Испытание войной. Университет в 40–50 годы (часть 2)

В университете в 50-е годы научные исследования получили дальнейшее развитие. ИГУ располагал солидным кадровым составом. На семи факультетах насчитывалось 33 кафедры, где трудились 760 преподавателей, в том числе 39 профессоров и 160 доцентов. Полем их основной деятельности была не только подготовка 1570 студентов по 73 специальностям, но и научная работа, которая велась по многим направлениям.

Особенно большого успеха добились университетские геологи. И среди них я бы назвал профессора (в 60-е годы академика АН СССР) В. С. Соболева. Он в 1930 году окончил Ленинградский горный институт и до 1941 года работал в нём. В начале войны был эвакуирован в Иркутск и преподавал в ИГУ геологию, работая одновременно геологом-консультантом в Восточно-Сибирском геологоуправлении. Он уделял большое внимание изучению геологического строения Сибирской платформы и первый из иркутских геологов предположил наличие в ней алмазоносных кимберлитов. После окончания войны В. С. Соболев вернулся в Ленинград. За выдающийся вклад в развитие геологии Восточной Сибири он был награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Предположение В. С. Соболева о наличии в Сибири алмазов подтвердили его ученики. В 1954 году геологическая экспедиция под руководством Г. Х. Файнштейна открыла знаменитое богатейшее месторождение алмазов в Якутии. Месторождение они назвали Трубкой Мира, там возник посёлок алмазодобытчиков – Мирный. За это открытие геологи А. П. Белов, Ф. М. Морозов, Г. Х. Файнштейн и Ю. И. Хабардин стали лауреатами Ленинской премии, а их товарищи по экспедиции И. И. Блинников, А. В. Бутенко, В. С. Дубовский и П. Семигузов были удостоены Государственной премии. Непосредственное отношение к «алмазному делу» имел и один из известных университетских геологов – М. М. Одинцов. Он с 1947 по 1954 год руководил тунгуской экспедицией по поискам алмазов. Он так же, как и В. С. Соболев, обосновал прогнозы относительно алмазоносности Сибирской платформы.

В эти годы университет прославили не только геологи. Больших практических результатов добились учёные химического факультета. Прочный научный фундамент для создания знаменитой впоследствии университетской школы химиков был заложен ещё в 30-е годы крупным учёным А. Г. Франк-Каменецким.

Его ученица В. А. Ларина в 1935 году возглавила кафедру органической химии и руководила ею свыше 30 лет. Основной её научной темой было глубокое изучение химического состава каменных углей Восточной Сибири. Ларина первая в СССР доказала, что из каменных углей, как и из нефти моно получать жидкое топливо и моторные масла.

Крупными научными открытиями в рассматриваемый период отметился и П. Ф. Бочкарёв, профессор, доктор химических наук. Пётр Федосеевич создал новое научное направление по изучению химического состава природных вод Восточной Сибири – гидрохимию. По этой проблеме он опубликовал свыше 70 научных работ, а его книга «Гидрохимия рек Восточной Сибири» используется до сих пор.

Кроме научных исследований он работал в области гидрохимии. Например, строителям подарил новый материал – диатомит, для улучшения качества бетона. В историю университета П. Ф. Бочкарёв вошёл и как один из его руководителей. С мая 1962 по июль 1967 года он являлся ректором ИГУ.

В рассматриваемый период учёные университета добились выдающихся результатов и в других научных направлениях. Особенно прославились преподаватели биолого-почвенного факультета, а первым из них следует назвать имя профессора Е. В. Талалаева. С полной уверенностью можно сказать, что главным делом его научной жизни была борьба с вредителями сибирской тайги, а главным образом с сибирским шелкопрядом. Результатом этой борьбы явился разработанный профессором препарат «Дендробацилин-Т», уничтожавший этого вредителя сибирских лесов. Препарат прошёл успешные испытания в лесных массивах Иркутской области и был принят к производству в промышленном объёме.

Таким образом, краткий анализ истории Иркутского университета в 40–50-е годы свидетельствует, что его коллектив внёс достойный вклад и в победу над врагами и в освоение природных богатств Сибири.

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Он восстановил классический ИГУ (ректор университета c 1935 по 1945 гг. Н. С. Шевцов)

В ноябре 1935 года на должность ректора Иркутского университета Наркомпрос СССР назначил профессора МГУ Николая Степановича Шевцова. Он стал первым ректором ИГУ из «красных профессоров». До него все ректоры университета были из представителей старой дореволюционной школы.

Университет находился в ту пору не в самом лучшем виде, и новому руководителю пришлось приложить немало усилий для его восстановления и дальнейшего развития.

Во-первых, ему удалось восстановить вуз как классический университет, увеличив количество факультетов. В 1940 году в структуре ИГУ было пять факультетов, биолого-географический научно-исследовательский институт, ботанический сад (как научно-учебное подразделение), астрономическая обсерватория и научная библиотека (одна из лучших вузовских библиотек страны).

Во-вторых, в университете вновь была открыта аспирантура, и он получил право на самостоятельное присуждение учёных степеней. В 1938 году звание доцента и кандидата наук получили 12 преподавателей, а их общее количество достигло в 1940 году 42 человек.

Благодаря усилиям Н. С. Шевцова и его коллег: И. А. Парфиановича, Ф. А. Кудрявцева, С. В. Шостаковича. Т. А. Лариной и других, к началу войны университет сложился как крупный вуз, игравший большую роль в развитии образования, науки и культуры в Восточной Сибири.

В 1938 году ИГУ отмечал своё двадцатилетие. В университет на имя Н. С. Шевцова поступили телеграммы из Наркомпроса, МГУ, академиков В. И. Вернадского и В. А. Обручева. В частности, Вернадский в своей телеграмме отмечал: «Я придаю огромное значение развитию университета, условия для которого мне представляются чрезвычайно благоприятными. Будущее вашего университета – большое, и он должен получить возможность превратиться в мощный центр научной работы в Азиатской части России». Однако исполниться пожеланиям академика Вернадского будет суждено позднее. Их на долгие годы отодвинула война, которая круто изменила всю жизнь коллектива университета. Она осложнила учебный и научный процесс, но прервать их не смогла. В 1941–1942 гг. была осуществлена реорганизация всей учебной и научной работы в вузе. В целях ускоренного выпуска специалистов университет перешёл на трёхлетний срок обучения, по инициативе Н. С. Шевцова в нём открылись курсы по подготовке в вуз учащихся 9-х классов.

Сотрудники вуза также перестроили свою работу. Геологи занимались поиском сырья для оборонной промышленности, физики конструировали приборы для военной техники, химики смогли получить жидкое топливо и масла из черемховских углей.

Николай Степанович своей главной задачей в годы войны считал мобилизацию коллектива на подготовку специалистов в условиях военного времени. И он с ней справился успешно – в декабре 1944 года его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

После войны судьба Н. С. Шевцова была связана с Москвой. За заслуги перед страной он был отмечен орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя «Знак Почёта». Кроме этих высоких наград Н.С. Шевцов был удостоен звания «Заслуженный деятель науки СССР». Интересным является тот факт, что среди организаций, ходатайствовавших о присвоении этого звания, был и учёный совет Иркутского университета. В 1968 году, когда праздновалось 50-летие ИГУ, он посетил Иркутск и был избран почётным профессором университета. Умер Н. С. Шевцов в 1974 году в Москве.

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