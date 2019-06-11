Иван IV – не только Грозный, но и достаточно ведомый: оценка личности историком

Одним из самых известных царей в истории России является Иван IV, также известный как Грозный. Многие ошибочно считают, что такое прозвище является крайне негативной характеристикой, указывающей на необычайно жестокий характер царя. В сознании людей, которые не так хорошо знают историю, при упоминании Ивана Грозного всплывают ассоциации с безрассудным количеством убийств и пыток ни в чем не повинных людей.

На самом же деле, изначально понятие «грозный» на Руси подразумевало почетный статус, а среди народа вызывало уважение. Об этом рассказал историк Даниил Коцюбинский.

«Впереводе на английский язык слово „грозный“ означает „terrible“, и это в корне не правильно, так как „грозный“ в русской версии — это „позитивно-страшный“, карающий тех, кого следует покарать, и защищающий тех, кого нужно защитить», — рассказал Коцюбинский.

По словам историка, русские люди издавна воспринимали в качестве идеального царя тираническую личность. Само общество тяготело к тому, чтобы искать во власти страх и ужас. Именно поэтому, чтобы быть популярным и настоящим царем, необходимо было соответствовать данному образу. Так что не стоит удивляться, что когда просят назвать самых «сильных» правителей в истории России, в сознании людей первыми всплывают имена Ивана Грозного, Петра I и Иосифа Сталина.

Однако некоторые качества отличали Ивана IV от его последователей.

«В отличие от Петра I и Сталина, он был человеком зависимым от других: нередко прислушивался к мнению других людей и поступал в соответствии с их советами. Можно сказать, что Иван Грозный был достаточно ведомым человеком», — поведал историк.

По словам эксперта, он начал становится становиться «жестче», когда из Москвы начали уезжать бояре, приближенные к трону. По мнению царя, они не смели даже думать об подобном шаге. С этого момента Иван IV и начал активно утверждаться в статусе Грозного.

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ