История успеха советского мороженого

Сейчас, вспоминая о том, что же было в СССР хорошего, многие называют советское мороженое. А в те далекие годы иностранцы говорили, что ехать в Советский Союз стоит из-за трех вещей: балета, цирка и мороженого.

«Вкусный и питательный продукт»

Мороженое делали и в дореволюционной России, но не в промышленных масштабах. В СССР его история тесно связана с большевиком Анастасом Микояном, который возглавил наркомат пищевой промышленности. В командировке в Америку на него большое впечатление произвел местный фастфуд: гамбургеры и мороженое, которые продавали на улицах.

В 1936 году Микоян заявил: «В Америке производят больше 600 тысяч тонн мороженого в год, а у нас всего 20 тысяч. Конечно, в Штатах климат жарче и американцы больше нуждаются в мороженом, чем мы, но все же мы сильно отстали в этой отрасли. Я агитирую за мороженое, потому что это вкусный и питательный продукт».

Сказал и сделал. В СССР стали открываться хладокомбинаты, оборудование для которых закупалось за границей. На улицах больших городов появились мороженщицы – девушки с тележками, которые продавали эскимо, завернутое в фольгу.

Пика производство мороженого достигло в 50–60-е годы. В стране выпускалось более трех десятков видов холодного лакомства: пломбир, сливочное, шоколадное, миндальное, цукатное, ореховое, клубничное, в вафельных брикетах и стаканчиках... Интересно, что в регионах продавались не все виды мороженого. Многие до сих пор не подозревают о том, что оно существовало.

– Скажем, в Средней Азии было не сильно распространено сливочное мороженое. Там было мороженое с пониженным содержанием молочного жира – молочное и фруктовое, – рассказывает Максим Сырников, автор книг о русской национальной кухне.

Не все жители регионов могли попробовать эскимо, за ним надо было ехать в Москву. А еще в столице продавали мороженое с кремовой розочкой. Не во всех городах можно было попробовать томатное в бумажных стаканчиках. Отзывы о нем, кстати, были разные – от восторженных до ругательных.

При этом мороженое никогда не было дефицитом. Его всегда можно было купить, и по цене оно было вполне доступно среднему советскому гражданину.

Советские цены:

пломбир – 19 копеек

молочное – 9 копеек

фруктовое – 7 копеек

эскимо – 22 копейки

с розочкой – 28 копеек

Сделано по ГОСТу

В чем успех советского мороженого? Во-первых, оно было натуральным и делалось по ГОСТу: в состав входили молоко, сливки, сахар и яйца. Правда, ГОСТы менялись. Лучшим считается «микояновский» 41-го года. Во-вторых, оно было, в смысле осталось в прошлом. В детстве всегда и небо выше и голубее, и мороженое вкуснее.

– Мой взрослый сын до сих пор любит манную кашу с комочками. Хотя в детский сад он ходил всего полгода, – говорит телеведущая Татьяна Веденеева.

Ее сын советское мороженое не застал, а она вспоминает о снежном лакомстве с теплотой: было вкусно, но очень сладко и жирно. Современное мороженое телеведущей кажется более «диетичным», если это слово вообще применимо к такому калорийному продукту.

Действительно, вкусовые пристрастия общества меняются. Если в СССР женщины любили сельдь под шубой, то сегодня они выбирают салат с руколой и овощами с оливковым маслом.

– Сегодня люди вспоминают лучшие образцы мороженого – пломбир, эскимо, «Бородино», «Лакомку». Оно действительно было качественное. Кто-то застал мороженое в ГУМе или ЦУМе, которое производилось по своим рецептам. Но было и другое, весьма посредственное. Я вас уверяю, что, если сейчас провести дегустацию с закрытыми глазами, советское мороженое не будет на первом месте, – рассказывает Сырников.

В 90-х годах началась перестройка, и в стране появилось импортное мороженое – с разными вкусами и химическими наполнителями. Возможно, более интересное на вкус и вид, но ненатуральное и не такое качественное.

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Самое волшебное – в ГУМе

Диктор Анна Шатилова мороженым по понятным причинам никогда не злоупотребляла. Но с ним у нее связана целая история.

– С 73-го по 74-й год я жила и работала в Японии, где вела передачу на радио «Говорим по-русски». Я сама должна была писать сценарии и рассказывала о вещах, популярных в СССР: пионерах, березках и многом другом. Японцы сами звонили мне на радио и предлагали темы передач. Однажды с самого северного японского острова позвонил японец и попросил рассказать о советском мороженом. Говорит: «Анна-сан, я был у вас в Москве и ел мороженое в ГУМе. Это было очень вкусное мороженое».

Анна Шатилова, конечно, с ним согласилась. Мороженое в ГУМе было действительно волшебным: хрустящий вафельный стаканчик, большое количество вкуснейшего лакомства. Ей нравилось больше всего крем-брюле. Сравниться с мороженым из ГУМа могло только то, что из детства.

– В Звенигороде у нас продавали мороженое, на котором выдавливали имена «Ира», «Аня», «Маша». У мороженщицы был специальный пресс для вафель. Думаю, мало где такое было, и помню об этом до сих пор.

Шатилова вспоминает, что во времена СССР на домашних застольях мороженое было обязательным десертом. После основных блюд гостям его подавали в вазочках, посыпали тертыми орехами или поливали вареньем.

По инф. sobesednik.ru

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