностью выступает знаменитый Иван Грозный, но о нём мы вспоминаем не часто: всё-таки слишком уж далёк от нас этот правитель. Но и в его истории можно выцепить много интересных моментов, о которых любят порассуждать историки.

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